(Pocket-lint) - Blue Microphones hat ein Yeti X World of Warcraft Edition-Mikrofon vorgestellt, das Sprachmodulationseffekte enthält, mit denen Spieler so klingen können, als wären sie in Azeroth ansässig.

Um die bevorstehende Erweiterung von Blizzard World of Warcraft: Shadowlands zu feiern, haben Blue Microphones und Blizzard gemeinsam eine neue Version des Yeti X-Mikrofons entwickelt. Dieses Mikrofon hat nicht nur ein individuelles Warcraft-Design, sondern auch einige einzigartige Audio-Highlights.

Zu diesen Effekten gehören brandneue Sprachmodulationseinstellungen in der Blue VO! CE-Software , mit denen Spieler ihre Stimme an das WoW-Universum anpassen können. Benutzer haben außerdem Zugriff auf eine Blizzard HD-Sample-Bibliothek mit Hunderten von Sound-Samples aus dem Spiel, mit denen das Streaming unterhaltsamer gestaltet werden kann.

Natürlich nutzt dieses neue Mikrofon auch die Blue VO! CE-Technologie, mit der Spieler ihre Stimme anpassen, Hintergrundgeräusche entfernen, De-Eser-Einstellungen anpassen, die Komprimierung optimieren und vieles mehr können. Die Yeti X World of Warcraft Edition unterscheidet sich jedoch von den anderen durch ein individuelles Design mit einem matten Battle Grey-Finish, goldenen Akzenten und in die Basis eingravierten Warcraft-Runen.

Dieses Mikrofon ist ein brillantes Update des bereits fantastischen Yeti X, das World of Warcraft-Fans sicher genießen werden. Es wird diesen Monat zum Kauf angeboten und Sie können hier mehr darüber erfahren .

Schreiben von Adrian Willings.