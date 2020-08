Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Pocket-Lint-Podcast-Episode 66 kann jetzt gestreamt und heruntergeladen werden.

Diese Woche sprechen wir über das kommende Microsoft Surface Duo Falttelefon Come Tablet - es hat einen Preis und ein Startdatum, aber werden Sie es brauchen?

Stuart spricht mit dem Kategorieleiter von Turbo bei Specialized, David Alexander, über die E-Bike-Reihe des Unternehmens.

Und schließlich hat unser leitender Nachrichtenredakteur Rik den adaptiven Noise Cancelling-Kopfhörer WH-1000XM4 von Sony getestet . Wie unterscheiden sie sich vom letztjährigen Modell und sollten Sie ein Paar kaufen?

Der wöchentliche Podcast wird jeden Freitagmorgen live geschaltet und bietet Ihnen 30 Minuten der neuesten technischen Nachrichten, ein Top-Brancheninterview sowie Bewertungen verschiedener Geräte in den am meisten diskutierten Kategorien - alle mit dem Wissen und der Erfahrung des Pocket-Lint-Teams und manchmal besondere Gäste.

Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten mit Smart-Home- und Smartphone-Herstellern sowie vielen anderen Technik-Assistenten sprechen. Stellen Sie also sicher, dass jede Episode automatisch auf das Gerät Ihrer Wahl geliefert wird.

Schauen Sie sich die Personen an, die wir in früheren Folgen des Pocket-Lint-Podcasts interviewt haben:

Wir haben mit dem Mitbegründer und CEO von What3Words über das außergewöhnliche System des Unternehmens zur Kartierung der Welt gesprochen.

Stuart spricht mit der Mitbegründerin des KI-Sprachtechnologieunternehmens Sonantic, Zeena Quershi, über die Schaffung einer Sprach-KI, die weinen kann

Stuart sprach mit dem Gründer von Flow, einer medikamentenfreien Behandlung von Depressionen, die aus einem Headset zur Hirnstimulation und einem App-Therapieprogramm besteht, darüber, wie die neue Technologie Menschen helfen kann, die an Depressionen leiden.

Stuart sprach mit dem technischen Direktor und Chefdesigner des Americas Cup-Teams Ineos darüber, wie Daten verwendet werden, um einen Sieg beim ältesten internationalen Sportereignis der Welt nach Hause zu bringen.

Stuart sprach mit dem Gründer des Startups Exeger, der erklärte, wie sein Unternehmen Solarzellen auf Geräten drucken kann - auf diese Weise können sie mit Licht betrieben werden, ohne dass sperrigere Solarmodule erforderlich sind.

Stuart sprach mit dem britischen Chef von Bolt, als Großbritannien in die Testphase von eScootern eintrat , die auf die Straßen des Landes kamen.

Nachdem bekannt wurde, dass Bose sich aus dem Augmented-Reality-Markt zurückgezogen hat, war es angemessen, dass Stuart ein Mitglied des BAFTA-Abstimmungsgremiums für Spiele über die Zukunft von AR im Allgemeinen interviewte.

Wir haben den ehemaligen Chief Envisioning Officer von Microsoft interviewt, der die Zukunft der Remote-Arbeit und der Ausbildung in einer Post-Coronavirus-Welt ausführlich beschrieben hat.

Rik interviewte den Vizepräsidenten für Programmierung bei Roku über den kostenlosen Roku-Kanal und wie das Streaming während der Sperrung boomte.

Der weltbekannte Musikproduzent und Leiter des Klangerlebnisses von Sonos sprach mit Rik über den Sonos Arc, die Komplexität des Musikmischens in Dolby Atmos und darüber, wie die beste Klangausrüstung in den Hintergrund treten sollte.

Wir haben mit dem Entertainment-Produktmanager von Vicon darüber gesprochen, wie die Welt der Bewegungserfassung die Art und Weise verändert, wie Filme und Spiele erstellt werden.

Stuart sprach mit dem Musikproduzenten, Remixer und Singer / Songwriter, um einige der verfügbaren Technologietricks herauszufinden, mit denen Musik besser klingen kann.

