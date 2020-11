Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Schwarze Freitag ist der perfekte Zeitpunkt, um bei einer Vielzahl von Produkten zu sparen, nicht zuletzt bei den Babyliss-Haargeräten, auf die Sie seit Monaten unerbittlich starren.

Wenn das nach Ihnen klingt, haben Sie Glück - die Nano Titanium-Produktreihe des Herstellers von Schönheitsprodukten ist bei Amazon mit mindestens 25% Rabatt erhältlich.

Das bedeutet nun der BabylissPro Nano Titanium Haartrockner $ 59.99 (von $ 79,99), die Curling Stab ist $ 65 (ab $ 129.99) und der Haarglätter ist nur 97,49 $ (ab $ 129.99).

Wenn Sie jedoch ein Upgrade von Ihrem zerlumpten, nichtsnutzigen Haargerät durchführen möchten, müssen Sie schnell handeln. Die Rabatte können erheblich sein, sind aber auch nur für eine begrenzte Zeit verfügbar und enden morgen (26. November) um 04:00 Uhr.

Was auch immer Sie abholen möchten, Sie erhalten ein äußerst hoch bewertetes Haargerät - und alle werden auch mit dem gleichen blauen Finish geliefert, auf das Sie keinen Preis setzen können. Der Nano Titanium-Haartrockner bietet eine Leistung von 2000 Watt, sechs verschiedene Wärme- / Geschwindigkeitseinstellungen, einen Cool-Shot-Knopf und eine Konzentratordüse, während die Glätteisen mit 5-Zoll-Platten und 50 Wärmeeinstellungen (bis zu 450 ° F) ausgestattet sind, um Ihr Haar zu stylen.

Wenn Sie mit der Pro Titanium Curl Machine auf einfache Weise etwas Curl hinzufügen möchten, erhalten Sie außerdem vier Timer-Einstellungen, eine Dreirichtungssteuerung und drei verschiedene Wärmeeinstellungen.

Auch wenn diese Kollektion von Haarprodukten nur für eine begrenzte Zeit verfügbar ist, beachten Sie, dass der Bestand von Amazon möglicherweise auch vor der offiziellen Verfallszeit trocken läuft. Tun Sie das Richtige für Ihr bedrängtes Haar und handeln Sie jetzt.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Conor Allison.