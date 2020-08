17 der besten Computer und Supercomputer auf dem Planeten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Supercomputer, die Giganten der Technologiewelt und Erfindungen des Menschen, die oft gezielt eingesetzt werden, um unglaubliche Probleme zu lösen, die bloße Sterbliche nicht alleine ergründen konnten.

Von der Untersuchung des Zerfalls von Kernmaterial bis zur Vorhersage des Weges unseres Planeten aufgrund der globalen Erwärmung und allem dazwischen übernehmen diese Maschinen die Verarbeitung und die Berechnung der Zahlen. Berechnen Sie in wenigen Augenblicken, was bloße Sterbliche Jahrzehnte oder länger brauchen würden, um zu entziffern.

Erdsimulator

Earth Simulator war zwischen 2002 und 2004 der schnellste Supercomputer der Welt. Er wurde in Japan im Rahmen des "Earth Simulator Project" des Landes entwickelt, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf unseren Planeten zu modellieren.

Der ursprüngliche Supercomputer von Earth Simulator kostete die Regierung 60 Milliarden Yen, war aber mit 5120 Prozessoren und 10 Terabyte Speicher für die damalige Zeit eine beeindruckende Technologie.

Es wurde später 2009 durch Earth Simulator 2 und 2015 durch Earth Simulator 3 ersetzt.

IBM Blue Gene

Der ursprüngliche Supercomputer von Earth Simulator wurde 2004 vom IBM-Prototyp Blue Gene / L in seiner Leistung übertroffen. Blue Gene wurde entwickelt, um petaFLOP-Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen und gleichzeitig den Stromverbrauch niedrig zu halten. Infolgedessen wurden die verschiedenen Blue Gene-Systeme als einige der leistungsstärksten und energieeffizientesten Supercomputer der Welt eingestuft.

Die Blue Gene-Supercomputer wurden so genannt, weil sie dazu dienen sollten, die Proteinfaltung und die Genentwicklung zu analysieren und zu verstehen. Sie waren jedoch am bekanntesten für Leistung und Leistung und erreichten eine Spitzenleistung von 596 TFLOPS. Sie wurden dann 2008 vom zellbasierten Roadrunner-System von IBM übertroffen.

ENIAC (Elektronischer Numerischer Integrator und Computer)

ENIAC war einer der ersten Supercomputer. Es wurde ursprünglich von der US-Armee entwickelt, um Artillerie-Feuertabellen zu berechnen und sogar die Möglichkeit von Kernwaffen zu untersuchen. Es wurde gesagt, in der Lage zu sein, in nur 30 Sekunden zu berechnen, was eine Person 20 Stunden brauchen würde, um zu tun.

Der Bau dieses Supercomputers kostete rund 500.000 US-Dollar (über 6 Millionen US-Dollar in heutigem Geld).

Insbesondere wurde der elektronische numerische Integrator und Computer später verwendet, um 2.037 Stellen von Pi zu berechnen, und es war der erste Computer, der dies tat. Selbst diese Berechnung dauerte 70 Stunden.

Sunway TaihuLight

Im Jahr 2018 wurde der chinesische Supercomputer Sunway TaihuLight als drittschnellster Supercomputer der Welt aufgeführt. Dieses System verfügte über fast 41.000 Prozessoren mit jeweils 256 Prozessorkernen, was insgesamt über 10 Millionen Kernen entspricht.

Es war auch bekannt, dass dieser Supercomputer 93 Billiarden Berechnungen pro Sekunde durchführen kann. Die IT wurde für alle Arten von Forschung entwickelt, von Wettervorhersagen über Industriedesign bis hin zu Biowissenschaften und allem dazwischen.

Der Unterschied Motor

Die Difference Engine wurde 1822 von Charles Babbage hergestellt. Dies war im Wesentlichen der erste Computer oder mindestens einer von ihnen. Es könnte verwendet werden, um mathematische Funktionen zu berechnen, kostet aber leider einen astronomischen Betrag für die Zeit.