Stuart sprach mit dem Erfinder einer neuen Schreibtischlampe, die Legasthenikern helfen kann, zum ersten Mal normal zu lesen.

Stuart sprach mit dem Anthropologen, angesehenen Professor an der Australian National University und Vizepräsident von Intel darüber, wie wir die Art und Weise ändern, wie wir mit Technologie umgehen. Sie erklärte auch, was es bedeutet, aus der Sperrung herauszukommen und wie wir die Kontaktverfolgung verwenden könnten, um dies zu verwirklichen.

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmonats von Pocket-lint haben wir mit Intel und Accenture darüber gesprochen, wie sie mit der Sulubaaï Environmental Foundation zusammenarbeiten, um Korallenriffe mithilfe von KI zu überwachen.

Stuart sprach mit Dells Leiter für internationale Nachhaltigkeit, um darüber zu sprechen, wie das Unternehmen mit seinen Produkten umweltfreundlich vorgeht. Sie sprachen auch über die Pläne von Dell für die Zukunft und darüber, wie sich die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Computer baut und entwirft, bereits verändert.

Stuart setzte unseren Nachhaltigkeitsmonat fort und unterhielt sich mit Resideo, dem neuen Zuhause für Honeywell-Haushaltsprodukte, darüber, wie intelligente Heizung Ihnen Bündel sparen und gleichzeitig dem Planeten helfen kann, indem er Ihren Energieverbrauch senkt.

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmonats von Pocket-lint haben wir mit dem Mitbegründer von Forest Carbon darüber gesprochen, wie wir alle viel mehr Bäume pflanzen können, um unseren CO2-Fußabdruck auszugleichen und den Planeten zu retten.

Stuart unterhielt sich mit dem Mitbegründer des Online-Schokoladengeschäfts Cocoarunners.com darüber, wie die Entdeckung neuer Online-Produkte für die Verbraucher einfacher und besser gemacht werden kann.

Wir haben uns Anfang dieses Jahres mit Jaguar Land Rovers Direktor für vernetzte Autos auf der CES getroffen, um über den neuen Land Rover Defender zu sprechen, warum Ihr Auto nicht nur eine, sondern zwei SIM-Karten enthalten muss.

Stuart sprach mit dem Gründer und CEO Trustpilot über die Bedeutung von Online-Kundenbewertungen, wie sein Unternehmen sicherstellt, dass die Bewertungen echt sind, und um einige Tipps zu erhalten, wie man gefälschte Bewertungen über echte erkennt.

Rik unterhielt sich mit einer der treibenden Kräfte hinter einem unserer Lieblingsspiele aller Zeiten, LittleBigPlanet, über sein neuestes Spiel: Dreams. Er enthüllte, warum es eines der ehrgeizigsten PS4-Projekte aller Zeiten ist und warum es für Jung und Alt großartig ist.

Wir haben mit Legos Marketingleiter in Großbritannien und Irland, Marius Lang, über die Hidden Side Augmented Reality-Sets des Unternehmens, die Zukunft von Lego und die Frage gesprochen, ob es einen Lego Movie 3 geben wird.

Rik sprach mit dem General Manager von HTC Europe, Graham Wheeler, über die Erweiterung der HTC Vive Cosmos-Headset-Reihe, das Wachstum der virtuellen Realität im Allgemeinen und die zukünftigen Pläne für das Unternehmen.

Stuart unterhielt sich mit dem bekannten Film- und TV-Orchestrator und Komponisten Jonathan Beard, der an zahlreichen erstklassigen Serien gearbeitet hat, darunter The Mandalorian, The Walking Dead und The Handmaids Tale. Er hat viel zu sagen, wie die Technologie das Film- und TV-Musikgeschäft verändert hat.

Stuart traf sich mit dem Duo hinter dem leistungsstarken 3D-Sport-Tracking- und Datenunternehmen Sportable in Echtzeit, um zu diskutieren, wie die Technologie des Unternehmens zur Verbesserung von Rugby und anderen Sportarten für Spieler, Trainer und Fans gleichermaßen beiträgt.

