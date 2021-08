Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Pocket-lint Podcast-Episode 117 ist jetzt zum Streamen und Herunterladen verfügbar.

Darin unterhalten wir uns über die neuesten TV-Modelle von Samsung, nachdem wir an einer Vorschau hinter verschlossenen Türen teilgenommen haben. Der Redakteur von Pocket-lint, Chris Hall, verrät uns, was es Neues gibt, wie viel sich geändert hat und ob Sie über ein Upgrade Ihres aktuellen Sets nachdenken sollten.

Unterdessen holt Stuart Superpedestrian ein – einen weltweit führenden Anbieter von Transportrobotik und Mobilität im menschlichen Maßstab. Sie sprechen über den Transport auf der letzten Meile und vieles mehr.

Und schließlich kehrt Chris zurück, um über das Qualcomm-Smartphone für das Snapdragon Insiders- Handy zu sprechen, das er verwendet hat. Es ist eine Premiere für das Unternehmen, das normalerweise an den Prozessoren im Inneren festhält - kann es auch das ganze Mobilteil herstellen? Schalten Sie ein, um es herauszufinden.

Sie können die neueste Folge unten anhören - zusammen mit früheren Folgen - und erfahren Sie hier auch, wie Sie den Pocket-lint-Podcast über Acast abonnieren können .

Es ist auch auf Spotify , iTunes , Google und per RSS verfügbar.

Der wöchentliche Podcast geht jeden Freitagmorgen live und bietet Ihnen 30 Minuten lang die neuesten Tech-News, ein Top-Interview der Branche sowie Rezensionen verschiedener Gadgets in den am meisten diskutierten Kategorien - alles mit dem Wissen und der Erfahrung des Pocket-lint-Teams und , manchmal besondere Gäste.

Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten mit Smart-Home- und Smartphone-Herstellern und vielen anderen Tech-Experten sprechen, also stellen Sie sicher, dass Sie jede Episode automatisch auf das Gerät Ihrer Wahl geliefert bekommen.

Wenn Ihnen Pocket-lint.com und der Podcast gefallen, können Sie sich hier auch für unseren täglichen E-Mail-Newsletter anmelden.

Schauen Sie sich die Leute an, die wir in früheren Episoden des Pocket-lint-Podcasts interviewt haben:

Stuart Miles plauderte mit der Gaming-Legende hinter Rez, Space Channel 5, Lumines, Tetris Effect und vielen anderen Klassikern. Nachdem er die Virtual Realms-Ausstellung im Barbican in London kuratiert hat, erläuterte er die spielbezogenen Erfahrungen, die Besuchern geboten werden.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem CEO des eBike-Unternehmens VanMoof über die Einführung des Apple-Tracking-Dienstes Find My in seinen Zyklen gesprochen. Sie denken auch über die Zukunft des elektrischen Fahrens nach.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit Huaweis Global Director of Gaming Partnerships, um herauszufinden, wie wichtig Gaming für das Unternehmen ist. Sie diskutierten auch, ob wir in Zukunft ein dediziertes Gaming-Handy von Huawei sehen werden.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit Rings Managing Director für Europa, Dave Ward. Er verriet die Philosophie des Unternehmens und die Zukunft.

Hör jetzt zu

Stuart traf sich mit dem renommierten BBC-Journalisten, um über sein neues Buch zu sprechen. Es deckt das letzte Jahrzehnt der Technologie ab, von den glorreichen Tagen großer Markteinführungen wie dem Apple iPhone bis hin zu einer dystopischeren Technologiewelt, insbesondere wenn es um soziale Medien geht.

Hör jetzt zu

Stuart hat sich mit dem für die Akustiktechnik der Fidelio-Produkte bei Philips zuständigen Mann getroffen, um darüber zu sprechen, wie Sie eine bestimmte akustische Signatur entwerfen und wie sich das Hören in den letzten Jahren verändert hat.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit einem Erwartungen über Bildungsprognosen. Er erfuhr von den Trends, die die Art und Weise, wie wir und unsere Kinder in Zukunft lernen, prägen werden.

