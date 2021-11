Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die EE Pocket-lint Awards werden 2021 zum 18. Mal verliehen und wir haben wieder Hunderte von Produkten auf einige wenige reduziert, um sie zu den Besten der Besten ihrer Kategorie zu krönen. Bei 20 Kategorien pro Jahr ist das keine leichte Aufgabe.

Aber welche Gadgets haben jedes Jahr die begehrte Auszeichnung "Produkt des Jahres" gewonnen, seit wir die Awards vergeben haben? Wir haben die Gesamtsieger zusammengestellt, damit Sie sehen können, welche Gadgets fast zwei Jahrzehnte Verbrauchertechnologie geprägt haben.

Hier sind die ultimativen Preisträger bis ins Jahr 2005 zurück. Wie viele davon haben Sie besessen?

Produkt des Jahres 2021 - Sony PlayStation 5

Die mächtige PlayStation 5 ist das Gesamtprodukt des Jahres der EE Pocket-lint Awards 2021 und das aus gutem Grund. Es hat sich nicht nur als die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten erwiesen - selbst während einer globalen Chipknappheit - es war bisher die Heimat der besten Auswahl an exklusiven Spielen. Jetzt müssen Sie nur noch versuchen, einen in die Finger zu bekommen.

Produkt des Jahres 2020 - Zoom

Seien wir ehrlich, wer hat Zoom in den letzten anderthalb Jahren nicht verwendet? Es kam fast aus dem Nichts, um während der Sperrung der König der Videoanrufe und Konferenzen zu sein. Und da es ständig neue Funktionen hinzufügt und so verbraucherfreundlich ist, wie es für Unternehmen unerlässlich ist, hat es sich absolut verdient, unser Produkt des Jahres für 2020 zu sein.

Produkt des Jahres 2019 - Nissan Leaf e+

Das beliebteste Produkt unter allen Gewinnern des Jahres 2020 war der Nissan Leaf e+. Es hat nicht nur den Standard für eine gewissenhaftere, grünere Zukunft gesetzt, es ist immer noch ein hervorragend aussehendes Auto. Prächtig.

Produkt des Jahres 2018 - Huawei P20 Pro

Das Huawei P20 Pro war 2018 das beliebteste Smartphone des Jahres der Pocket-lint-Leser und der Jury. Es war auch das Produkt des Jahres, Punkt. In vielerlei Hinsicht war das überraschend, aber es war ein unglaubliches Gerät für seinen Preis und ein echter Hinweis darauf, dass Huawei zu einem der großen Jungs auf diesem Gebiet geworden war.

Produkt des Jahres 2017 - Nintendo Switch

Die Switch ist immer noch eine revolutionäre Konsole. Mit einer erstaunlichen Auswahl an Spielen, die ständig wächst, hat es dank erstklassiger First-Party-Titel das Spielen für unterwegs neu definiert, nicht nur das Spielen zu Hause.

Produkt des Jahres 2016 - Amazon Echo

Beim allerersten Echo ging es mehr um Alexa, Amazons persönliche Assistentin, als um einen einfachen Bluetooth-Lautsprecher. Wir wünschten uns damals eine bessere Audioqualität und eine eingebaute Batterie, aber sie war immer noch der Wegbereiter für eine neue Technologiewelle.

Produkt des Jahres 2015 - Samsung Galaxy S6 Edge

Wenn Design richtig gemacht wird, verbindet es Ästhetik mit Funktionalität. Das Samsung Galaxy S6 edge hat genau das getan; Es war ein Telefon, das alle Blicke auf sich zog und seine Position als verlockendstes Flaggschiff auf dem Markt zu Recht festigte.

Produkt des Jahres 2014 - Apple iPhone 6

Als das iPhone zu einem Metallgehäuse und zu einer neuen, größeren Auswahl an Größen wechselte, wurde es eine erhabene Kombination.

Produkt des Jahres 2013 - Apple iPad Air

Apple hat es 2013 erneut getan und ein Tablet entwickelt, das viel besser war als sein letztes. Es war leicht, dünn, schnell und einfach unglaublich.

Produkt des Jahres 2012 - Microsoft Windows 8

Windows 8 wurde 2012 zum Produkt des Jahres gekürt, weil es wirklich den Standard in Sachen Computing gesetzt hat. Natürlich scheint es jetzt archaisch, aber es hat den PC wirklich für immer verändert.

Produkt des Jahres 2011 - Apple iPad 2

Wir liebten das iPad 2. Ähnlich wie bei der ersten Iteration fügte es zusätzliche Leistung hinzu, die für die Zeit unerlässlich war.

Produkt des Jahres 2010 - Amazon Kindle

Dieser Kindle bietet einen erstaunlichen Wert für den Zugriff auf das beste E-Book-Ökosystem und war ein Wendepunkt, wenn es um das Lesen von Büchern unterwegs ging.

Produkt des Jahres 2009 - Spotify

Einige kleinere Schwächen taten dem, was ein großartiger Musikdienst war und ist, keinen Abbruch.

Produkt des Jahres 2008 - MSI Wind

Mit einem großartigen Bildschirm und einer fantastischen Tastatur für seine Zeit ging dieses Mini-Notebook keine Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit oder den Funktionen ein.

Produkt des Jahres 2007 - Nintendo Wii

Obwohl die Grafik den Vergleichen mit der Xbox 360 und der PS3 nicht gewachsen war, lassen uns das Gameplay und die Interaktivität alle vor Freude im Wohnzimmer herumhüpfen.

Produkt des Jahres 2006 - BlackBerry Pearl

Wo dieses Telefon erfolgreich war, waren diejenigen, die nach mehr Nachrichten suchen, aber nicht bereit sind, sich für die vollständige Qwerty-Tastaturoption zu entscheiden, die bereits von RIM angeboten wird. Es macht uns auch traurig, dass es BlackBerry nicht mehr gibt.

Produkt des Jahres 2005 - Apple iPod nano

Dies war zu dieser Zeit wirklich revolutionär - ein iPod, der viel einfacher in eine Tasche gesteckt werden konnte.