Der Nass- und Trocken-Epilierer Braun Silk-epil 9 kostet im Black Friday weniger als £ 70

(Pocket-lint) - Die Verkäufe am Schwarzen Freitag sind in vollem Gange und es gibt viele Einsparungen, einschließlich des Geldes für den Epilierer Braun Sil-épil 9.

Der Deal bei Amazon sieht den nassen und trockenen kabellosen Epilierer mit sechs Aufsätzen vor, darunter ein Rasierkopf und eine Trimmerkappe für unter 70 GBP für nur einen Tag.

Braun Sil-épil 9 Epilierer für £ 69.99, sparen Sie £ 19.79 (bisher £ 89.78) - Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an

Der Braun Sil-épil 9 verfügt über ein entzückendes Design in Weiß und Gold, sodass er sowohl auf Ihrem Badezimmerregal als auch auf einem Schlag gut aussieht, wenn Sie diese Haare mit einem Strich loswerden Schmerzfrei, wenn Sie es regelmäßig anwenden - obwohl wir vermuten, dass dies auch von Ihrer Schmerzschwelle abhängt.

Es heißt, dass Epilation Haare entfernen kann, die viermal kürzer sind als Wachs. Wenn Sie also länger glatter sind, ist dies möglicherweise der Black Friday-Deal, auf den Sie gewartet haben.

Wenn nicht, finden Sie in unseren separaten Funktionen unten viele weitere großartige Black Friday-Angebote, unabhängig davon, ob Sie sich in den USA oder in Großbritannien befinden.

Schreiben von Britta O'Boyle.