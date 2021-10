17 beeindruckende Bilder von der Internationalen Raumstation ISS

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Internationale Raumstation ist nicht nur eine der größten Ingenieurleistungen der Menschheit und interkontinentaler Zusammenarbeit, sie hilft uns auch, unseren Planeten auf eine Weise zu betrachten, die ohne seine konstante Umlaufbahn nicht möglich wäre.

Seit die ersten Einwohner die Station im November 2000 bestiegen haben, haben 230 Menschen aus 18 Ländern die Station besucht. Zu jeder Zeit lebt und arbeitet eine sechsköpfige internationale Besatzung an Bord, während sie mit einer Geschwindigkeit von acht Kilometern pro Sekunde reist und alle 90 Minuten die Erde umkreist.

In den letzten 19 Jahren haben diese Crews sowie die an der Station angebrachten Kameras alles von Sternspuren bis hin zu Blitzeinschlägen, hellen Polarlichtern und vom Boden aus nicht sichtbaren Landmarken erfasst. Hier ist eine Auswahl der beeindruckendsten dieser Bilder.

Milchstraße und Blitze über dem Pazifik

Dieses Kurzlinsenfoto der Nachtlichter der Erde wurde im August 2015 aufgenommen, als die Station über den Pazifischen Ozean und die Insel Kiribati südlich von Hawaii flog.

Das Sternenmuster auf dem Foto ist Teil unserer Milchstraße, blickt in Richtung ihres Zentrums und wird neben dunklen, dichten Staubwolken gezeigt. Die Farben, die die Krümmung der Erde einrahmen, weisen eine Mischung aus grünen, orangen und roten Luftschichten auf. Das helle Licht im unteren rechten Bereich des Fotos ist ein Blitz in einer beleuchteten Wolkenmasse.

SpaceX Crew Dragon als Silhouette gegen den Horizont der Erde

Anfang dieses Jahres führte SpaceX seinen ersten Demo-1-Testflug des kommerziellen Besatzungsprogramms der NASA zur Internationalen Raumstation durch. Am 2. März 2019 wurde ein SpaceX Crew Dragon-Raumschiff mit einer Testpuppe – Ripley benannt nach Sigourney Weavers Charakter im Alien – zur ISS geflogen.

Das Schiff dockte einen Tag später an das Harmony-Modul der Station an und lieferte Vorräte und Ausrüstung, bevor es am 8. März mit intaktem Ripley wieder abdockte und auf der Erde landete. Dieses Bild zeigt das Fahrzeug als Silhouette gegen den Horizont der Erde. Demo-1 ebnet den Weg für die ersten bemannten Flüge, die voraussichtlich im November starten werden. SpaceX versuchte, die Bedingungen an Bord so weit nachzuahmen, dass Ripley mit einem vollständigen Raumanzug ausgestattet war.

Erde und ISS in „Weltraum-Selfie“ festgehalten

Während eines sechseinhalbstündigen Weltraumspaziergangs im April 2019 machte der kanadische Astronaut David Saint-Jacques dieses „Weltraum-Selfie“ in seinem Helm und schaffte es, die Krümmung der Erde sowie einen Teil der Internationalen Raumstation ISS einzufangen.

Das Bild wird von einer dünnen Goldschicht reflektiert, die auf Astronautenhelmen verwendet wird, um den Träger vor den UV-Strahlen der Sonne und extremen Temperaturen zu schützen. Während dieses Weltraumspaziergangs reparierten Saint-Jacques und die NASA-Astronautin Anne McClain einen Teil des in Kanada gebauten Roboterarms, bekannt als Canadarm2, und installierten Kabel, um die Stärke der drahtlosen Kommunikationsabdeckung an Bord der Station zu erhöhen.

Sternenspuren auf der ISS über der Erde aufgenommen

Von November 2011 bis Juli 2012 machte der Flugingenieur Don Pettit unglaubliche Bilder von Sternenspuren, während er auf der Internationalen Raumstation lebte. Jedes seiner Sternspurbilder bestand aus Langzeitbelichtungen zwischen zehn und 15 Minuten, die aus Stapeln von 30-Sekunden-Aufnahmen bestanden.

