Wie es angefangen hat und wie es läuft: Die Tech Edition

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie haben wahrscheinlich alle in den sozialen Medien gesehen, die Fotos davon geteilt haben, wie es angefangen hat und wie es gelaufen ist, mit ihren Karriere- oder Lebenserfolgen. Aber was ist mit Technik?

Wir werfen einen Blick zurück in die Zeit, um zu vergleichen, wie unsere Lieblingsgeräte und -marken ihr Leben begonnen haben und wie weit sie gekommen sind.

Samsung Galaxy S gegen Samsung Galaxy S20 FE

Es mag kaum zu glauben sein, aber das Samsung Galaxy S kam bereits 2010 zum ersten Mal auf den Markt. Damals war es eines der größten verfügbaren Handys, das es mit HTC und Apples iPhone 4 aufnehmen konnte .

Die harte Konkurrenz zu dieser Zeit hat nicht aufgehört, Samsung von Samsung zu einem der beliebtesten Smartphone-Hersteller zu machen.

Die jüngsten Bemühungen von Samsung in Form des Galaxy S20 FE und des Galaxy Fold zeigen, wie weit die Dinge gekommen sind, mit schickeren Bildschirmen und vielem mehr.

Samsung Galaxy Gear gegen Samsung Galaxy Watch 3

Die Smartwatches von Samsung sind ein weiterer Bereich, der sich im Laufe der Jahre erheblich verändert hat. Das erste Samsung Galaxy Gear wurde 2013 mit angemessenem Lob auf den Markt gebracht, aber jetzt sieht die Watch 3 dank eines viel schlankeren Designs und verbesserter Spezifikationen unglaublich veraltet aus.

Samsung Galaxy Tab gegen Galaxy Tab S7

Samsungs erstes Tablet; Das Samsung Galaxy Tab wurde bereits in den trüben Tagen des Jahres 2010 enthüllt. Es lief mit Android 2.2 und bot im Vergleich zu anderen kleineren Tablets der Zeit das "volle" Android-Erlebnis. Nach heutigen Maßstäben war es ein klobiger Affe, und das Galaxy Tab S7 ist im Vergleich sicherlich ein schlankeres, schnelleres und ansprechenderes Gerät.

Das neue Tab S7 verfügt über ein IPS-LCD-Display mit einer Auflösung von 1600 x 2560, einem Dynamikbereich von HDR10 +, einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und natürlich einer viel aktuelleren Version von Android.

Apple iPhone gegen Apple iPhone 12

Das ursprüngliche Apple iPhone kam 2007 auf den Markt und es kam zu gemischten Gefühlen. TechCrunch sagte, es würde scheitern. Wir dachten, es hätte seine Grenzen und der CEO von Microsoft, Steve Ballmer, sagte bekanntlich: "Es gibt keine Chance, dass das iPhone einen signifikanten Marktanteil bekommt ..."

Wie sich die Dinge änderten, als 13 Jahre später Apple immer noch eine der dominierenden Kräfte in der Sphäre ist und das Apple iPhone 12 mit 5G, besseren Kameras als je zuvor, Dobly Vision und vielem mehr auf den Markt gebracht wurde.

Sony PlayStation gegen PS5

Sony hat bereits 1994 mit der originalen PlayStation seinen Weg in die Spielekonsolenszene gefunden. Ein CD-System, das entwickelt wurde, um mit den damals in der Branche dominierenden Kräften zu konkurrieren - Nintendo und Sega.

Die PlayStation war ein Riesenerfolg und verkaufte sich in weniger als 10 Jahren über 100 Millionen Mal.

26 Jahre schneller Vorlauf und die PS5 ist nun Realität. Mit AMD Zen-Architektur, 16 GB RAM, blitzschnellem NVMe-Speicher und vielem mehr ist es im Vergleich zur Originalkonsole ein echtes Gaming-Monster.

Apple MacBook Laptop gegen Apple MacBook Pro

Wir haben 2006 eines der originalen Macbooks ausprobiert und fanden, dass es ein bisschen gemischt war. Es hatte große Kraft, aber einige Kompromisse, einschließlich seltsamer Designentscheidungen - wie Zwischenräume zwischen den Tasten, die sich leicht mit Kekskrümeln füllen würden.

Trotzdem hat das Unternehmen wie Apple weiter innoviert und die neueren Modelle Macbook und Macbook Pro werden von vielen getestet , vertrauenswürdig und geliebt. 16 Jahre machten einen großen Unterschied.

Nintendo Game & Watch gegen Nintendo Switch

Viele erinnern sich vielleicht an die Ursprünge von Nintendo mit dem ursprünglichen Nintendo Entertainment System in den frühen 80ern. Aber das Unternehmen begann tatsächlich mit einer Reihe von Handheld-Konsolen, die als Game & Watch bekannt sind.

