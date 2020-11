Holen Sie sich diesen großartigen Rasierer der Braun-Serie 7 von Amazon UK - nur heute!

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie an diesem schwarzen Freitag nach einem Elektrorasierer suchen, sind Sie hier genau richtig - diese Braun-Serie 7 ist NUR HEUTE bei Amazon UK erhältlich.

Der Preis ist jedoch ein Schnäppchen - 159,99 £ gegenüber 255 £, was bedeutet, dass Sie 95 £ beim UVP sparen .

Es handelt sich um ein umfassendes Set mit verschiedenen Zubehörteilen wie einem Präzisionsschneider zum Trimmen von Schnurrbart und Koteletten, einem Stoppelschneider und einem Ladeständer. Es ist auch vollständig wasserdicht, so dass Sie keine Probleme beim Duschen haben, während es trocken oder mit Schaum verwendet werden kann.

Der Akku hält bei voller Aufladung etwa drei Wochen, während Sie ihn fünf Minuten lang schnell aufladen können, um genügend Energie für eine Rasur zu erhalten. Die LED-Anzeige zeigt Ihnen auch an, wenn Sie keinen Strom mehr haben.

Der Rasierkopf ist für 360 Flex ausgelegt, was bedeutet, dass er sich dank eines weichen Griffs und eines ergonomischen Griffs an Ihre Gesichtsform anpassen kann, ohne dass er herunterfällt.

Sie können sich auch andere Braun-Angebote von Amazon UK ansehen .

Schreiben von Dan Grabham.