Diese Maschine war beeindruckend für das, was sie konnte, aber auch für die Maschinen, die sie in den folgenden Jahren und Jahrzehnten inspirierte.

IBM Roadrunner

Der Roadrunner-Supercomputer von IBM war ein 100-Millionen-Dollar-System, das im Los Alamos National Laboratory in New Mexico, USA, gebaut wurde.

Im Jahr 2008 gelang es ihm, einer der schnellsten Supercomputer der Welt zu werden und eine Spitzenleistung von 1,456 petaFLOPS zu erreichen.

Trotz der Aufnahme von 296 Server-Racks und einer Fläche von 6.000 Quadratmetern gelang es Roadrunner, der viertgrößte energieeffiziente Supercomputer zu sein.

Das System wurde verwendet, um den Zerfall von US-Atomwaffen zu analysieren und zu untersuchen, ob das Kernmaterial in den folgenden Jahren sicher sein würde.

Gipfel

Summit ist einer der neuesten und leistungsstärksten Supercomputer, die von Menschen gebaut wurden. Ein weiteres unglaubliches System, das von IBM gebaut wurde und dieses Mal im Oak Ridge National Laboratory verwendet und vom US-Energieministerium gesponsert wurde.

Zwischen 2018 und Juni 2020 erreichte Summit (auch bekannt als OLCF-4) den Rekord, der schnellste Supercomputer der Welt zu sein, und erreichte Benchmark-Werte von 148,6 petaFLOPS. Summit war auch der erste Supercomputer, der Exaflop-Geschwindigkeiten (eine Billion Operationen pro Sekunde) erreichte.

Summit verfügt über 9.216 22-Kern-CPUs und 27.648 Nvidia Tesla V100-GPUs, die für alle Arten komplexer Forschung von der Erdbebensimulation bis zur Extremwettersimulation sowie zur Vorhersage der Lebensdauer von Neutrinos in der Physik eingesetzt wurden.

Sierra

Der Sierra ist ein weiterer Supercomputer, der von IBM für die US-Regierung entwickelt wurde. Wie Summit bietet Sierra mit 1.572.480 Prozessorkernen und einer Spitzenleistung von 125 petaFLOPS eine beachtliche Leistung.

Wie bei IBM Roadrunner wird dieser Supercomputer verwendet, um den Vorrat an US-Atomwaffen zu verwalten und die Sicherheit dieser Waffen zu gewährleisten.

Tianhe-2 ist ein weiterer leistungsstarker Supercomputer, der von den Chinesen gebaut wurde. Es befindet sich im National Supercomputer Center in Guangzhou, China und kostet unglaubliche 2,4 Milliarden Yuan (390 Millionen US-Dollar).

Ein Team von 1.300 Mitarbeitern war erforderlich, und ihre harte Arbeit hat sich gelohnt, als Tianhe-2 zwischen 2013 und 2015 als der schnellste Supercomputer der Welt anerkannt wurde.

Das System verfügt über fast fünf Millionen Prozessorkerne und 1.375 TiBs Speicher, sodass über 33 Billiarden Berechnungen pro Sekunde ausgeführt werden können.

CDC 6600

Der CDC 6600 wurde 1964 für 2.370.000 US-Dollar gebaut. Es wird angenommen, dass diese Maschine der weltweit erste Supercomputer ist, der drei MegaFLOPS verwaltet, dreimal so schnell wie der vorherige Rekordhalter.

Zu dieser Zeit war dieses System so erfolgreich, dass es zu einem "Muss" für diejenigen wurde, die High-End-Forschung betreiben, und infolgedessen über 100 von ihnen seltsam gebaut wurden.

Cray-1

Der Cray-1 kam fast ein Jahrzehnt nach dem CDC 6600, wurde aber schnell zu einem der erfolgreichsten Supercomputer der Zeit. Dies war dem einzigartigen Design zu verdanken, das nicht nur eine ungewöhnliche Form enthielt, sondern auch die erste Implementierung eines Vektorprozessor-Designs.

