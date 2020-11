Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Guten Kaffee zu bekommen ist nicht mehr die Herausforderung, die es früher war - die Revolution der Kapselkaffeemaschinen steckt im Rückspiegel, und wir können jetzt alle zu Hause köstliche Tassen bekommen.

Es gibt jedoch immer noch oft einen ziemlich hohen Preis, der zuerst zu zahlen ist. Daher ist es absolut sinnvoll, während des Black Friday eine Kaffeemaschine abzuholen, wenn Sie den richtigen Rabatt finden.

Ein solcher Verkauf kam von Amazon UK, das den Preis des DeLonghi Lattissima Touch für den nächsten Tag um 45% gesenkt hat - Sie können ihn für £ 154,99 anstelle der regulären £ 279,99 abholen. Das ist eine massive Ersparnis von £ 125.

Die Maschine von DeLonghi ist Teil einer Verbindung mit Nespresso und funktioniert daher mit den beliebtesten Kapseln der Welt. Außerdem verfügt sie über ein Milchfach und eine Düse, um sicherzustellen, dass Sie zu Hause Lattes und Macchiatos in Barista-Qualität erhalten.

Das ist es wert, bezahlt zu werden, wenn Sie uns fragen - besonders in diesen Wintertagen, wenn eine heiße Tasse Joe am Morgen das Leben wirklich ein bisschen süßer machen kann.

Außerdem verfügt es über nette, einfache Bedienelemente und funktioniert auch sehr schnell, um sicherzustellen, dass Sie nicht minutenlang warten müssen, während sich Ihr Computer aufheizt und bereit macht. Alles in allem ist es so einfach wie die Herstellung von Latte zu Hause - so haben Sie genügend Zeit, um Ihre Latte-Kunst zu üben!

Schreiben von Max Freeman-Mills.