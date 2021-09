Amüsantes und frustrierendes Design scheitert aus der ganzen Welt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Leben ist voller seltsamer und wunderbarer Designs. Wir haben viele Kuriositäten gesehen. Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen klar ist, dass das Design eines Gadgets, Gizmo oder Alltagsgegenstandes eindeutig nicht durchdacht ist. Das Ergebnis ist eine frustrierende Erfahrung, die wir alle hassen.

Wir sammeln einige der frustrierendsten und urkomischsten Beispiele für diese Fehler, damit Sie sie bestaunen können.

Heißer Haartrockner

Dieser Haartrockner läuft so heiß, dass er sein eigenes Gehäuse schmilzt. Das ist ein ziemlich schockierendes Design. Es ist auch ziemlich riskant, es zu verwenden, in der Hoffnung, dass schmelzendes Plastik nicht auf Ihren Kopf tropft, während Sie Ihre Haare trocknen.

Badbeschilderung

Einige öffentliche Orte verwenden gerne ausgefallene Beschilderungen für ihre Badezimmer, aber viel Glück bei der Ermittlung, welche davon die richtige ist. Bist du ein Lama oder ein Esel?

Ratschläge für sicheren Sex?

Diese Kondome wurden auf einem Schulcampus verteilt, um Safer Sex zu fördern. Wir sind uns jedoch ziemlich sicher, dass dies ein schlechter Ratschlag ist, um mit dem Gefühl zu gehen.

Sicherheitstor oder Leiter?

Obwohl es ziemlich schwerfällig aussehen mag, wird dieses Sicherheitstor nicht besonders effektiv sein, um Menschen draußen zu halten. Schließlich hat es im Wesentlichen Sprossen für Ihre Hände und Füße, wenn Sie es erklimmen möchten.

Falsche Werbung

Wir sind uns nicht sicher, ob diese Firma die Werbung für diese Türen durchdacht hat, oder wenn sie viele nicht schiebbare Türen verkaufen, sollten sie vielleicht ein Rebranding in Betracht ziehen? Es ist auch eine verwirrende Nachricht an Besucher zu senden. Sind das Push-Pull-Türen oder werden sie gleiten? Es ist alles Spaß und Spiel, bis jemand verletzt wird.

Sterben Sie sicher

Gute, solide Verkehrssicherheitsberatung hier. Sterben Sie sicher oder fahren Sie nicht sicher? Wir lieben ein gutes Stück Design, bei dem Ihnen der Kopf wehtut, wenn Sie versuchen zu entziffern, was es bedeutet.

Fett für immer

Welche bessere Werbung für Ihr örtliches Fitnessstudio gibt es als eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass Sie für immer fett sein werden, egal wie sehr Sie es versuchen. Kommen Sie in Fett, sehen Sie, ob Sie etwas Gewicht verlieren können. Wir warnen dich.

Blindenschrift fehlgeschlagen

Dieses Hotel hat Nummern in Blindenschrift auf den Zimmerschildern, damit Sehbehinderte erkennen können, wo ihr Zimmer ist, aber es ist zwischen einer Reihe anderer nobeler Teile auf einer holprigen Oberfläche begraben. Sinnvoll.

Lautstärke runter

Drehen Sie die Lautstärke dieses Laptops herunter und er saugt plötzlich alle Geräusche im Raum auf. Lust auf Geräuschunterdrückung oder faules Icon-Design?

Batterien und Geduld erforderlich

Ist es nicht frustrierend, wenn Sie ein Gerät kaufen, nur um festzustellen, dass keine Batterien enthalten sind? Nun, wie wäre es mit diesem Design, das noch einen Schritt weiter geht und drei AAA-Batterien benötigt - jede mit eigenem Fach, das herausgeschraubt werden muss.

Tolle Werbung für Designschulen

Diese Designschule hat eine ziemlich verwirrende Anzeige, um Sie dazu zu bringen, sich ihnen anzuschließen. "Du wirst wissen, wie man Leads designt".