Wie passend dann, dass all diese Jahre später ihr erfolgreichster Spielautomat derzeit der allseits beliebte, manchmal schwer zu kaufende Nintendo Switch ist .

Amazon Kindle gegen Amazon Kindle Oasis

Der 2007 eingeführte Original-Amazon Kindle war so beliebt, dass er den Ehrentitel "iPod of Reading" erhielt. Damals war es etwas langsam, aber der Kindle war immer noch eines der beliebtesten E-Ink-Geräte und hatte zum Zeitpunkt des Starts 90.000 Bücher.

Schneller Vorlauf bis 2019 und der Kindle Oasis ist günstiger, augenschonender und hat eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen und mehr.

Amazon Echo gegen Amazon Echo

Vor ein paar Jahren wäre es ein Fremdwort gewesen, einen intelligenten Assistenten in Ihrem Haus zu haben, und 2014 erschien das Amazon Echo. Ein seltsam aussehender zylindrischer Lautsprecher mit einigen intelligenten. Alexa war plötzlich ein halb nützliches Mitglied unseres Hauses und Amazon würde hier nicht aufhören.

Jetzt, im Jahr 2020, sind wir in der vierten Generation von Amazon Echo-Lautsprechern, und es sind auch viele andere Geräte verfügbar. Amazon ist auch nicht die einzige Marke mit einem Lautsprecher. Apple, Google und andere sind dabei, aber Echo ist wahrscheinlich immer noch das beliebteste.

Sinclair C5 gegen Tesla Cybertruck

Ok, diese beiden sind sicherlich nicht dasselbe Unternehmen und vielleicht nicht einmal ein vergleichbarer Vergleich, aber diese beiden Elektrofahrzeuge zeigen mit Sicherheit, wie sich die Dinge im Laufe der Jahre bei Elektrofahrzeugen entwickelt haben .

Der Sinclair C5 wurde bereits 1985 hergestellt und stieß aufgrund langsamer Geschwindigkeit, Sicherheitsbedenken, mangelnder Wetterbeständigkeit und natürlich begrenzter Fahrstrecke auf gemischten Empfang. Trotzdem war es der Beginn der kommenden Dinge.

Heute sind Elektrofahrzeuge weitaus häufiger anzutreffen und verbessern sich ständig. In den folgenden Jahren werden noch viele weitere auf den Straßen unterwegs sein. Einschließlich der futuristischen Tesla Cybertruck von Bonkers. Die Dinge haben sicherlich einen langen Weg zurückgelegt.

VHS gegen Netflix

1976 war das Jahr, in dem VHS-Kassetten zu einer Sache wurden, und in den folgenden Jahren wurden diese Bänder zu einem festen Bestandteil des Filmschauen zu Hause. Wir haben gute Erinnerungen an Ausflüge in den Videogeschäft, um einen Film auszuleihen - weniger an den Aufwand, vor der Rückkehr zurückzuspulen.

Mit Netflix, Amazon Prime, Disney + und mehr können wir jetzt im Handumdrehen auf alle Arten von Filmen und Shows zugreifen. Es ist eine andere Zeit in Ordnung, aber das macht VHS nicht weniger speziell.

Kathodenstrahlrhrenfernseher gegen die Wand

Die Technologie hinter CRT-Fernsehern reicht bis ins Jahr 1890 zurück. Erst 1926 erschien der erste funktionsfähige Fernseher.

Fernseher von gestern waren schwer, sperrig und hatten winzige Bildschirme. Ein Jahrhundert später haben wir gigantische Panels wie The Wall und jede Art von ausgefallener Flachbild-Technologie, die Fernseher leicht, dünn und auch ansprechend scharf macht.

Atari 2600 gegen Atari VCS

1977 war Atari eine große Sache, oder zumindest nach der Veröffentlichung des Atari 2600, eines kartuschenbasierten Heimvideospielsystems, das von vielen geliebt wurde. Man könnte sagen, dass der Atari 2600 der Urvater der Heimvideospielkonsolen war und der Beginn dessen, was wir heute wissen und lieben.

Nach einem unglaublichen Start blieb Atari in den folgenden Jahren größtenteils auf der Strecke, als Sega, Nintendo und andere zum Ruhm aufstiegen.

Aber mit dem Atari VCS feiert es ein Comeback. Es mag retro aussehen, aber dieses neue Gerät wurde entwickelt, um Ihrem Fernseher das "volle PC-Erlebnis" zu bieten. 4K-, HDR- und 60FPS-Spiele. Die Dinge haben einen langen Weg zurückgelegt.

Schreiben von Adrian Willings.