Hör jetzt zu

Rik sprach mit dem Leiter der Spieletechnik bei Amazon Web Services (AWS), um herauszufinden, wie Entwickler und Spieler gleichermaßen von Cloud- und Server-basierten Systemen profitieren.

Hör jetzt zu

Rik traf sich mit dem Chief Designer Officer von Philips TV & Sound. Sie diskutierten, warum das Unternehmen seine Premiummarke Fidelio wieder eingeführt hat und was es braucht, um High-End-Audioprodukte zu entwickeln.

Hör jetzt zu

Wir wenden uns an den Biologen, Abenteurer und Fernsehmoderator Steve Backshall. Er erklärte, was wir alle tun können, um das Meeresleben vor unserer Haustür zu schätzen und wie Technologie dabei helfen kann.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Autor über sein neues Buch über Technologie und wie es seine Beziehung zu seinen Söhnen verändert. Wir haben herausgefunden, ob das etwas ist, worüber wir uns alle in Zukunft Sorgen machen sollten.

Hör jetzt zu

Rik sprach mit Jordan Stephens, einer Hälfte des Rap-Duos Rizzle Kicks, der sich kürzlich mit Three und Samsung für einen Smartphone-Kurzfilmwettbewerb zusammengetan hat. Er hat uns seine Ansichten über das Filmemachen, Streaming-Dienste und die Besetzung von Star Wars mitgeteilt.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Projektorhersteller Optoma über die wachsenden Trends auf dem Heimprojektormarkt. Es stellt sich heraus, dass sich mehr von uns für Gartenkinos, Filmabende und Spiele auf der großen Leinwand entscheiden.

Hör jetzt zu

Rik sprach mit Nvidias Head of Consumer PR für Europa über GeForce Now, Cloud-Gaming im Allgemeinen und die Lieferprobleme der RTX-Grafikkarten des Unternehmens. Sie haben sich auch über die (nahe) Zukunft der Spiele unterhalten.

Hör jetzt zu

Finden Sie heraus, was ein Internet-Psychologe zu den Belastungen sagt, denen wir beim Anschauen von Streaming-Diensten begegnen, und wie Sie diese überwinden können.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Gründer und CEO von Whoop, einem Unternehmen, das einen Fitness-Tracker herstellt, der Sie dazu ermutigt, auf dem Sofa zu bleiben.

Hör jetzt zu

Wir haben uns mit dem CEO von Furhat Robotics getroffen, der uns alles über die sozialen Androiden erzählt hat, die das Unternehmen herstellt, und wie sie bei der Versorgung von Patienten mit Alzheimer oder Demenz helfen könnten.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Senior Marketing Director von Arlo über vernetzte Sicherheit, wie sie die Art und Weise, wie wir unser Zuhause überwachen, verändert und was in Zukunft auf uns zukommt.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Director of Technology bei EPOS, der aus Sennheiser hervorgegangenen High-End-Audiomarke. Sie diskutierten zukünftige Audiotrends, darunter die Interaktion mit Musik- und Sprachassistenten sowie den Einsatz von Audio im Gesundheitswesen in den nächsten zehn Jahren.

Hör jetzt zu

Stuart hat das Paar hinter dem Talking Tom Cat-Phänomen eingeholt, das vor über einem Jahrzehnt die Welt im Sturm eroberte. Es machte die Macher zu einem der reichsten Paare Europas. Wie haben sie es geschafft, einen solchen Erfolg zu erzielen und was machen sie jetzt?

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem Direktor für digitale Entwicklung bei The RSC über eine neue, technisierte Live-Performance gesprochen, die von A Midsummer Nights Dream inspiriert wurde. Wir haben von der Verwendung von Motion Capture und anderen interessanten Innovationen erfahren.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem britischen Country Manager des EV-Ladeunternehmens Ionity über die Zukunft des Aufladens unserer Elektroautos unterwegs.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem Strategie- und Innovationsverantwortlichen bei Schneider Electric über die Zukunft der Energieversorgung unserer Häuser gesprochen.

