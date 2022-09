Diese fantastischen Instagram-Künstler erwecken Spielzeug zum Leben

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt einige fantastische Künstler auf Instagram, und wenn du Spielzeug, Actionfiguren und Ähnliches magst, dann bist du hier genau richtig.

Wir haben uns durch die Instagram-Feeds gewühlt, um einige fähige Künstler zu finden, die ein Gespür dafür haben, Plastik zum Leben zu erwecken.

Dies sind einige unserer Lieblings-Accounts, denen wir folgen, und wenn Sie sehen, was sie können, sind wir sicher, dass auch Sie den Follow-Button drücken werden.

Hulk in Aktion von Hot.kenobi

Hot.kenobi ist ein japanischer Fotograf, der clevere Fototechniken mit seinen Lieblings-Actionspielzeugen kombiniert, um fantastische visuelle Geschichten zu schaffen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Seine Werke umfassen alles, von Superhelden, die ihren Alltag leben, bis hin zu Marvel-Figuren, die sich mitten im Geschehen befinden. Auf diesem Bild ist der Hulk mitten im Angriff und wirbelt Dreck auf, während er in die Ferne rast.

Batman vs Bean von hrjoe_photography

Edy Hardjo hat ein unbestreitbares Talent dafür, mit seinen Actionfiguren fantastische kleine Szenen zu kreieren.

Wir würden auf jeden Fall zahlen, um diesen Film zu sehen - stellen Sie sich vor, wie frustriert Batman sein müsste, wenn er es mit Mr. Bean zu tun hätte.

Eine schiefgelaufene Entführung von actionfigurefotos

Wenn Sie etwas mehr Retro bevorzugen, dann könnte actionfigurefotos der richtige Account für Sie sein. Auf dieser Instagram-Seite werden Bilder von Actionfiguren aus den 60er und 90er Jahren gepostet, manchmal sogar auf demselben Foto.

Hier sind der Joker und der Riddler gerade dabei, Robin zu entführen, als Robocop auftaucht, um den Tag zu retten.

Action-Figur Mash-up von actionfigurefotos

Irgendwie ist es Michael Knight gelungen, das Hoverboard von Marty McFly und den kultigen Sports Almanac in die Hände zu bekommen. Wir fragen uns, was er damit zu tun gedenkt, außer Geld zu verdienen.

Die Beiträge zu Actionfigurenfotos sind wirklich sehr abwechslungsreich. Charaktere aus all deinen Lieblingsserien und einige, die du noch nie gesehen hast, tauchen auf.

Der schelmische Töpfer von Princedraco

Ein weiterer toller Actionfiguren-Künstler ist Princedraco. Auf ihren Bildern posieren verschiedene Action-Figuren oft für Porträtfotos, aber manchmal gibt es auch eine Prise Action.

In diesem lustigen Beispiel treibt Harry Potter Unfug und nutzt seine Kräfte für etwas Unanständigeres als sonst.

Wyld Stallyns Regel von actionfigurefotos

Bill und Ted sind kürzlich mit einem Reboot auf die Leinwand zurückgekehrt. Selbst wenn Sie den Film nicht gesehen haben oder ihn nicht mochten, wird Ihnen dieser nostalgische Blick auf die beiden gefallen.

Wolverine im Rauch von Princedraco

Man sieht einen klassisch gestylten Wolverine durch den Rauch schleichen. Dies ist ein hervorragendes Beispiel für Princedracos Arbeit und die brillanten Porträtaufnahmen, die er macht.

Skorpion gegen Subzero von Princedraco

Prince Draco kreiert einige atemberaubende Bilder mit allen möglichen Modellen und auch viel Action.

Die Mortal Kombat-Figuren Subzero und Scorpio sind bereit für einen Kampf.

Spielzeug in Nahaufnahme von Chuck's Creations

Für Action-Fotos von Lego-Figuren, die Unfug treiben, empfehlen wir, Chuck's Creations zu folgen.

Dieser Account postet regelmäßig fantastische Bilder, darunter Klassiker wie dieses, das die Entstehung von Lego zu zeigen scheint. Fotos von Spielzeug, das Fotos von Spielzeug macht.

Kermit und Woody am Strand von Chuck's Creations

Neben Lego scheint Chuck's Creations auch eine Vorliebe für Toy Story Figuren und Muppets zu haben.

