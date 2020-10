Nanoleaf hat jetzt noch mehr Formen - Dreiecke und Mini-Dreiecke

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nanoleaf setzt seinen Trend fort, die intelligente Beleuchtung ständig zu erweitern, und fügt einige neue Formen hinzu, um Ihr Zuhause zu beleuchten.

Das Unternehmen hat Nanoleaf Shapes - Triangles auf den Markt gebracht. Dies ist die neueste Ergänzung zu einer geplanten Reihe interoperabler einheitlicher Formen, die kombiniert werden können, um wunderbare Beleuchtungsmuster in Ihrem Zuhause zu erzeugen.

Die neuen Dreiecke enthalten zunächst zwei Formen: Dreiecke und Minidreiecke. Dies ist die Fortsetzung der früheren Veröffentlichung von Hexagons durch das Unternehmen Anfang dieses Jahres. Und ja, Sie können jetzt Sechsecke und Dreiecke kombinieren, um etwas Besonderes zu schaffen.

Das Unternehmen behauptet, dass die Nanoleaf Shapes-Linie "unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten" bietet und außerdem 16 Millionen Farbkombinationen mit cleveren, intuitiven Touch-Steuerelementen und hervorragenden Planungsfunktionen bietet.

Ein weiteres nützliches Feature, das Besitzer von Nanoleaf Shapes nutzen können, ist die Bildschirmspiegelung. Das heißt, Sie können die Lichter in der Nähe Ihres Fernsehgeräts oder in Ihrem Spielbereich positionieren und diese Funktion dann verwenden, um die Farben auf dem Bildschirm nachzuahmen, die das Erlebnis ergänzen. Dies verleiht Ihrem Betrachten oder Spielen ein neues Maß an Eintauchen und sorgt für zusätzlichen Spaß.

Durch Szenen und Zeitpläne können Sie die Lichter auch so einstellen, dass sie sich im Laufe des Tages ändern, auf Berührungen reagieren, Ihren Raum mit buntem Licht füllen und vieles mehr. Sie können die Lichter auch mit Amazon Alexa , Google Home und Apple HomeKit anpassen - indem Sie sie nur mit Ihrer Stimme optimieren oder ein- und ausschalten.

Ein Highlight für uns ist jedoch das neue und verbesserte Montagesystem, das keine Wandschäden mehr bedeutet, wenn Sie die Paneele abnehmen und an anderer Stelle montieren müssen. Die zugehörige App wird ebenfalls aktualisiert, um sie benutzerfreundlicher zu gestalten und eine größere Auswahl an Farben zum Spielen anzubieten.

Nanoleaf Shapes sind ab sofort erhältlich. Die Preise beginnen bei £ 119,99 für fünf Paneele. Hier erfahren Sie mehr .

Weitere Formen werden in den Jahren 2020 und 2021 erwartet.

Schreiben von Adrian Willings.