(Pocket-lint) - Tile ist vor allem für seine Bluetooth-Tracker bekannt . Sie können sich mit Tile verbinden und damit Ihren Besitz im Auge behalten – das klassische Beispiel sind zum Beispiel Ihre Schlüssel.

Aber mit Tile ist noch viel mehr los, da das Unternehmen sein Angebot erweitern möchte, um es einfacher zu machen, Ihren Besitz im Auge zu behalten oder Gegenstände zu finden, die Sie verlegt haben.

So funktioniert Find with Tile und alles, was Sie wissen müssen.

Tile ist ein Unternehmen, das Tracker anbietet, die sich über Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE oder BLE) verbinden, sodass der Besitzer eine Smartphone-App verwenden kann, um diese Tracker bei Bedarf zu lokalisieren.

Das Unternehmen vertreibt selbst verschiedene Tracker – Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim und Tile Sticker – und funktioniert auch mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten, beispielsweise Kopfhörern.

Im Fall von Kopfhörern benötigen Sie dafür keinen separaten Tile-Tracker, das System läuft mit der nativen Bluetooth-Hardware des Geräts – die als Find with Tile bekannt ist, sofern diese Technologie unterstützt wird.

Es gibt 40 Millionen Tiles (basierend auf den Zahlen von 2021) und diese Benutzer bilden das Finding-Netzwerk für Tile.

Wie bereits oben erwähnt, erweitert Find with Tile das Tile-System über die eigenen Tracker hinaus. Es ermöglicht die Einbindung anderer Bluetooth-Geräte in das Tile-Ökosystem, d. h. Sie können diese Geräte genau wie ein Tile-Tracker finden und lokalisieren.

Zum Beispiel gibt es Unterstützung von Bose, d. h. Sie können die SoundSport- Kopfhörer in der Tile-App registrieren und die App verwenden, um diese Kopfhörer zu finden. Die Sennheiser Momentum Wireless bieten auch die Technologie. Der Hardware ist nichts hinzuzufügen, alles ist softwarebasiert und nutzt den vorhandenen Bluetooth-Chip und den Akku des Kopfhörers. Es wurde auch von Unternehmen wie HP für einige Laptops und zuletzt von Fitbit für den Inspire 2 übernommen .

Das Find with Tile-System wurde entwickelt, um noch viel mehr Dinge zu verknüpfen, was bedeutet, dass Sie eine ganze Reihe verschiedener Gegenstände im Auge behalten können, mit über 20 bereits angekündigten Partnerschaften.

Das Ziel von Tile ist es, alle Ihre Geräte miteinander zu verbinden, damit Sie leicht etwas finden können, das Sie zu Hause verloren, im Fitnessstudio, im Bus oder anderswo hinterlassen.

Das Tile-Ortungssystem verwendet BLE, um sich mit Geräten zu verbinden – alles, was es braucht, ist Bluetooth und eine gewisse Akkulaufzeit. Wenn sich ein Gerät in Reichweite befindet, können Sie einfach die App auf Ihrem Telefon öffnen, auf das Tile tippen und es finden – das Tile spielt dann eine Melodie, damit Sie es finden können.

Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden, können Sie den zuletzt registrierten Standort sehen (der vom Standort Ihres Telefons zu diesem Zeitpunkt übernommen wird), sodass Sie Ihre Schritte zum Auffinden des verlorenen Gegenstands zurückverfolgen können.

Aber es gibt hier auch ein viel größeres Gemeinschaftsspiel. Wenn Sie sich nicht mehr in diesem Bereich befinden, können Sie in der App auf die Schaltfläche tippen, um Sie zu benachrichtigen, wenn Ihr Gerät gefunden wird, und der Rest der Tile-Community kommt ins Spiel. Wenn Ihr verlorener Gegenstand von einem anderen Tile-Benutzer entdeckt wird, wird der Standort an Sie zurückgesendet.