Dies war ein Supercomputersystem mit einem 64-Bit-Prozessor mit 80 MHz und 8 Megabyte RAM, der eine Spitzenleistung von 250 Megaflops ermöglicht. Ein bedeutender Fortschritt im Vergleich zum CDC 6600, der erst ein Jahrzehnt zuvor kam.

Frontera

Der Frontera-Supercomputer ist der schnellste Universitäts-Supercomputer der Welt. Im Jahr 2019 wurden 23,5 PetaFLOPS erreicht, sodass in nur einer Sekunde berechnet werden kann, was eine durchschnittliche Person eine Milliarde Jahre braucht, um manuell zu arbeiten.

Das System wurde entwickelt, um Teams an der Universität von Texas bei der Lösung massiv schwieriger Probleme zu unterstützen, darunter alles von der Molekulardynamik über Klimasimulationen bis hin zu Krebsstudien.

Dreieinigkeit

Trinity ist ein weiterer Supercomputer, mit dem die Wirksamkeit von Atomwaffen analysiert werden soll.

Mit 979.072 Prozessorkernen und 20,2 petaFLOPS Leistungsleistung können alle Arten von Daten simuliert werden, um sicherzustellen, dass der Waffenvorrat des Landes sicher ist.

Pangaea III

Im Jahr 2019 baute IBM Pangaea III, ein System, das angeblich der leistungsstärkste kommerzielle Supercomputer der Welt ist. Es wurde für Total entwickelt, ein globales Energieunternehmen mit weltweiten Aktivitäten.

Pangaea III war ein AI-optimierter Supercomputer mit einer Hochleistungsstruktur, der jedoch deutlich energieeffizienter sein soll als frühere Modelle.

Das System wurde entwickelt, um die Erfassung seismischer Daten durch Geowissenschaftler zu unterstützen, um den Standort von Öl- und Gasressourcen zu bestimmen. Pangaea III hat eine Rechenleistung von 25 Petaflops (ungefähr 130.000 Laptops) und belegt in den Bestenlisten der damaligen Top-Supercomputer den 11. Platz.

Die Verbindungsmaschine 5

Die Connection Machine 5 ist aus mehreren Gründen interessant, nicht nur, weil sie ein wunderbar aussehender Supercomputer ist, sondern auch, weil sie wahrscheinlich das einzige System auf unserer Liste ist, das in einem Hollywood Blockbuster vorgestellt wird. Richtig, dieser Supercomputer erschien am Set des Jurassic Park, wo er sich als zentraler Steuercomputer des Parks tarnte.

Die Connection Machine 5 wurde 1991 angekündigt und 1993 zum schnellsten Computer der Welt erklärt. Sie lief mit 1024 Kernen und einer Spitzenleistung von 131,0 GFLOPS.

Es soll auch in den Anfangsjahren von der Nationalen Sicherheitsagentur verwendet worden sein.

HPC4

HPC4 ist ein spanischer Supercomputer, der besonders für seine Energieeffizienz bekannt ist und dennoch über eine ernsthafte Rechenleistung verfügt, die 253.600 Prozessorkerne und 304.320 GB Speicher umfasst.

Im Jahr 2018 wurde der aktualisierte HPC5-Supercomputer mit HPC4 kombiniert, um 70 petaFlops mit kombinierter Rechenkapazität zu erhalten. Das bedeutet, dass dieses System in einer Sekunde 70 Millionen Milliarden mathematische Operationen ausführen kann.

DGX SuperPOD

DGX SuperPOD ist, wie zu erwarten, ein Supercomputer mit Nvidia-Antrieb, der 1.120 NVIDIA A100-GPUs, 15 km optisches Kabel und 4PB Hochleistungsspeicher bietet.