Hör jetzt zu

Zu Beginn der Six Nations Rugby Championship 2021 unterhielt sich Stuart mit dem ehemaligen englischen Rugby-Kapitän Will Carling darüber, wie der Einsatz von Technik und Statistiken die Art und Weise verändert, wie wir das Spiel beobachten und spielen.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Mitbegründer von Square Off, einem Tech-Start-up mit Sitz in Mumbai, das die Welt durch seine intelligenten und weiterentwickelten Brettspiele verbinden möchte. Wie sieht die Zukunft vernetzter physischer Spiele wie Schach aus?

Hör jetzt zu

Stuart spricht dann mit NeuTigers, einem aus der Princeton University hervorgegangenen Unternehmen für künstliche Intelligenz, das an einer App arbeitet, die COVID-19 mithilfe von Edge-KI und von einem tragbaren Gerät abgeleiteten Daten erkennen kann.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit LOréal mit dem Global VP of LOreals Technology Incubator des Unternehmens über personalisierte Schönheitstechnologie und wie Technologie unseren Ansatz für Make-up und Schönheit in Zukunft verändern wird.

Hör jetzt zu

Wir haben mit Noveto Systems gesprochen, einem Unternehmen, das eine bahnbrechende neue Technologie entwickelt hat – SoundBeaming. Es projiziert Geräusche von außerhalb der Ohren eines Benutzers, ohne dass ein physisches Gerät getragen werden muss und ohne Personen in der Nähe zu stören. Wir haben herausgefunden, wie es funktioniert, was die Auswirkungen sind und wie Kopfhörer bald der Vergangenheit angehören könnten.

Hör jetzt zu

Stuart hat sich mit Andersen EV getroffen, einem Unternehmen, das Smart-Home-Ladeboxen für Ihr Elektroauto herstellt. Er fand heraus, welche Anstrengungen unternommen werden, um das Laden zu Hause smart und benutzerfreundlicher zu machen.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit Michael Leet von Dyson darüber, wie das Unternehmen neun Mitarbeiter in acht Städten auf der ganzen Welt ausstattete, um die Auswirkungen der globalen Pandemie auf die individuelle Belastung durch Luftverschmutzung zu verstehen.

Hör jetzt zu

Stuart hat mit dem General Manager von Overdrive gesprochen, um mehr darüber zu erfahren, wie das Unternehmen digitale Bücher an Bibliotheken auf der ganzen Welt liefert und wie sich die Lesegewohnheiten ändern.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem Starfotografen über seinen Candid Photography Course gesprochen. Es verspricht, den Leuten die richtigen Fähigkeiten zu vermitteln, um in jeder Situation und zu jeder Zeit ein tolles Foto zu machen, daher hat er uns auch ein paar Top-Tipps zur Smartphone-Fotografie gegeben.

Hör jetzt zu

Stuart unterhielt sich mit dem Chief Product Officer bei Waze über die Zukunft der Navigations-App und wie die tägliche Bearbeitung der Karten durch Tausende von Menschen das Erlebnis verbessern kann.

Hör jetzt zu

Rik sprach mit dem Vice President of Mobile von Activision, um herauszufinden, wie Call of Duty: Mobile zu einem so großen Erfolg wurde.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem App-Spiele-Entwickler State of Play über das neueste Spiel des Unternehmens gesprochen, South of the Circle – das exklusiv auf Apple Arcade erhältlich ist. Die Gründer des Studios erklärten die Schwierigkeiten und Schwierigkeiten bei der Herstellung des Titels und wie es sogar bedeutete, dass man als Teil des Prozesses in die Antarktis gehen musste.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit Samsungs Head of Connected Living, um herauszufinden, wie Samsung unser Leben über die Steuerung von Smart Lights hinaus verbessern will.

Hör jetzt zu

Rik hat den Entwickler von Dirt 5 bei Codemasters interviewt, um über das neue Spiel des Unternehmens zu sprechen und insbesondere, wie es auf PS5 und Xbox Series X/S läuft.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Mitbegründer und Produktleiter von Challengermode, um herauszufinden, wie das eSport-Unternehmen an der Basis arbeitet, um es Spielern zu erleichtern, andere herauszufordern.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem Gründer von Antstream Arcade gesprochen, einem Retro-Gaming-Streaming-Dienst, mit dem Sie klassische Spiele spielen können, einschließlich derer, an die Sie sich auf dem Amiga und Commodore 64 erinnern, auf Ihrem PC, Mac, Ihrer Konsole oder Ihrem Telefon.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem General Manager für Digital bei Fender, um herauszufinden, wie man Musikinstrumente online lernen kann.

