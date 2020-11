Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit dem Anstieg der Black Friday-Verkäufe ist es jetzt an der Zeit, sich ein Schnäppchen zu machen, egal ob es sich um ein Weihnachtsgeschenk für einen geliebten Menschen oder um sich selbst handelt.

Es gibt viele Angebote, einschließlich einer enormen Ersparnis von £ 70 beim Babyliss Curl Secret Simplicity Geschenkset in Roségold, das mühelos schöne Locken verspricht.

Babyliss Curl Secret Simplicity Geschenkset jetzt 49,95 €, sparen Sie 70,05 € (bisher 120 €) - Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an

Das Babyliss Curl Secret Simplicity Geschenkset enthält die Zange selbst sowie eine passende Aufbewahrungstasche und einen kompakten Spiegel. Die Zange hat zwei Wärmeeinstellungen von 185 ° C und 205 ° C für alle Haartypen und wechselt automatisch die Lockenrichtung, um natürlich aussehende Locken zu erhalten.

Die Babyliss Curl Secret Simplicity wurde entwickelt, um eine schnelle Lockenbildung zu ermöglichen, damit Sie Ihre Schlösser so schnell wie möglich zum Hüpfen bringen können.

Wie bei den meisten Black Friday-Deals wird dies wahrscheinlich nicht zu lange dauern, daher ist es besser, es sich zu schnappen, solange Sie können. Wenn Sie nach anderen Black Friday-Angeboten suchen, können Sie auf unseren Zusammenfassungsseiten unten die besten Angebote in den USA und Großbritannien sehen.

Schreiben von Britta O'Boyle.