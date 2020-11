Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt eigentlich keinen idealen Zeitpunkt, um sich ein persönliches Körpermassagegerät zu kaufen, aber mit Black Friday können Sie zumindest weniger von Ihrem hart verdienten Geld ausgeben - und jetzt können Sie beim exzellenten Theragun Elite sparen.

Das Deep Tissue Percussive Massagegerät der vierten Generation ist derzeit bei Amazon erhältlich und spart derzeit 100 US-Dollar. Damit sinkt der Gesamtpreis auf 299,99 US-Dollar.

Es gibt keinen Hinweis darauf, wie lange die Preissenkung anhalten wird. Da dies jedoch das einzige Therabody-Gerät in der Familie ist, das bisher einen Black Friday-Deal erhalten hat, möchten wir Interessenten dringend bitten, schnell zu handeln, bevor die Aktien trocken laufen oder der Deal ausläuft .

Warum ist das eine gute Ersparnis, fragen Sie sich vielleicht? Im Wesentlichen befindet sich der Elite zwischen dem Einstiegsmodell Theragun Prime und dem Flaggschiff Theragun Pro, sodass Sie das Mittelklasse-Modell in einer Preisklasse erhalten können, die dem Einstiegsmodell viel näher kommt.

Natürlich sind die Geräte von Therabody nicht die billigsten Massagewaffen, die Sie kaufen können - selbst in Zeiten wie dem Black Friday -, aber sie bieten Ihnen zusätzliche Qualität und Leistung. Und seien wir ehrlich, dieser anhaltende Knoten in Ihrem Rücken verdient eine schnelle und einfache Lösung.

In Bezug auf die tatsächlichen Funktionen bietet der Elite zwei Stunden Akkulaufzeit, anpassbare Geschwindigkeiten (zwischen 1750 und 2400 Percussions pro Minute), mehrere Düsenaufsätze und laut Therabody alles über einen leise klingenden Motor verbessert sich stark gegenüber der dritten Generation und dem Rest der Konkurrenz.

Es ist noch nicht klar, ob andere Geräte des Unternehmens Snips über Amazon erhalten, aber diejenigen, deren Herz (und Körper) auf die Elite eingestellt sind, sollten sich wahrscheinlich eher früher als später melden.

Schreiben von Conor Allison.