Denn 30 Sekunden waren damals die längste Belichtungszeit moderner Digitalkameras. Pettit machte mehrere Aufnahmen und verwendete Software, um diese Composites zu erstellen. Es ist möglich, Sternenspuren auf der Erde aufzunehmen, indem Sie den Verschluss Ihrer Kamera geöffnet lassen, während sich der Planet dreht, aber Astronauten sind (entschuldigen Sie das Wortspiel) angesichts der 90-minütigen Umlaufbahn der Station schnelleren Ansichten ausgesetzt, so dass die Ergebnisse beeindruckender sind.

Weltraumspaziergang über Neuseeland

Im Hintergrund von Wolken über Teilen Neuseelands werden die Astronauten Robert Curbeam Jr. (links) und der Astronaut Christer Fuglesang der Europäischen Weltraumorganisation gezeigt, wie sie im Dezember 2006 während einer extravehicular Activity (EVA) Mission Anpassungen am Äußeren der Internationalen Raumstation vornehmen.

Während dieses Weltraumspaziergangs, der Fuglesangs erster von fünf Weltraumspaziergängen war, ersetzten die beiden eine Videokamera an den Traversen der Station. Der Weltraumspaziergang dauerte sechseinhalb Stunden.

Lichter der nordeuropäischen Städte

Diese Nachtaufnahme, aufgenommen als die Internationale Raumstation 458 Meilen über dem Ärmelkanal kreiste, zeigt die Lichter der nordeuropäischen Städte.

Im Uhrzeigersinn von oben rechts nach unten links abgebildet, sind die hellsten Lichter in London, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Antwerpen und Brüssel.

Skandinavien und das Nordlicht bei Nacht

Ein weiteres eindrucksvolles Bild, aufgenommen im April 2015, zeigt Südskandinavien kurz vor Mitternacht bei Vollmond, wobei die Erdkrümmung von einem grünen Polarlicht beleuchtet wird.

Die dunklen Flecken unten rechts sind die Ostsee und die Lichter zeichnen die Küstenlinie des Skagerrak- und Kattegat-Seewegs aus. Die größten Lichtcluster auf diesem Seeweg stammen aus Oslo und Kopenhagen.

Südlichter über Südwestaustralien eingefangen

Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS werden alle 24 Stunden mit durchschnittlich 16 Sonnenauf- und -untergängen sowie schillernden Lichtshows von Polarlichtern verwöhnt, die entstehen, wenn Teilchen von Sonnenstürmen mit dem Magnetfeld am Nord- und Südpol interagieren.

Unterschiedliche Partikel erzeugen unterschiedliche Farben, wobei sauerstoffproduzierende grüne und rote Anzeigen und Stickstoff produzierende violette und blaue Lichtshows erzeugen. Auf diesem Bild leuchten Sauerstoffpartikel hellgrün, während die ISS 469 Meilen über dem Indischen Ozean südwestlich von Australien kreist. Dieses Display ist als Aurora Australis oder "Southern Lights" bekannt und bot im Juni 2018 eine Kulisse für das russische Besatzungsschiff Sojus MS-12 und die Nachschubmission Progress 72.

Vollmond über Guam

Von der Erde aus sehen wir den Mond aufgrund seiner synchronen Rotation mit unserem Planeten immer auf der gleichen Seite und unser Blick auf ihn – ob wir ihn als Halb- oder Vollmond sehen – hängt von seiner Position in der Umlaufbahn ab. In diesem Bild haben Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ein Bild des Vollmonds aufgenommen, als die Station im Juni 2019 254 Meilen über dem Pazifischen Ozean nordöstlich von Guam umkreiste.

Der Glanz der Sonne strahlt vom Celebes-Meer

Ein Teil der Solaranlage der Internationalen Raumstation ISS ist 255 Meilen über Indonesien zu sehen und fängt das Funkeln der Sonne vom Celebes-Meer in Südostasien ein.

Die Solaranlagen, die durch ihre Fachwerkstruktur mit der Station verbunden sind, wandeln Sonnenenergie über Tausende von Zellen aus gereinigten Siliziumstücken in Strom um. Wenn die Station im Sonnenlicht steht, werden etwa 60 Prozent des von den Solaranlagen erzeugten Stroms zum Laden der Batterien der Station umgeleitet. Wenn die Station dann im Schatten steht, liefern diese Batterien genug Energie zum Strom.