Kreuzfahrt durchs Netz

Fahren Sie mit zwei Mausrädern schneller durch das Netz. Doppelte Räder, doppeltes Surfvergnügen. Wenn überhaupt, könnte diese Maus zu gut sein. Es sei denn, Sie finden eine unendlich scrollende Website.

Mode ist außer Kontrolle

Wir wissen, dass zerrissene Jeans wieder in Mode sind, aber das ist ziemlich lächerlich. Diese "Jeans" kostet auch 168 US-Dollar. Gesamtwert für Geld.

Glow in the dark Uhr ohne Zeiger?

Dies ist eine im Dunkeln leuchtende Uhr, die die Zeit auch nachts anzeigt, wenn nicht genug Zeit zum Sehen ist. Anscheinend hat der Designer nicht daran gedacht, die Hände auch im Dunkeln leuchten zu lassen. Sie sagen, dass sogar eine kaputte Uhr zweimal am Tag richtig ist, aber wer weiß, ob diese richtig ist?

Erstickungs-/Stichgefahr

Wie wäre es mit einem schönen Geburtstagsabzeichen für Ihren Liebsten. Sie werden gerade zwei Jahre alt und würden sich über ein gutes Abzeichen zum Feiern freuen. Oh nein, warte, dieses Abzeichen ist nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Zurück zum Zeichenbrett.

Over-the-Top-Webadministrator

Dieser Benutzer hat festgestellt, dass er auf dem Computersystem seiner Schule keine Sprachwebsite aufrufen konnte, da diese als "Bildungsbereich" eingestuft wurde. Lust, in der Schule zu lernen! Nicht zu glauben.

Zugang für Behinderte

Auch wenn viele wahrscheinlich darauf hinweisen würden, dass kaum Züge rollstuhlgerecht sind, können wir dennoch das totale Versagen dieser behindertengerechten Tür bewundern. Das ist ein ziemlich steiler Schritt, den Menschen im Rollstuhl bewältigen müssen.

Eine auffällige Tasse

Dies ist eine Werbetasse für den neuesten Spiderman-Film. Wir können nicht anders, als zu denken, dass das Design nicht durchdacht wurde - versuchen Sie, einen Schluck zu nehmen, und Sie werden in die Augen gestochen.

Google Assistant schlägt wieder zu

Google Assistant ist immer da mit hilfreichen Antworten auf Ihre Fragen, auch in Notfällen. Ein großes Glas Wasser hilft bei Atembeschwerden.

Umgedrehte Erbsen

Dieses hier gehört wahrscheinlich auf unsere Liste der schlechtesten Photoshoppings aller Zeiten, aber es ist sicher ein besonderes Design. Schauen Sie genau hin und Sie werden sehen, dass die Erbsen auf diesem Teller auf dem Kopf stehen.

Interaktives Lehrbuch

Dies ist etwas ganz Besonderes - ein Schulbuch, das "interaktive" Videos und Hyperlinks enthält, die natürlich nichts bewirken. Doch der arme Student musste 200 Dollar für das Buch bezahlen. Viel Spaß beim Lernen!

Umweltzerstörende Toilettentücher

Dies sind spülbare Toilettentücher, die wie Papier in die Toilette fallen gelassen werden können. Nur diese Tücher sind schädlich für das Leben im Meer und schädigen die Umwelt. Vielleicht möchten Sie es sich zweimal überlegen?

Eierablage mit Platz für 11 Eier

In diesem Kühlschrank gibt es ein praktisches Fach zum Aufbewahren Ihrer Eier. Es wird mit einem Tablett geliefert, das sich perfekt zum Einlegen eignet. Nur mit einem Verschluss, es ist nur Platz für 11 Eier. Wir würden vorschlagen, dass der Kühlschrank versucht, Ihnen mitzuteilen, dass Sie einen kochen möchten.