Hör jetzt zu

Rik hatte ein gutes Gespräch mit dem COO von BT Sport über die Erweiterung der Streaming-App des Unternehmens vor der neuen Premier League-Saison.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Chief Audiology Officer von GN Hearing, dem weltweit führenden Hörgerätehersteller, und erfuhr, wie das Unternehmen seine Technologie entwickelt, um Hörgeschädigten einen besseren, klareren Klang zu liefern.

Hör jetzt zu

Wir haben uns mit dem Gründer von Aristocracy London getroffen, um darüber zu sprechen, wie sich die traditionelle Schneidermarke der Technologie zugewandt hat, um sicherzustellen, dass Ihr nächster Anzug passt.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Kategorieleiter von Turbo bei Specialized über das E-Bike-Sortiment des Unternehmens.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem Mitbegründer und CEO von What3Words über das außergewöhnliche System des Unternehmens zur Kartierung der Welt gesprochen.

Hör jetzt zu

Stuart spricht mit der Mitbegründerin des KI-Sprachtechnologieunternehmens Sonantic, Zeena Quershi, über die Entwicklung einer Sprach-KI, die weinen kann

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Gründer von Flow, einer drogenfreien Behandlung von Depressionen, die aus einem Gehirnstimulations-Headset und einem App-Therapieprogramm besteht, darüber, wie die neue Technologie Menschen mit Depressionen helfen kann.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem technischen Direktor und Chefdesigner des Americas Cup-Teams Ineos darüber, wie es mithilfe von Daten einen Sieg beim ältesten internationalen Sportereignis der Welt einfahren kann.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Gründer des Startups Exeger, der erklärte, wie sein Unternehmen Solarzellen auf Geräte drucken kann – so können sie mit Licht betrieben werden, ohne dass sperrige Solarmodule erforderlich sind.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem britischen Bolt-Chef, als Großbritannien in die Erprobungsphase von eScootern auf den Straßen des Landes eintrat.

Hör jetzt zu

Nachdem bekannt wurde, dass Bose sich aus dem Augmented-Reality-Markt zurückgezogen hat, war es passend, dass Stuart ein Mitglied des BAFTA-Spiele-Abstimmungsgremiums über die Zukunft von AR im Allgemeinen interviewte.

Hör jetzt zu

Wir haben den ehemaligen Chief Envisioning Officer von Microsoft interviewt, der die Zukunft der Remote-Arbeit und Bildung in einer Welt nach dem Coronavirus detailliert beschrieben hat.

Hör jetzt zu

Rik interviewte den VP of Programming bei Roku über den kostenlosen Roku-Kanal und darüber, wie das Streaming während der Sperrung boomte.

Hör jetzt zu

Der weltberühmte Musikproduzent und Sound Experience Leader von Sonos sprach mit Rik über den Sonos Arc, die Komplexität des Mischens von Musik in Dolby Atmos und wie das beste Sound-Equipment in den Hintergrund treten sollte.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem Entertainment-Produktmanager bei Vicon darüber gesprochen, wie die Welt des Motion Capture die Art und Weise verändert, wie Filme und Spiele erstellt werden.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Musikproduzenten, Remixer und Singer/Songwriter, um herauszufinden, welche Technologie-Tricks verfügbar sind, um Musik besser klingen zu lassen.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Erfinder einer neuen Schreibtischlampe, die Legasthenikern helfen kann, zum ersten Mal normal zu lesen.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Anthropologen, angesehenen Professor an der Australian National University und Vizepräsident von Intel darüber, wie wir die Art und Weise verändern, wie wir mit Technik umgehen. Sie erklärte auch, was es bedeutet, aus der Sperrung herauszukommen und wie wir die Kontaktverfolgung nutzen könnten, um dies zu verwirklichen.

Hör jetzt zu

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmonats von Pocket-lint haben wir mit Intel und Accenture darüber gesprochen, wie sie mit der Sulubaaï Environmental Foundation zusammenarbeiten, um Korallenriffe mithilfe von KI zu überwachen.