Das Ergebnis dieser Leidenschaft sind fantastische Mash-ups wie dieses Bild von Woody und Kermit, die einen Tag am Strand verbringen.

Woody mag Duff von Chuck's Creations

Eines ist sicher: Woody weiß, wie man sich entspannt. Erst mit Kermit am Strand abhängen, dann mit einem kalten Gebräu entspannen.

Wo ist mein Geld, Bubb? Von bio.mech.force

Ron (auch bekannt als bio.mech.force) ist ein Amateur-Spielzeugfotograf und Dioramenbauer mit einigen amüsanten Talenten.

Er ist eine ungewöhnliche, aber großartige Ergänzung für diese Liste, da er normalerweise mehrere Bilder in einer Sammlung postet, die eine kleine Geschichte von Chaos und Spaß erzählen.

Freddie vs Bruce von bio.mech.force

bio.mech.force erzählt nicht nur Geschichten mit seiner Kunst, sondern bringt auch oft Charaktere zusammen, die man sonst nie auf einem Bild sehen würde.

In diesem Fall duelliert sich Freddie Mercury mit Bruce Lee. Zwei Legenden zusammen.

Joker kauft eine Pepsi von bio.mech.force

Es scheint, dass der Joker nicht einmal etwas so Einfaches wie den Kauf einer kalten Pepsi tun kann, ohne dass Batman sich einmischt.

Hulk smash von Marty McCusker

Es scheint, dass die Visionen von Hulk, der Dinge zerschlägt oder wütend wird, bei diesen Spielzeugkünstlern beliebt sind.

Marty McCusker ist jedoch kein Eintagsfliege, denn seine Werke umfassen eine Vielzahl von Action-Figuren, die an allen möglichen Orten fotografiert wurden und alle möglichen Dinge tun.

Puuh lernt schießen von public_enema

Papa Shango ist ein Instagram-Künstler mit dem Talent, alle möglichen verrückten und wunderbaren Szenen mit verschiedenen Actionfiguren zu kreieren. Wo sonst würde man sehen, wie Puuh-Bär mit Deadpool schießen lernt?

The Thing von cbp_figures

Wenn es um überlebensgroße Superhelden geht, die Dinge zerschlagen, dann hat nicht nur der Hulk eine Menge Kraft hinter sich. Auch The Thing ist ziemlich fies.

Cristopher(cbp_figures) ist ein Künstler, der ein Talent dafür hat, bewegte Szenen mit unbewegten Fotos, ein wenig Selbstbewusstsein und viel Geschick zu schaffen. In seinen Arbeiten sind oft verschiedene Actionfiguren und Spielzeuge zu sehen, die gegeneinander kämpfen oder sich in spannender Action austoben, an der sich alle erfreuen können.

He-man und Lion-O von By the Bulb

By the Bulb beschreibt ihr Konto als "Spielzeug zum Kämpfen bringen. Meistens", und welches Spielzeug könnte besser kämpfen als He-Man und Thundercats Lion-O? Zwei stämmige Männer, die nur eines im Sinn haben.

Superhelden-Selfie von Hot.kenobi

Eine weitere brillante Superhelden-Nahaufnahme von hot.kenobi zeigt die Action-Helden beim Posieren für ein Selfie. Wäre das echt, wäre es sicher eine Instagram-Sensation und ein Rekordbrecher.

Spiderman Malheur von Hot.kenobi

Der neue Spiderman ist ein bisschen ein Witzbold. Ironman muss sich ganz schön viel gefallen lassen. Dieser Schnappschuss zeigt eine unglückliche Aktion, als die beiden zusammenstoßen.

John Wick in der Ruhephase von Casey Porter

Wenn Sie ein Fan von Comic-Helden und großartiger Fotografie sind, dann ist Articulated Comic Book Art ein weiteres Instagram-Konto, dem Sie folgen sollten. Dieser Account postet alle möglichen brillanten Bilder, darunter alles von John Wick bis Popeye.

Auf diesem Bild ruht sich John Wick, vermutlich inmitten oder nach einem Feuergefecht, in einem bequemen Stuhl aus, umgeben von Leichen. Es ist das Werk von Casey Porter(irishblood4800), der Action-Figuren mit einer düsteren Stimmung postet.