Erdglied in sternenklarer Nacht

Auf diesem Bild, das ein Crewmitglied der Expedition 47 im März 2016 in einer sternenklaren Nacht aufgenommen hat, ist der Rand der Erde zu sehen, der der Atmosphäre gegeben wird, da sie einen „Halo“ entlang der Kurve des Planeten bildet. Eine der Solaranlagen der Internationalen Raumstation ISS ist im Vordergrund zu sehen, als die Besatzung 258 Meilen über dem Indischen Ozean zwischen Indonesien und Australien flog.

Die Farben des Great Salt Lake in Utah, die von der ISS eingefangen wurden

Abgesehen davon, wie die Erde aus der Ferne aussieht, hat die Internationale Raumstation auch gezeigt, wie die auffälligsten geologischen Merkmale unseres Planeten aus dem Weltraum erscheinen.

Zum Beispiel ist hier Utahs Great Salt Lake zu sehen, aufgenommen als die Station im Juni 2019 255 Meilen über dem Südwesten der Vereinigten Staaten umkreiste. Wie der Name schon sagt, ist der See stark versalzt und die Salzkonzentration in verschiedenen Teilen des Sees ergibt es seine ausgeprägten Farben. Insbesondere die Linie, die den Norden vom Süden trennt, ist der Lucin Cutoff, eine Reihe von Böcken, die Anfang des Jahrhunderts als Eisenbahnkürzel gebaut wurden, bevor sie in den 1950er Jahren geschlossen und durch einen Damm aus Stein und Erde ersetzt wurden. Dieser Damm behindert den Wasserfluss zwischen den beiden Seiten des Sees und die einzigen Mikroben, die in den höheren Salzgehalten der Nordseite überleben können, sind rot und rosa, was zu der hellen Farbe des Wassers führt.

Auge der Sahara

Auf diesem Bild, das in einer Höhe von 255 Meilen aufgenommen wurde, als die Internationale Raumstation über dem Nordwesten Mauretaniens umkreiste, fotografierte ein Besatzungsmitglied der Expedition 59 die Richat-Struktur, auch bekannt als das Auge der Sahara oder das Auge Afrikas.

Diese in die Wüste Sahara gehauenen Ringe sind von der Erde aus nicht sichtbar, da sie sich über 40 Kilometer erstrecken. Tatsächlich kannten Wissenschaftler bis zu frühen Weltraummissionen in den 1960er Jahren nicht das volle Ausmaß seiner Existenz, und es wird immer noch darüber diskutiert, was die Struktur verursacht hat.

Nildelta in Ägypten, abgebildet unter der SpaceX Dragon-Nachschubmission

Als die Raumstation im August 2019 260 Meilen über dem Nildelta in Ägypten flog, erfassten ihre externen Kameras das SpaceX Dragon-Schiff, das im Rahmen der Nachschubmission CRS-18 am Harmony-Modul der Internationalen Raumstation andockte.

Diese Mission lieferte mehr als 5.000 Pfund an Wissenschafts- und Forschungsausrüstung, Besatzungsbedarf und Fahrzeughardware. Es sammelte und retournierte eine Reihe von Systemen, die an Bord nicht mehr benötigt wurden, wie z. B. ein Luftqualitätsmonitor, der überholt werden muss.

Orbitaler Sonnenaufgang

Astronauten an Bord der ISS sehen viele Sonnenaufgänge, aber dieser ist etwas ganz Besonderes, da er zum ersten Mal die Sonnenstrahlen zeigt, die von der ISS Roll-Out Solar Array reflektiert werden.

Dieses Array ist eine neue Ergänzung der Station. Es ist ein System, das entwickelt wurde, um der Station mehr Leistung mit Sonnenkollektoren zu geben, die entwickelt wurden, um die Position der Station über unserem Planeten optimal zu nutzen.

Die Pyramiden

Astronaut Terry Virts hat dieses Foto während seiner Zeit auf der Station im Jahr 2015 aufgenommen. Wir stellen uns vor, dass Sie die Pyramiden von Ägypten noch nie aus diesem Blickwinkel gesehen haben.

Es ist vielleicht nicht so klar wie bei anderen Fotos auf dieser Liste, aber versuchen Sie sich daran zu erinnern, wie weit dieses Foto aufgenommen wurde.

Aquarell von Australien

Der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Thomas Pesquet, hat dieses brillante Bild von Australien von der Internationalen Raumstation ISS aufgenommen.

Der Astronaut kommentierte die Schönheit der Landschaft und die Fraktale, Aquarelle und andere fantastische Ansichten des Landes von dort oben.