Hör jetzt zu

Stuart hat sich mit Dells Leiter für internationale Nachhaltigkeit getroffen, um darüber zu sprechen, wie das Unternehmen mit seinen Produkten die Umweltfreundlichkeit angeht. Sie sprachen auch über die Pläne von Dell für die Zukunft und wie es die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Computer baut und entwirft, bereits verändert.

Hör jetzt zu

In Fortsetzung unseres Nachhaltigkeitsmonats sprach Stuart mit Resideo, dem neuen Zuhause für Honeywell-Heimprodukte, darüber, wie Sie durch intelligentes Heizen Bündel sparen und gleichzeitig dem Planeten helfen können, indem Sie Ihren Energieverbrauch senken.

Hör jetzt zu

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmonats von Pocket-lint haben wir mit dem Mitbegründer von Forest Carbon darüber gesprochen, wie wir alle viel mehr Bäume pflanzen können, um unseren CO2-Fußabdruck auszugleichen und den Planeten zu retten.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Mitbegründer des Online-Schokoladengeschäfts Cocoarunners.com darüber, wie die Entdeckung neuer Produkte online für Verbraucher einfacher und besser gemacht werden kann.

Hör jetzt zu

Wir haben uns Anfang des Jahres mit dem Connected Car Director von Jaguar Land Rover auf der CES getroffen, um über den neuen Land Rover Defender zu sprechen, warum Ihr Auto nicht nur eine, sondern zwei SIM-Karten haben muss.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit dem Gründer und CEO Trustpilot über die Bedeutung von Online-Kundenbewertungen, wie sein Unternehmen sicherstellt, dass die Bewertungen echt sind, und um einige Tipps zu erhalten, um gefälschte Bewertungen gegenüber echten Bewertungen zu erkennen.

Hör jetzt zu

Rik hat sich mit einer der treibenden Kräfte hinter einem unserer Lieblingsspiele aller Zeiten, LittleBigPlanet, über sein neuestes Spiel unterhalten: Dreams. Er verriet, warum es eines der ehrgeizigsten PS4-Projekte aller Zeiten ist und warum es großartig für Jung und Alt ist.

Hör jetzt zu

Wir haben uns mit dem Marketingleiter von Lego in Großbritannien und Irland, Marius Lang, getroffen, um über die Hidden Side Augmented-Reality-Sets des Unternehmens, die Zukunft von Lego und ob es einen Lego Movie 3 geben wird, zu sprechen.

Hör jetzt zu

Rik traf sich mit dem General Manager von HTC Europe, Graham Wheeler, um über die Erweiterung des HTC Vive Cosmos Headset-Sortiments, das Wachstum der virtuellen Realität im Allgemeinen und die Zukunftspläne des Unternehmens im Mittelpunkt zu sprechen.

Hör jetzt zu

Stuart unterhielt sich mit dem renommierten Film- und TV-Orchester und Komponisten Jonathan Beard, der an vielen erstklassigen Serien mitgearbeitet hat, darunter The Mandalorian, The Walking Dead und The Handmaids Tale. Er hat viel darüber zu sagen, wie die Technologie das Film- und Fernsehmusikgeschäft verändert hat.

Hör zu

Stuart traf sich mit dem Duo hinter dem leistungsstarken Echtzeit-3D-Sporttracking- und Datenunternehmen Sportable, um zu besprechen, wie die Technologie des Unternehmens dazu beiträgt, Rugby und andere Sportarten für Spieler, Trainer und Fans gleichermaßen zu verbessern.

Hör jetzt zu

Während der CES Anfang Januar 2020 haben wir uns mit dem globalen Leiter der Produktplanung von Panasonic TV getroffen, um über die neuen Fernseher des Unternehmens, die Bedeutung des Filmmaker-Modus und darüber zu sprechen, ob Dienste wie Netflix die Leute wirklich vor dem Fernseher halten.

