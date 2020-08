Die besten Weltraumroboter der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit dem berüchtigten Weltraumrennen der 1960er Jahre haben Weltraumagenturen auf der ganzen Welt verschiedene Roboter gebaut, getestet und gestartet, von denen jeder uns mehr über unsere Atmosphäre, den Mond, das Sonnensystem und darüber hinaus beibringen soll.

Vom ersten Mondrover der UdSSR in den 1970er Jahren bis zum bevorstehenden Start der Mission Mars 2020 erledigen diese Roboter Aufgaben, die für Menschen zu gefährlich oder banal sind, und besuchen die entlegensten, extremsten Gebiete weit entfernter Planeten.

Um all das zu feiern, was wir gelernt haben und was wir noch entdecken müssen, haben wir eine Liste der besten Weltraumroboter zusammengestellt.

Lunokhod 1

Ein Jahr nachdem Neil Armstrong von der NASA die ersten Schritte auf dem Mond unternommen hatte, schickte die UdSSR den ersten erfolgreichen Roboter-Mondrover - Lunokhod 1. Von November 1970 bis zum Sommer des folgenden Jahres reiste Lunokhod 1 mehr als 10 km über die Mondoberfläche. aus der Sowjetunion entfernt betrieben. Um diesen Erfolg ins rechte Licht zu rücken, hat die Mars Rover Opportunity der NASA in sechs Jahren nur 12 km zurückgelegt. Lunokhod 1 wurde tagsüber mit Solarenergie und nachts mit einer Polonium-Wärmeheizung betrieben, um die Temperaturen von -150 ° C zu überstehen. Es schickte Daten über den Mondboden und einige der ersten Nahaufnahmen der Mondkrater zurück.

Apollo 15 Moon Buggy

Der erste Mondrover oder Mondbuggy der NASA landete erst, als Lunokhod 1 im Juli 1971 seine Übertragung beendet hatte. Der Apollo 15-Mondbuggy wurde im Rahmen der bemannten Apollo 15-Mission gestartet und war das erste Fahrzeug, das auf dem Mond gefahren wurde . Das Schöne am fahrbaren Rover war, dass er Astronauten dabei helfen konnte, über ihren Landeplatz hinaus zu erkunden, was bedeutete, dass sie viel exotischere Proben sammeln konnten. Und während der Mission fuhr dieses spezielle LRV insgesamt 27 km - oder drei Stunden und zwei Minuten. Technologisch bildete es die Basis für jeden Rover, der seitdem gebaut und auf den Markt gebracht wurde. Auf diesem Bild, aufgenommen von Commander Dave Scott, ist Modulpilot Jim Irwin mit dem Rover mit Mount Hadley im Hintergrund abgebildet.

Sojourner

In einer weiteren Premiere war Sojourner der ursprüngliche Roboter-Rover, der auf dem Mars landete. Der Rover wurde nach dem afroamerikanischen Aktivisten Sojourner Truth benannt und erkundete ein Gebiet des Roten Planeten um seinen Landeplatz namens Ares Vallis. Dieses Gebiet war flach, so dass der Rover sicher landen konnte, und es wurde angenommen, dass es der Ort einer alten Flut war. Von seiner Landung am 4. Juli 1997 bis zu seiner endgültigen Übertragung zwei Monate später schickte Sojourner 550 Bilder des Mars zurück und enthüllte faszinierende Einblicke in die Art des Bodens, die Winde und das Wetter.

Gelegenheits-Rover

Erstaunliche 15 Jahre nach dem voraussichtlichen Ende seiner Mission übermittelte der Mars Opportunity Rover am 10. Juni 2018 seine endgültige Übermittlung an das NASA-Hauptquartier. Opportunity landete im Januar 2004, 20 Tage nach seinem Geschwister-Spirit-Rover, in der Marsregion Meridiani Planum landete im Gusev-Krater auf der anderen Seite des Planeten. Spirit legte fast 8 km zurück, bevor seine Mission im Mai 2011 endete, während Opportunity rekordverdächtige 45 km zurücklegte. Während seiner Reisen sammelte es mehr als 217.000 Bilder. Dieses Selfie of Opportunity wurde aufgenommen, als es an seinem 5000. Mars-Tag mit dem Microscopic Imager des Rovers durch das "Perseverance Valley" an den Hängen des Endeavour-Kraters reiste.

Neugierde Rover

Der wahrscheinlich berühmteste der Marsrover und einer, der noch im aktiven Dienst ist, ist Curiosity. Dieses abgebildete Selfie zeigt den autogroßen Rover auf dem Vera Rubin Ridge im Gale-Krater auf dem Mars. Curiosity landete am 6. August 2012 auf dem Mars und wurde zunächst für zwei Jahre in Auftrag gegeben. Nur sechs Monate nach der Landung verlängerte die NASA diese Mission "auf unbestimmte Zeit". Es wurde gebaut, um die "Bewohnbarkeit" des Mars zu bewerten, und es enthält die größte und fortschrittlichste Reihe wissenschaftlicher Instrumente, die jemals an die Marsoberfläche geschickt wurden. Diese Instrumente können Gesteinsproben entnehmen, ihre Bildung und Struktur analysieren und die Daten zur Erde zurücksenden.