Es ist alles anonym, sodass Sie nicht wissen, wer Ihren Gegenstand entdeckt, und er weiß nicht, dass er Ihren Gegenstand entdeckt hat.

Durch die Nutzung dieser größeren Community hat Tile einen großen Vorteil – wenn Sie in irgendeiner Art von Stadt oder Vorort leben, gibt es wahrscheinlich Tausende von Tile-Benutzern um Sie herum – so wird es einfacher, Dinge zu finden, die Sie verlieren könnten. Wenn die Community durch weitere Partnerschaften wächst, wird die Dichte der Tile-Community zunehmen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Ihr fehlender Gegenstand gefunden wird.

Das System funktioniert auch umgekehrt – Sie können jedes Tile verwenden, um Ihr Telefon mit einem doppelten Tastendruck zu finden.

Diese Frage hat zwei Seiten. Erstens kann Tile in Softwareform ausgeführt werden, wenn es weiß, welche Bluetooth-Hardware sich in einem Gerät befindet. Zurück zu diesen Bose SoundSport-Kopfhörern, es war beispielsweise eine Softwarelösung, die hinzugefügt wurde, als die Kopfhörer bereits im Handel waren.

Tile hat aber auch am Aufbau von Partnerschaften gearbeitet, um die Tile-Funktionalität mit Bluetooth-Hardwareanbietern zu integrieren. Zu diesen Unternehmen gehören:

Qualcomm

Dialog Halbleiter

Siliziumlabors

Zypresse

Toshiba

Nordische Halbleiter

Diese Unternehmen gehören zu den größten Bluetooth-Anbietern auf dem Markt. Wenn ein Unternehmen ein neues Gerät herstellt – zum Beispiel einen Fitness-Tracker – können Sie Tile Location als Funktion ihrer Kopfhörer verwenden, da diese nativ von Bluetooth unterstützt wird Hardware. Nordic Semiconductor zum Beispiel wird von Garmin und Polar verwendet und könnte daher in zukünftigen Geräten Find with Tile-Funktionen anbieten.

Es gibt einige große Marken, die bereits mit Tile arbeiten, darunter:

Bose

Fitbit

Schädelbonbons

Samsonite

Herschel

PS

Ein Weg

SchlüsselSmart

Xfinity

Monster

Nomade

Boosted

Einige Produkte dieser Marken verfügen über die Funktion Find with Tile, die es Ihnen erleichtert, diese Elemente zu Hause oder unterwegs zu finden.

Das Auffinden Ihrer Geräte hört nicht mit Ihrem Telefon auf. Tile hat auch Partnerschaften mit Google und Amazon, was bedeutet, dass Sie Google Assistant oder Alexa verwenden können, um auch Geräte zu finden, was bedeutet, dass Sie Ihre Stimme verwenden können. Sie können auch Siri-Kurzbefehle verwenden .

Tile wird auch Assistant Connect unterstützen, eine Funktion von Google, die eine Interaktion ohne Verwendung der Google Cloud ermöglicht. In diesem Fall können Sie eine Kachel mit Ihrem Google Home oder Nest Hub lokalisieren, und es müssen keine Informationen über die Cloud übertragen werden – sie können in Ihrem Zuhause von Punkt zu Punkt geführt werden.

Mit Amazon Alexa müssen Sie den Tile Skill aktivieren, sich bei Ihrem Konto anmelden, um sie zu verknüpfen - dann können Sie einfach sagen "Alexa, bitte Tile, meine Schlüssel zu finden", es wird das Gerät auf Ihren Schlüsseln finden und klingeln lassen.

Es gibt auch ein größeres Heimspiel mit Tile. Comcast ist sowohl Investor als auch Partner von Tile und ja, die Set-Top-Boxen von Comcast können auch für die Tile-Funktionalität verwendet werden, um nach verlorenen Gegenständen von Ihrem Fernseher zu suchen.