Hör jetzt zu

Ende letzten Jahres veranstaltete Stuart ein paar Kamingespräche mit mehreren Gastrednern bei Xerocon. Er nutzte seinen Backstage-Pass-Zugang, um mit dem Mitbegründer und Geschäftsführer von Xero, Gary Turner, in Kontakt zu treten, der erklärte, wie das Unternehmen Technologien wie KI einsetzt, um die Verfolgung verspäteter Zahlungen zu erleichtern.

Hör jetzt zu

Bei einem Besuch der CES in Las Vegas im Januar 2020 traf Stuart den Gründer und CEO von GoPro, der erklärte, was das Unternehmen vorhat und was es als nächstes für uns bereithält.

Hör jetzt zu

Wir haben uns mit dem Mitbegründer von LoveFilm getroffen, um über seine neueste Rolle als CEO von Pharmacy2U zu sprechen und darüber, wie sich Online-Rezepte und das Gesundheitswesen in Zukunft dank Internet und KI verändern werden.

Hör jetzt zu

Stuart setzte sich mit dem Geschäftsführer der renommierten Lautsprechermarke Linn zusammen, um über alles rund um Musik zu sprechen und wie sich unsere Gewohnheiten und unser Geschmack im Laufe der Jahre von einem analogen Musikerlebnis zu einem digitalen verändert haben.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem britischen Chief Technology Officer von Vodafone über die kontinuierliche 5G-Einführung des Unternehmens gesprochen und warum sich diese Generation von Netzwerktechnologie von der vorherigen unterscheidet.

Hör jetzt zu

Stuart holte den Studenten ein, der nicht nur die britische Etappe des James Dyson Awards, sondern auch den globalen Gesamtpreis von 30.000 Pfund gewann. Sie sprach über ihre siegreiche Erfindung – einen neuen Biokunststoff aus organischen Fischabfällen – und was der Gesamtpreis für sie bedeutete.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem Director of Product Marketing bei Bowers & Wilkins darüber gesprochen, wie wichtig gute Lautsprecher sind und wie das Unternehmen bei der Entwicklung des Soundsystems für den Philips OLED+ 984 TV vorgegangen ist.

Hör jetzt zu

Stuart traf sich mit dem Profi-Mountainbiker Danny MacAskill, der die Arbeit und die Technik, die für seine unglaublichen YouTube-Videos erforderlich sind, sowie seine Pläne für die Zukunft erklärte.

Hör jetzt zu

Stuart traf sich mit Amazons Vice President of Smart Home, um über die Zukunft von Alexa und die Arbeit hinter den Kulissen zu sprechen, um Datenschutzbedenken auszuräumen.

Hör jetzt zu

Wir haben mit der aufstrebenden Band Bamily über den Einsatz von Technologie in der Musik gesprochen und warum es egal ist, in welcher digitalen Qualität man hört, solange man hört.

Hör jetzt zu

Der ehemalige Rugby-Union-Star aus England und Wasps sprach mit Stuart über Sporttechnologie und wie sie besser für das Training genutzt werden kann. Er hielt sich auch nicht zurück.

Hör jetzt zu

In einem tollen Interview haben wir von Oscar-Preisträger Franklin einen Einblick in Hollywood-Spezialeffekte und digitale Schauspieler bekommen.

Hör jetzt zu

Dorogusker hat uns seine Meinung zu Geschäften wie Amazon Go und der Frage gesagt, ob sich Kunden mit „unsichtbaren Bezahlsystemen“ jemals wohl fühlen werden.

Hör jetzt zu

Redakteur Chris sprach mit dem ehemaligen SBS-Scharfschützen und Royal Marine, jetzt TV-Persönlichkeit und Autor, der verriet, was er über die neuesten Garmin-Sportuhren denkt und warum seine Freunde ihn nicht zum Paintball einladen.

Hör jetzt zu

Wir haben mit dem Mitbegründer von Zappar, Caspar Thykier, gesprochen, der gezeigt hat, wie Augmented Reality unser Leben in den kommenden Jahren verbessern kann.

Hör jetzt zu

Stuart setzte sich mit Red Dwarf-Star Robert Llewellyn, einem bekennenden Elektroauto-Liebhaber, zusammen, um über Möglichkeiten zum Energiesparen und Kostensenkung in unseren Smart Homes zu sprechen.

