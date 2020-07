Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Einer der Anreize in England, Menschen wieder auf ihre Fahrräder zu setzen, ist das Fix Your Bike Voucher Scheme. Es wurde entwickelt, um Menschen 50 Pfund Regierungsgeld für die Reparatur eines vorhandenen Fahrrads zu geben.

Es hat zwei Vorteile: Erstens kann es sicherstellen, dass Ihr Fahrrad fahrbereit ist, wenn es am Ende Ihres Gartens jahrelang vernachlässigt wurde, und zweitens wird Geld zurück in Fahrradgeschäfte gesteckt, die die Arbeit ausführen. Es wurde entwickelt, um mehr Menschen wieder zum Radfahren zu bringen, kurze Autofahrten zu reduzieren und Menschen dabei zu helfen, fitter zu werden.

So funktioniert das Schema.

Gutscheine werden am 28. Juli 2020 um 23:45 Uhr zur Verfügung gestellt. Sie können vor diesem Zeitpunkt keinen Gutschein beantragen.

Besuchen Sie die Website des Energy Saving Trust Finden Sie den Standort eines örtlichen Fahrradgeschäfts, das für das Programm registriert ist Registrieren Sie sich für einen Gutschein, Sie können bis zu zwei pro Haushalt beanspruchen Buchen Sie Ihren Service bei Ihrem Fahrradgeschäft Verwenden Sie den Gutschein, um die Kosten für den Service zu bezahlen

Da dieses Programm brandneu ist, wird die Nachfrage nach Gutscheinen hoch sein. Die BBC gibt an, dass sie ab den ersten 50.000 ab dem 28. Juli in Chargen veröffentlicht werden.

Wenn Sie auf dieser Seite landen, können Sie sich derzeit nicht für den Gutschein registrieren. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies ändern wird, sobald das Schema geöffnet wird - und wir werden es aktualisieren, wenn dies der Fall ist.

Auf der Website des Energy Saving Trust können Sie sich für einen Gutschein registrieren und Ihnen mitteilen, welche Geschäfte Teil des Programms sind. Es lohnt sich jedoch, das Telefon bei Ihrem örtlichen Fahrradgeschäft abzurufen, um deren Verfügbarkeit und Verwendung des Programms zu überprüfen. Bei einigen können Sie einen Service buchen, bei anderen wird angeboten, das Fahrrad für Reparaturen zu bewerten. Mit dem Gutschein werden die Kosten für die vereinbarten Arbeiten erneut verwendet.

In einigen Fällen kostet die Arbeit mehr als 50 GBP. In diesem Fall müssen Sie den Restbetrag bezahlen, sobald der Gutschein abgezogen wurde.

Stellen Sie jedoch sicher, dass sie verfügbar sind. Wir haben uns bei einem örtlichen Geschäft erkundigt, das bestätigt hat, dass sie bis zu 6 Wochen im Voraus ausgebucht sind. Daher ist es wichtig zu wissen, wohin Sie Ihr Fahrrad bringen.

Es liegt auch an den einzelnen Fahrradgeschäften, sich für das Programm zu registrieren. Sie können den Gutschein nicht in einem Geschäft verwenden, das nicht Teil des Programms ist. Während die Unterstützung Ihres lokalen Geschäfts immer gefördert werden sollte, gibt es im Rahmen des Programms auch einige größere Geschäfte, wie Halfords oder Evans Cycles . Es lohnt sich also, eine Reihe von Geschäften in Ihrer Nähe zu überprüfen.

Es ist auch wichtig, dass Sie wichtige Reparaturen an Ihrem Fahrrad nicht verzögern, während Sie warten. Wenn Ihr Fahrrad nicht sicher ist, fahren Sie es erst, wenn es repariert wurde.

Schreiben von Chris Hall.