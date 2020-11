Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In der Welt der Haarglätter (und es ist eine wettbewerbsfähige) gibt es einen Namen, der oft in gedämpften Tönen von denen gesprochen wird, die sich wünschen, sie könnten einen Ghd in die Hände bekommen. Dies sind einige der angesehensten Glätteisen da draußen.

Sie sind auch eine dieser Marken, die sich vor Preisnachlässen scheuen. Wenn sie also ihre Preise senken, wissen Sie, dass dies nicht allzu lange dauern wird. Dies ist heute der Fall, da ein Blitzabkommen von Amazon für Black Friday 30% Rabatt auf einige Modelle bietet, jedoch nur für ein paar Stunden.

Sie können das singende, tanzende Ghd Platinum + für 174,30 USD bei Amazon kaufen , von seinem regulären Preis von 249,00 USD, um klobige 74,70 USD zu sparen und die geraden Schlösser zu erhalten, die Sie verdienen.

Dies sind die Glätteisen, über die Sie sich bei anderen Glätteisen keine Sorgen machen müssen. Sie lassen sich sehr schnell aufheizen und verfügen über zahlreiche intelligente Funktionen wie Hitzeschutz und ein verwicklungssicheres Kabel, damit sich die gesamte Erfahrung, sie zu verwenden, als erstklassig anfühlt wie es ist.

Wenn Sie etwas von dieser beeindruckenden Leistung wollen, aber nicht so viel ausgeben möchten, können Sie sich auch für das ghd Classic Original IV entscheiden, das von den meisten Leuten, die es ausprobieren, absolut geliebt wird.

Dieses Modell ist von 139,96 auf 97,97 US-Dollar gesunken , eine Ersparnis von 41,99 US-Dollar, die die Glätteisen in den mittleren Bereich bringt, wo sie so ziemlich jede Konkurrenz übertreffen. Beide Versionen sind unserer Meinung nach ein guter Kauf, aber denken Sie daran, dass die Einsparungen nicht lange anhalten werden - wie bei allen Blitzgeschäften tickt eine Uhr!

Schreiben von Max Freeman-Mills.