Während der CES Anfang Januar 2020 haben wir uns mit dem globalen Leiter der Produktplanung bei Panasonic TV getroffen, um über die neuen Fernseher des Unternehmens, die Bedeutung des Filmemachermodus und darüber zu sprechen, ob Dienste wie Netflix die Leute wirklich zum Fernsehen bringen.

Ende letzten Jahres veranstaltete Stuart einige Kamingespräche mit mehreren Gastrednern bei Xerocon. Er nutzte seinen Zugang zum Backstage-Pass, um den Mitbegründer und Geschäftsführer von Xero, Gary Turner, zu treffen, der erklärte, wie das Unternehmen Technologien wie KI einsetzt, um die Verfolgung verspäteter Zahlungen zu vereinfachen.

Als Stuart im Januar 2020 die CES in Las Vegas besuchte, sprach er mit dem Gründer und CEO von GoPro, der erklärte, was das Unternehmen vorhat und was es als nächstes für uns bereithält.

Wir haben uns mit dem Mitbegründer von LoveFilm getroffen, um seine jüngste Rolle als CEO von Pharmacy2U zu besprechen und zu besprechen, wie sich Online-Verschreibungen und Gesundheitsversorgung dank Internet und KI in Zukunft ändern werden.

Stuart setzte sich mit dem Geschäftsführer der renommierten Lautsprechermarke Linn zusammen, um über alles zu sprechen, was mit Musik zu tun hat und wie sich unsere Gewohnheiten und unser Geschmack im Laufe der Jahre von einem analogen zu einem digitalen Musikerlebnis verändert haben.

Wir haben mit dem britischen Chief Technology Officer von Vodafone über den fortgesetzten 5G-Rollout des Unternehmens gesprochen und darüber, warum sich diese Generation von Netzwerktechnologien von der letzten unterscheidet.

Stuart holte den Studenten ein, der nicht nur die britische Etappe des James Dyson Award gewann, sondern auch den globalen Gesamtpreis von 30.000 Pfund. Sie sprach über ihre Siegererfindung - einen neuen Biokunststoff aus Bio-Fischabfällen - und darüber, was es für sie bedeutete, die allgemeine Auszeichnung zu gewinnen.

Wir haben mit dem Direktor für Produktmarketing bei Bowers & Wilkins darüber gesprochen, wie wichtig es ist, gute Lautsprecher zu haben, und wie das Unternehmen das Soundsystem für den Philips OLED + 984-Fernseher entwickelt hat.

Stuart traf sich mit dem Profi-Mountainbiker Danny MacAskill, der die Arbeit und Technologie für seine unglaublichen YouTube-Videos sowie seine Pläne für die Zukunft erklärte.

Stuart traf sich mit dem Vizepräsidenten von Amazon für Smart Home, um über die Zukunft von Alexa und die Arbeit hinter den Kulissen zu sprechen, um Datenschutzbedenken auszuräumen.

Wir haben uns mit der aufstrebenden Band Bamily über den Einsatz von Technologie in der Musik unterhalten und darüber, warum es egal ist, in welcher digitalen Qualität Sie hören, solange Sie zuhören.

Der ehemalige Rugby-Union-Star aus England und Wasps sprach mit Stuart über Sporttechnologie und wie sie besser für das Training genutzt werden kann. Er hielt sich auch nicht zurück.

In einem großartigen Interview erhielten wir von Oscar-Preisträger Franklin einen Einblick in Hollywood-Spezialeffekte und digitale Schauspieler.

Dorogusker gab uns seine Meinung zu Geschäften wie Amazon Go und ob Kunden jemals mit "unsichtbaren Zahlungssystemen" vertraut sein werden.

Der Herausgeber Chris sprach mit dem ehemaligen SBS-Scharfschützen und Royal Marine, jetzt TV-Persönlichkeit und Autor, der enthüllte, was er über die neuesten Garmin-Sportuhren denkt und warum seine Freunde ihn nicht zum Paintball einladen.

Wir haben mit dem Mitbegründer von Zappar, Caspar Thykier, gesprochen, der enthüllte, wie Augmented Reality unser Leben in den kommenden Jahren verbessern kann.