Hör jetzt zu

Wir haben mit Samsungs Head of Visual Display über das Wall-TV-Konzept des Unternehmens gesprochen. Außerdem verriet er, warum Displays die Art und Weise, wie wir einkaufen, Sportveranstaltungen und vieles mehr verändern, verändern.

Hör jetzt zu

Frisch von der Gamescom zurückgekehrt, hat Rik Henderson von Pocket-lint mit Jordan Woodward, dem leitenden Level-Designer von Rebellion, gesprochen, um über das neue Spiel des Unternehmens Zombie Army 4: Dead War, Abonnements und die breiteren Diskussionen über In-Game-Upgrades zu sprechen.

Hör jetzt zu

Stuart interviewte Sir Bradley Wiggins, den fünffachen olympischen Goldmedaillengewinner im Radsport. Der ehemalige Gewinner der Tour de France und vieler anderer Rennen spricht über Radsport, die Einführung seiner neuen Kinderfahrradserie mit Halfords und wie er Technik zum Trainieren einsetzte.

Hör jetzt zu

Rik Henderson, der ansässige Gaming-Experte von Pocket-lint, flog nach Los Angeles, um Anthony Nicholson, Senior Producer bei Gearbox Software, zu interviewen, um über das neueste Spiel des Unternehmens zu sprechen; Grenzland 3.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit Dr. Alex Allan, dem CTO und Mitbegründer des KI-Startups Kortical, über KI und wie sie das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir arbeiten und spielen, im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus grundlegend zu verändern.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit George Vaughan, CTO der Rennbahn von Ascot, darüber, wie die Website Technologie einsetzt, um relevant zu bleiben.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit Rhys Morgan, einem Direktor der Royal Academy of Engineering, darüber, wie die Akademie daran arbeitet, mehr Menschen in den Handel zu bringen.

Hör jetzt zu

Scott Harvey, Redakteur von Global Dating Insights, erzählte uns über den Stand des Online-Datings und wie es traditionelle romantische Verhaltensweisen verändert.

Hör jetzt zu

Stuart traf Gareth Cousins, einen Hollywood-Tonmischer, der an unzähligen Filmen und Shows mitgearbeitet hat, darunter Gravity, Netflix’s Our Planet, Baby Driver und Batman Begins.

Hör jetzt zu

Swupnil Sahai hat alles über seine clevere Apple Watch-App Swing erklärt, die Ihre Tennisschläge auf dem Platz verfolgt.

Hör jetzt zu

Pocket-lint-Mitwirkender David Phelan sprach mit dem Team hinter der neuen Neugestaltung der Virgin Atlantic-Kabine.

Hör jetzt zu

Lee Armstrong, CTO von Plane Finder, einer Website, die jeden Tag Tausende von Flugzeugen verfolgt, während sie durch unseren Himmel fliegen, sprach über die WWDC und wie man Flugzeuge auf der ganzen Welt verfolgt.

Hör jetzt zu

Stuart interviewte während der London Tech Week Twitter und Square-CEO Jack Dorsey, um über die Zukunft des Bargelds zu sprechen.

Hör jetzt zu

Stuart sprach mit Jonathan Nicholson, dem stellvertretenden Kommunikationsdirektor der Zivilluftfahrtbehörde, um über die Zukunft der Drohnen zu sprechen.

Hör jetzt zu

Rik Henderson interviewte Phil Tufnell über Cricket, Technologie im Sport und wie kleine, regionale Clubs durch Solarenergie nachhaltig gemacht werden können.

Hör jetzt zu

Stuart hat sich auf der EE 5G-Startveranstaltung mit Qualcomm-Präsident Cristiano Amon getroffen, um darüber zu sprechen, warum er und das Unternehmen 5G für so wichtig halten.

Hör jetzt zu

Pocket-lint-Mitwirkender David Phelan interviewte Julian Stanford, den Mann, der für Dolby Cinema in Europa verantwortlich ist

Hör jetzt zu

In unserer ersten Episode sprach der Projektmanager von Rolls-Royce, David Monks, mit Stuart in der britischen Fabrik des Unternehmens in der Landschaft von Sussex.

Hör jetzt zu