Dextre

Etwas näher zu Hause liegt Dextre - ein zweiarmiger "Telemanipulator" -Raumroboter, der von der Canadian Space Agency (CSA) gebaut wurde, um auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu helfen. Die erste geplante Aufgabe wurde im Februar 2011 abgeschlossen und die Astronauten an Bord bei der Wartung der Station unterstützt. Dextre befasst sich insbesondere mit den schwierigen Routineaufgaben, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Station ausgeführt werden müssen, und ist hier auf der Außenseite der ISS abgebildet, wobei eine der Außenkameras ersetzt wird. Es wird von der CSA von der Erde aus gesteuert, wodurch die Astronauten an Bord mehr Zeit für wissenschaftliche Experimente haben. Jeder seiner Arme hat sieben Gelenke, die sich von einer Seite zur anderen auf und ab bewegen und drehen können. Jede Hand enthält dann einen Schraubenschlüssel, eine Kamera und Lichter sowie einen Anschluss für die Strom-, Daten- und Videoverbindung.

Robonaut

An anderer Stelle auf der ISS hat das Robonaut-Projekt Forschungen zur Robotertechnologie durchgeführt, indem ein Humanoid zusammen mit der derzeitigen Besatzung der Station zum „Leben“ geschickt wurde. Der NASA-Astronaut Dan Burbank, der während der Expedition 30 Kommandeur war, ist mit Robonaut 2 im Destiny Laboratory der ISS abgebildet. Robonauten sind geschickte humanoide Roboter, die im Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, gebaut wurden. Das ursprüngliche Modell wurde kürzlich mit zwei „Beinen“, leistungsfähigeren Prozessoren und Sensoren, aufgerüstet, und der sogenannte Robonaut 2 wurde beauftragt, die Checkout-Übungen durchzuarbeiten, die erforderlich sind, um die ISS im Orbit zu halten. Diese Aufgaben umfassen solche, die einfach, sich wiederholend oder gefährlich sind.

Athlet

Der Athlet wurde gebaut und wird vom Jet Propulsion Laboratory der NASA getestet. Sein Name steht für All-Terrain Hex-Legged Extra-Terrestrial Explorer und es ist ein Roboterfahrzeug, das in der Lage ist, über die auf dem Mond, dem Mars und darüber hinaus sichtbaren Terrains zu rollen und zu gehen. Es wurde entwickelt, um Roboter- und bemannte Missionen zu unterstützen, Nutzlasten zu transportieren und zu deponieren. Diese erste Version kann zum Beispiel an Tankstellen andocken, und zukünftige Versionen können sich mit noch mehr Raumfahrzeugen verbinden und sich 100-mal schneller als die Mars Exploration Rovers bewegen und über fast jedes Gelände, einschließlich vertikaler Felswände, fahren.

Mars 2020 Ausdauer Rover

Alle früheren Marsrover haben sich auf die nächste große Marsmission vorbereitet. Am 30. Juli 2020 startete der nächste Marsrover in den Weltraum und startete seine 687-tägige Mission auf der Oberfläche des Roten Planeten.

Der Perseverance ähnelt Curiosity, verfügt jedoch über ein leistungsfähigeres Raddesign sowie einen Bohrer, mit dem Proben aus Marsgesteinen und Erde entkernt werden können. Dieser Roboter ist ungefähr 10 Fuß lang, neun Fuß breit und sieben Fuß hoch. An Bord sind alle Arten von Technologien verfügbar, darunter 23 verschiedene Kameras zur Navigation auf dem Mars und zur Vermessung seiner Umgebung.

Dies ist das erste Mal, dass ein Marsrover einen solchen Bohrer enthält. Dies wird den NASA-Wissenschaftlern helfen, das Terrain, die Topographie und die Geschichte des Mars besser zu verstehen.

Einfallsreichtum Mars Hubschrauber

Dies ist der Ingenuity Mars Helicopter , ein winziger kleiner Hubschrauber, der zusammen mit dem Perseverance Rover zum Mars geschickt wurde. Es ist eine kleine Maschine, die die Hälfte von dem wiegt, was sie auf der Erde auf dem Mars macht. Einfallsreichtum ist interessant, da es technisch das erste Fahrzeug sein wird, das auf einem anderen Planeten fliegt.

Das Fliegen auf dem Mars wird auch eine Herausforderung sein, da die Atmosphäre dort 99 Prozent weniger dicht ist als hier auf der Erde. Das heißt, es muss leicht sein und die Rotoren müssen sich viel, viel schneller drehen als ein Hubschrauber auf der Erde. Es muss auch raues Klima überstehen, wobei die Temperaturen über Nacht auf minus 90 Grad Celsius fallen.

Ingenuity kann jeweils nur 90 Sekunden fliegen und lädt sich tagsüber mithilfe von Sonnenkollektoren auf, um am nächsten Tag wieder zu fliegen. Es muss auch größtenteils autonom fliegen, da es zu lange dauern würde, bis die Steuersignale den Mars von der Erde aus erreichen. Alle Befehle müssen im Voraus gesendet werden und der Hubschrauber fliegt selbst zu Wegpunkten

Schreiben von Victoria Woollaston. Bearbeiten von Adrian Willings.