Amüsante Gesichtsmasken, die Ihre Reise in die Geschäfte verschönern

(Pocket-lint) - Das Tragen einer Gesichtsmaske wird weltweit schnell zur Norm. Aber nur weil du eins tragen musst, heißt das nicht, dass es nicht lustig sein kann.

Wir haben einige der amüsantesten aus dem Internet zusammengestellt, die Sie zum Lachen bringen werden.

Die gute Nachricht ist, dass meine benutzerdefinierte Gesichtsmaske eingetroffen ist. Die schlechte Nachricht ist, dass mein Gesicht 20% zu groß gedruckt wurde. pic.twitter.com/jBaVM7nbYI - Cameron !! (@cameronmattis) 27. Juli 2020

Cameron dachte, es könnte Spaß machen, sein eigenes Gesicht individuell auf eine Gesichtsmaske drucken zu lassen. Leider waren die Ergebnisse nicht das, was er erwartet hatte und das gedruckte Gesicht war größer als geplant.

Die Ergebnisse sind nicht nur amüsant, sondern haben auch einige andere dazu inspiriert, ihre amüsanten benutzerdefinierten Gesichtsbedeckungen zu teilen.

Debs hat ihre Gesichtsmaske von Snapfish gekauft und wir müssen sagen, wir denken, dass es noch besser ist. Größer, mutiger, glücklicher. Was gibt es nicht zu lieben?

Tiger King Joe Exotic

Warum du selbst sein, wenn du eine Maske aufsetzen und ganz jemand anderes werden kannst? Und wenn Sie sich in eine andere Person verwandeln wollen, warum nicht der Tigerkönig selbst?

Diese Maske ist auch eine Halsgamaschen-Kombination, die Joes wundervolle lockige Locken zeigt.

Ballknebel

Wenn Sie möchten, dass sich Ihre Maske von der Masse abhebt, dann ist dies sicherlich das Ticket. Ja, du musst ziemlich selbstsicher sein und vielleicht bekommst du ein paar komische Blicke, aber es ist definitiv amüsant.

Die Muschiliebhaber

Stehst du wirklich auf Katzen? Denken Sie, Gesichtsmasken sind für Trottel und eine ausgewachsene Sturmhaube ist der richtige Weg? Dann wirst du diese lieben.

Vergessen Sie das Drucken eines Bildes Ihres eigenen Gesichts und lassen Sie stattdessen eines Ihrer Katzen drucken. Wir sind sicher, dass es überhaupt nicht ausflippen wird. Vielleicht.

Einschchternde Katze

Hier ist eine einschüchternde Katze. Wo andere vielleicht "süße" Katzenmasken haben, schafft es Jimmy Whelan irgendwie, diese Maske gemein aussehen zu lassen.

Zeigen Sie Ihre Ausdrcke

Masken sind großartig, um uns zu schützen, aber einfache Dinge wie ein fröhliches Lächeln sind jetzt hinter dem Material verborgen und werden von allen übersehen.

Zumindest können Sie jetzt eine Maske bekommen, um den Spaß zu demonstrieren, den Sie innerlich empfinden, selbst wenn Sie äußerlich miserabel aussehen. Wie wäre es mit einer Katze, die eine Himbeere bläst? Süß und amüsant auch.

Glcklicher Maskentrger

Sterben Sie innerlich, möchten aber, dass die Leute denken, Sie hätten eine unglaublich sonnige Stimmung (fast psychisch)? Dann könnte diese "strahlende Lächeln" -Maske genau das sein, was Sie brauchen.

Pest Doktor Maske

Ok, diese Plague Doctor-Maske ist technisch nicht darauf ausgelegt, die Pest in Schach zu halten, aber sie scheint für 2020 geeignet zu sein. Fügen Sie einige Filter hinzu, und Sie sind sicher in Ordnung. Außerdem können Sie einfach aus dem Bett rollen und es tragen, und niemand wird Ihre Schande erkennen.

Haifischgesicht

Lassen Sie die Leute wissen, dass sie mit dieser Hai-Gesichtsmaske nicht zu nahe kommen sollen. Es kommt nicht mit Zähnen und hilft dir nicht, Haie zu bekämpfen, aber es könnte dir ein paar Glucksen bringen.

Rntgengesicht

Machen Sie Ihren Zahnarzt stolz, indem Sie eine Röntgenaufnahme Ihrer Gnasher zeigen. Ok, also eigentlich nicht deine Zähne, aber trotzdem eine lustige Maske.

Katzengesicht

Eine andere Katzenmaske, aber diese ist etwas anders, da es so aussieht, als hätten Sie entweder eine Katze gefressen oder eine Deckenkatze lauert in Ihnen und beobachtet die umgebenden Menschen.

Anonyme Maske

Umarme das Anonyme in dir. Setzen Sie eine Maske auf und verschwinden Sie in der Menge anderer Menschen, die ihre eigene Maske tragen.

Haifischgesicht

Wir denken, dass diese Hai-Gesichtsmaske besonders lustig wäre, wenn Sie eine lange / größere Nase als die meisten haben. Es wird wirklich helfen, den Hai-Look zu verkaufen.

Existenz ist Schmerz

Rick und Morty Fan? Genug von 2020 und der Idee, eine Maske tragen zu müssen. Hier ist die, die du brauchst.

Han Solo in Karbonit

Zeigen Sie Ihre Star Wars-Geekery mit dieser Maske mit Han Solo in Karbonit. Oder vielleicht hat dein Atem ihn gefroren?

Huch

Dieser Kerl hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine eigene Gesichtsmaske herzustellen. Er arbeitet anscheinend in Spezialeffekten für die Filmindustrie und hat dieses großartige Ding hergestellt.

Schreiben von Adrian Willings.