Dongle-Leben

Apples Dongles und die verrückte Kabelsituation sind seit geraumer Zeit ein Laufwitz im Web. Dieser ist jedoch wirklich außer Kontrolle.

Unangenehm

Nun, das wird unangenehm und unangenehm. Einige Badezimmerdesigns sind sehr unpraktisch und dieses war sicherlich nicht gut durchdacht.

Ungewöhnliche Treppen

Wir sind uns ziemlich sicher, dass Sie beim Besteigen dieser Treppe Ihr Leben in die Hand nehmen würden. Umso mehr, wenn man versucht, die Treppe zu erklimmen, nachdem man ein paar Bier zurückgekippt hat.

Keine Geschwindigkeitsüberschreitung

Dieses Tempolimit-Schild ist so verwirrend, dass wir vorschlagen würden, dass es wahrscheinlich einfacher und sicherer ist, jeden Tag den ganzen Tag über 25 Meilen pro Stunde zu halten. Außer am Wochenende natürlich.

Google Assistant schlägt fehl

Manchmal ist Google Assistant einfach nicht so hilfreich, wie er sein könnte. Wir sind sicher, dass das System ständig dazulernt und verbessert, aber wenn ein persönlicher Assistent nutzlose Hilfestellung bietet, was nützt er dann?

Damenjeans

Ein Bild von der Innenseite einer Damenjeans lässt erahnen, wie schlecht die Taschen sind. Lästig gesät, um klein zu sein, anstatt groß genug, um nützlich zu sein.

Tasten

Manchmal kann das, was wie ein feines Design auf der Oberfläche aussieht, Probleme verursachen. Hier handelt es sich um einfache Farbcodierungsprobleme. Die meisten Leute würden erwarten, dass Grün eintreten oder bestätigen und Rot und Gelb Warnfarben sind. Hier ist jedoch klar, dass es grün ist. Das heißt, wenn Sie nur einen Blick darauf werfen, können Sie die eingegebenen Zahlen oder Buchstaben löschen.

Nicht nie

Schlecht durchdachte Schilder sind eine unserer beliebtesten Arten von Designfehlern. Dieser ist besonders gut. Von links nach rechts gelesen wie ein normaler Westler, lautet es "Dont drink and drive. Drive high."

Schreckliche Beratung vom Weinregal im örtlichen Supermarkt.

Schmutziger Boden

Diese Fliesen sehen schrecklich schmutzig aus, aber in Wirklichkeit sind sie fleckig, um so auszusehen. Sehr seltsame Designwahl für eine öffentliche Einrichtung, in der die Leute sie regelmäßig mit Ekel beäugen.

Datenschutzprobleme

Wenn Sie sich aus Privatsphäre ins Badezimmer zurückziehen möchten, ist dieses Design nichts für Sie. Zumindest kann man leicht sehen, ob jemand drin ist.

Behaarte Treppe

Ist es ein Treppenhaus oder ein Haarfach? Was auch immer es ist, wir mögen es nicht. Wir können uns vorstellen, dass dies schrecklich sauber zu halten wäre und sich unter nackten Füßen sicherlich interessant anfühlen würde.

Schmales Badezimmer

Wenn Sie ein bisschen klaustrophobisch sind, dann ist dies nicht die Toilette für Sie. Gemütlich ist es aber auf jeden Fall.

Garage schlägt fehl

Das Originalposter auf Reddit erklärte, was hier passiert. Dies ist "...eine Aufzugsgarage in Australien, die bei einer Sturzflut überflutet und aus Sicherheitsgründen automatisch angehoben wurde."

Das Auto darunter wäre vielleicht gerettet worden, aber das ganz oben war es nicht.

Platzsparend

Eine interessante und gefährliche Möglichkeit, Platz zu sparen. Wir könnten uns vorstellen, dass saubere Kleidung für den Anfang regelmäßig auf der Toilette landet.