Hadouken! von Marty McCusker

Ein weiterer brillanter Beitrag von Articulated Comic Book Art enthält Werke anderer Benutzer, die ihre Arbeit teilen und zeigen.

Hier ist Ryu von Street Fighter im Begriff, seine charakteristische Energiebewegung auszuführen. Hadouken! Dies ist eines der Bilder von Marty McCusker, das über das Articulated Comic Book Art-Konto weitergegeben wurde.

Skeletor füttert seine Haustiere von Stephen Cort Smith

Auch böse Superhirne haben Probleme mit echten Menschen. Diese kleine Einstellung zeigt Skeletor beim Füttern seiner Hauskatze.

Stephen Cort Smith(hedreamcomparison_toys) postet viele Bilder mit Skeletor, He-man und der ganzen Bande. Wenn du also auf Spielzeug aus den 90ern stehst, wirst du diesen Account lieben.

Wolverine bereit zum Feiern von hrjoe_photography

Edy Hardjo, der auf Instagram unter dem Namen hrjoe_photography bekannt ist, nutzt sein ernsthaftes Talent, um Actionfiguren in alle möglichen Fettnäpfchen zu setzen.

Clevere Posen, ein paar Mini-Sets und eine Prise Photoshop und schon entstehen wunderbare Visionen mit einer Vielzahl von Actionfiguren.

Kein Datenschutz von hrjoe_photography

Es scheint, dass selbst Superhelden keine Privatsphäre haben.

Diese Kerle sollten es besser wissen, als eine Dame zu begaffen. Wir sind uns nicht ganz sicher, welches Gesicht der Hulk zieht, während er sie anglotzt.

Ninja Turtles im Sturm erobern von By the Bulb

Eines ist sicher: Wenn du ein Fan von Action bist, wird dich der Bericht von By the Bulb nicht enttäuschen. Sogar die Ninja Turtles sind zu sehen, wie sie allen möglichen Bösewichten in den Hintern treten.

Nathan Drake von Jim Dem

Uncharted mag vorbei sein, aber das bedeutet nicht, dass wir Nathan Drake nicht mehr in Aktion sehen können.

Zumindest können wir ihn in Form einer Action-Figur sehen, dank Jim Dem(supdmk), der viele großartige Action-Figuren-Fotos erstellt hat, darunter auch dieses von unserem Lieblings-Gaming-Helden.

Schildkröten gegen Vader von plasticaction

Jax Navarro(plasticaction) nutzt Spielzeuge, um Geschichten zu erzählen, und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise, mit einigen brillanten Überschneidungen, darunter dieses Juwel mit den Ninja Turtles, die Darth Vader eine Tracht Prügel verpassen. Sie nehmen es auch auf, um auf den Zug mit der Flaschendeckel-Herausforderung aufzuspringen.

Joker vs Batman von thatgeekbob

Thatgeekbob erweckt Comicfiguren auf buchstäbliche Weise zum Leben, indem er Action- und Sprechblasen einfügt, die die Geschichte des Geschehens erzählen. Offensichtlich sind alle Aufnahmen echt und es sind auch keine Photoshop-Tricksereien im Spiel.

Erstaunlich, was ein einfacher Einzeiler aus einem Standbild machen kann.

Joker Witze von Lucas Dg

DasKonto von Lucas Dg ist alles andere als langweilig. Von Sequenzaufnahmen wie dieser bis hin zu actiongeladenen Einzelbildern sorgt dieser Künstler mit seinen Figuren für jede Menge Interesse.

Der MandalAlien von Jason Michael

Jason Michael(jasonbmichael) hat ein Auge für das Besondere. Ein Künstler, der in der Lage ist, einige brillante Bilder zu schaffen, die das Auge wirklich anziehen.

Manchmal einfach nur, weil es sich um einzigartige Crossover handelt, wie in diesem Fall, in dem die Mandalorianer und die Alien-Gesichtsklammerer in derselben Welt leben.

Ich habe dich jetzt von Chris "Checkers" Lynch

Star Wars-Fans werden die Arbeit von Chris "Checkers" Lynch zu schätzen wissen. Viele actiongeladene Szenen mit all Ihren Lieblings-Star-Wars-Figuren.

Schreiben von Adrian Willings. Bearbeiten von Britta O'Boyle.