Stuart setzte sich mit dem Red Dwarf-Star Robert Llewellyn zusammen, der ein bekennender Liebhaber von Elektroautos ist, um über die Möglichkeiten zu sprechen, Energie zu sparen und Rechnungen in unseren Smart Homes zu senken.

Wir haben mit dem Head of Visual Display von Samsung über das Wall-TV-Konzept des Unternehmens gesprochen. Außerdem enthüllte er, warum Displays die Art und Weise, wie wir einkaufen, Sportveranstaltungen und vieles mehr verändern.

Rik Henderson von Pocket-lint, der gerade von der Gamescom zurückgekehrt war, sprach mit Jordan Woodward, dem führenden Designer bei Rebellion, über das neue Spiel Zombie Army 4: Dead War, Abonnements und die breiteren Diskussionen über Upgrades im Spiel.

Stuart interviewte Sir Bradley Wiggins, den fünfmaligen olympischen Goldmedaillengewinner. Der frühere Gewinner der Tour de France und vieler anderer Rennen spricht über das Radfahren, die Einführung seiner neuen Kinderfahrradreihe mit Halfords und den Einsatz von Technologie zum Trainieren.

Rik Henderson, der in Pocket-lint ansässige Gaming-Experte, flog nach Los Angeles, um Anthony Nicholson, Senior Producer bei Gearbox Software, zu interviewen und über das neueste Spiel des Unternehmens zu sprechen. Grenzgebiete 3.

Stuart sprach mit Dr. Alex Allan, dem CTO und Mitbegründer des AI-Startups Kortical, über AI und wie es das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir in den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus arbeiten und spielen, grundlegend zu verändern.

Stuart unterhielt sich mit dem CTO der Rennbahn von Ascot, George Vaughan, darüber, wie die Website Technologie nutzt, um relevant zu bleiben.

Stuart sprach mit Rhys Morgan, einem Direktor der Royal Academy of Engineering, darüber, wie die Akademie daran arbeitet, mehr Menschen für den Handel zu gewinnen.

Scott Harvey, Herausgeber von Global Dating Insights, erzählte uns über den Stand des Online-Dating und wie es das traditionelle romantische Verhalten verändert.

Stuart lernte Gareth Cousins kennen, einen Hollywood-Soundmixer, der an unzähligen Filmen und Shows gearbeitet hat, darunter Gravity, Netflixs Our Planet, Baby Driver und Batman Begins.

Swupnil Sahai erklärte alles über seine clevere Apple Watch App Swing, mit der Sie Ihre Tennisschläge auf dem Platz verfolgen können.

David Phelan, Mitwirkender von Pocket-Lint, sprach mit dem Team hinter der neuen Neugestaltung der Virgin Atlantic-Kabine.

Lee Armstrong, CTO von Plane Finder, einer Website, auf der täglich Tausende von Flugzeugen verfolgt werden, während sie durch unseren Himmel fliegen, sprach über WWDC und wie Sie Flugzeuge auf der ganzen Welt verfolgen.

Stuart interviewte Twitter und Square CEO Jack Dorsey während der London Tech Week, um über die Zukunft des Geldes zu sprechen.

Stuart sprach mit Jonathan Nicholson, dem stellvertretenden Kommunikationsdirektor der Zivilluftfahrtbehörde, über die Zukunft der Drohnen.

Rik Henderson interviewte Phil Tufnell über Cricket, Technologie im Sport und wie kleine regionale Clubs durch Solartechnologie nachhaltig gemacht werden können.

Stuart sprach mit Qualcomm-Präsident Cristiano Amon bei der EE 5G-Auftaktveranstaltung darüber, warum er und das Unternehmen 5G für so wichtig halten.

David Phelan, ein Mitarbeiter von Pocket-Lint, interviewte Julian Stanford, den Verantwortlichen für das Dolby-Kino in Europa

In unserer ersten Folge sprach David Monks, Projektmanager von Rolls-Royce, mit Stuart in der britischen Fabrik des Unternehmens auf dem Land in Sussex.

Schreiben von Rik Henderson.