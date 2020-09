Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Peloton hat während der gesamten Pandemie enorme Einnahmen und Mitgliederzuwächse gemeldet, daher plant das Unternehmen natürlich neue Produkte.

Bloomberg behauptete, Peloton bereite sich darauf vor, ein billigeres Laufband auf den Markt zu bringen, das weniger als 3.000 US-Dollar kostet. Das aktuelle Modell, das Tread, kostet 4.295 US-Dollar. Es wird in Tread + umbenannt, während der kommende Nachfolger den Namen Tread erhält. Das neue Profil wird auch kleiner sein und einen neu gestalteten Gürtel haben.

Peloton ist ein siebenjähriges amerikanisches Unternehmen , das Heim-Fitnessgeräte herstellt, über eine Trainings-App verfügt und Trainingsvideos produziert, die Kunden über Peloton-Produkte live streamen können. Es ging vor kurzem an die Börse und ist vielleicht am bekanntesten für sein Indoor-Heimtrainer.

Apropos Peloton-Bike: Peloton könnte auch ein High-End-Workout-Bike auf den Markt bringen. Als Bike + bezeichnet, kostet es mehr als das aktuelle Modell , das bei 2.245 US-Dollar beginnt, und sollte einen neu gestalteten Tablet-Bildschirm enthalten, der anpassbarer ist. Das aktuelle Fahrrad könnte auch einen neuen Preis von 1.900 USD oder weniger erhalten.

Bloomberg gab an, dass Peloton das neue Tread and Bike + "bereits nächste Woche" oder irgendwann Mitte September 2020 ankündigen könnte. Das neue Laufband wird wahrscheinlich später als das neue Bike in den Handel kommen. Es gibt jedoch kein Wort darüber, wann genau.

Schreiben von Maggie Tillman.