Für Großbritannien ist es wahrscheinlich, dass die gleiche Funktionalität in Zukunft auf Skys eigene Set-Top-Boxen ausgeweitet wird, da Comcast Sky gekauft hat. Dies könnte nicht nur helfen, etwas zu finden, das Sie im Haus verloren haben, sondern hilft auch, das Tile-Netzwerk über inländische Standorte zu erweitern, um das Netz der Tile-Community wieder zu erweitern.

Darüber hinaus kann Tile auch mit Amazon Sidewalk arbeiten . Dies ist ein weiteres drahtloses Protokoll mit geringem Stromverbrauch, das zum Verbinden von Geräten entwickelt wurde – und es kann auch Tile-Geräte finden. Sidewalk ist derzeit nur in den USA verfügbar und befindet sich in der Anfangsphase der Implementierung, könnte jedoch zu einem weiteren wichtigen Netzwerk werden, das Ihnen das Auffinden einer verlorenen Kachel ermöglicht.

Die meisten Tile-Funktionen stehen Ihnen ohne Aufpreis zur Verfügung - sie sind in den Anschaffungskosten des Geräts enthalten. Es gibt jedoch ein Abonnementangebot mit einer Premium-Stufe, das einige zusätzliche Funktionen freischaltet.

Für jährliche Kosten von 29,99 USD (oder 2,99 USD pro Monat) können Sie auf eine Reihe weiterer Funktionen zugreifen:

Unbegrenztes Teilen von Tile-Geräten mit Freunden der Familie

Smart Alert, um Sie zu informieren, wenn Sie das Haus verlassen, ohne etwas, das Sie normalerweise mitnehmen

30-tägiger Standortverlauf, damit Sie sehen können, wo sich Ihr Tile aufgehalten hat

Kostenloser Batteriewechsel für Tile Pro oder Mate

3 Jahre Garantie auf Ihre Fliesen

Premium-Kundenbetreuung

Apple AirTag verwendet das gleiche System von Bluetooth Low Energy und funktioniert ähnlich wie Tile. Der Vorteil, den Apple bietet, besteht darin, dass alle iPhones AirTags erkennen können. Wenn Sie sie also verlieren, ist bereits ein riesiges FindMy-Netzwerk vorhanden. Allerdings ist die Reichweite des Tile deutlich besser als bei Apples Gerät.

Appl bietet jedoch Ultra-Wideband (UWB) für eine genauere Suche an, was jedoch von Vorteil ist.

Samsung hat über SmartThings Find auch das Galaxy SmartTag auf den Markt gebracht, das nur mit Galaxy-Geräten funktioniert, aber im Wesentlichen ähnliche Funktionen wie Tile bietet. Auch hier ist der Nachteil, dass es nur auf Samsung-Geräte beschränkt ist, ohne Pläne, andere Telefone zu unterstützen. Der SmartTag+ bietet jedoch UWB.

Tile wird in Zukunft ein Gerät auf den Markt bringen, das die UWB-Technologie verwendet , ein drahtloses Kurzstreckenprotokoll, das sich hervorragend für eine präzise gerichtete Ortung eignet. UWB wird vom iPhone 11, 12, 13 sowie den Geräten Samsung Galaxy S21+ und S21 Ultra unterstützt. Das neue Modell wird Tile Ultra heißen.

Die Technologie ermöglicht es Ihnen, einen Gegenstand genauer als mit dem aktuellen Bluetooth-Ansatz zu lokalisieren und Augmented Reality (AR) zu verwenden, um dieses Gerät über den Bildschirm Ihres Telefons zu finden. Das bedeutet, dass Sie sich nicht nur auf den Sound verlassen müssen - und dies wird Tile helfen, mit den Funktionen von Apples AirTag und Samsungs Galaxy SmartTag+ besser zu konkurrieren.

Es wird Anfang 2022 auf den Markt kommen.