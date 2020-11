Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie Mundhygiene genauso mögen wie Geld sparen möchten, haben Sie Glück - die Ersparnisse von Oral-B am Black Friday sind gelandet, darunter die Modelle iO8, Genius 9000 und Pro 2 des Unternehmens.

Elektrische Zahnbürsten sind eines der wenigen wichtigen Dinge am Black Friday. Während es schwierig ist, eine andere Zeit im Jahr zu rechtfertigen, sind die teuflischen Ersparnisse, die im November angeboten werden, ein großartiger Ausweg, wenn jemand fragt, warum Sie einen dreistelligen Betrag auf einen gesenkt haben.

Glücklicherweise ist Oral-B mit den diesjährigen Angeboten, angefangen mit dem Top-End-iO8, positiv verrückt geworden. Der Preis wurde um 60% gesenkt , was ihn von dem ehrlich gesagt lächerlichen Preis von 449 GBP auf einen halbwegs vernünftigen Preis von 179,99 GBP bei Amazon UK senkt . Für diejenigen, die es ernst meinen, ihre Zähne in Topform zu halten, ist dies offensichtlich die richtige Wahl.

• Sehen Sie sich das Oral-B iO8-Angebot bei Amazon UK an

Oral-B behauptet, dass die iO-Serie 8 eine Reinigung bieten kann, die Ihre Zähne von sechsmal mehr Plaque befreit als eine manuelle Reinigung, wobei ein reibungsloser Magnetantrieb verwendet wird, um Energie in jede Borste zu verteilen. Es gibt auch ein interaktives Display, mit dem Sie durch verschiedene Bürstfunktionen, Reinigungsmodi und Begrüßungsgrüße blättern können. Natürlich ist es auch mit der Oral-B-App kompatibel, sodass Sie eine 3D-Grafik Ihrer Reinigungssitzungen erhalten - oder wie auch immer Sie sie nennen.

Wenn Sie etwas günstigeres suchen, sind Sie auch abgesichert. Tatsächlich können Sie mit dem Genius 9000 einen noch größeren Prozentsatz einsparen, da Amazon UK die elektrische Bürste auf mittlerer Ebene für 90 GBP anbietet (gegenüber 290 GBP).

Und wenn Sie nur ein Gelegenheitshygieniker sind, der von seiner manuellen Bürste aufrüsten möchte, bietet Superdrug den Pro 2 2000N auch zum günstigeren Preis an, und zwar von 79,99 Euro auf 32,99 Euro.

Schreiben von Conor Allison.