Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Pocket-lint hat vor ein paar Jahren einen täglichen Tech-Newsletter herausgebracht, und wir wollten mehr erklären, einschließlich der Frage, wie man ihn an jedem Wochentag erhält.

Es ist kostenlos und sehr einfach; Sie müssen sich nur anmelden und wir kümmern uns um den Rest.

Unser Ziel ist es, Ihnen die drei besten technischen Geschichten des Tages zu liefern, die jeden Morgen von Montag bis Freitag gegen 11:00 Uhr (UK-Zeit) direkt in Ihren E-Mail-Posteingang geliefert werden. Auf diese Weise können Sie die ganze Woche über über die größten Geschichten informiert bleiben.

Dies ist nicht nur eine E-Mail mit Links, die Sie zu Pocket-Lint führen, oder etwas, dessen Lesen Sie Stunden dauern wird. Es ist ein schneller und leicht verdaulicher Service, um sich über die großen technischen Neuigkeiten des Tages zu informieren, die von Stuart Miles, dem Gründer von Pocket-lint, kuratiert wurden.

Um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, was Sie erwartet, ist hier der erste Newsletter, der am 1. Februar 2019 als unsere erste Ausgabe herauskam:

Wurde diese E-Mail an Sie weitergeleitet? Hier anmelden .

Was ist passiert?

Samsung Vietnam hat versehentlich eine offizielle Fernsehwerbung veröffentlicht , die zeigt, wie die nahe Zukunft eines Samsung aussehen könnte. Es machte Schlagzeilen, weil es das neue faltbare Handy von Samsung enthält - angeblich bald erhältlich.



Warum spielt es eine Rolle?

Faltbare Telefone sind derzeit heiß, und zahlreiche Unternehmen bestätigen oder munkeln, dass sie bereits in diesem Monat faltbare Geräte auf den Markt bringen.



Samsung hat bereits bestätigt, dass es ein faltbares Telefon entwickelt, und im November 2018 sogar ein klobig aussehendes Konzept vorgestellt, das sich durch einfaches Öffnen in ein Tablet verwandeln kann.



Der koreanische Hersteller ist nicht der einzige. Im Januar haben wir das faltbare Royole-Telefon auf den Markt gebracht. Huawei hat heute bestätigt, dass es bei MWC ein faltbares Telefon auf den Markt bringt, und Gerüchte / Versprechen von LG, Motorola, Oppo, Sony und Xiaomi. Sogar Apple hat Patente für ein solches Gerät angemeldet.



Was ist das Endergebnis?

Obwohl es den Anschein hat, dass jemand bei Samsung Vietnam bei der von uns vermuteten Super Bowl-Werbung des Unternehmens auf die Waffe gesprungen ist, werden die Nachrichten wahrscheinlich nur für Aufregung bei einem solchen Gerät sorgen. Das Urteil darüber, warum wir faltbare Geräte brauchen - abgesehen davon, dass sie cool aussehen - ist noch unklar, aber es wird noch viel mehr Diskussionen geben.



Möchten Sie mehr wissen?

Was ist passiert?

Laut einem Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei will Nintendo die Portabilität verdoppeln und plant, einige Funktionen aufzugeben, um einen günstigeren Nintendo Switch zu verkaufen .



Warum spielt es eine Rolle?

In dem von Nintendo Everything entdeckten Nikkei-Bericht wurde behauptet, Nintendo habe bereits mit Lieferanten und Spieleentwicklungsunternehmen zusammengearbeitet und strebe eine Veröffentlichung Anfang 2019 an. Eine solche Behauptung ist, dass das Unternehmen die mitgelieferte Dockingstation entsorgen und / oder die Bildschirmgröße reduzieren wird, um ein kleineres und billigeres Gerät herzustellen. In jedem Fall ist ein günstigerer Switch ein sicherer Weg, um das Gerät in die Hände von Verbrauchern zu bekommen, die vom Preis von 300 US-Dollar abgeschreckt waren.



Was ist das Endergebnis?

Wenn Nintendo das Konsolendock abgeschnitten hätte, wäre es seltsam, den Namen Switch beizubehalten - es hat diesen Spitznamen, da Sie buchstäblich zwischen Handheld-Spielen und der Verwendung Ihres Fernsehgeräts als Display wechseln können. Während der Switch bereits Stoßstangenverkäufe für Nintendo erzielt hat, erreicht er noch nicht die hohen Ansprüche, die das Unternehmen an ihn stellt. Eine Preissenkung durch Diversifizierung des Sortiments könnte eine Möglichkeit sein, einen höheren Umsatz zu erzielen.



Möchten Sie mehr wissen?

Warum sollten Sie es kaufen?

Die Bildqualität im Vollbildmodus sieht nach dem, was wir bisher gesehen haben, hervorragend aus

Viel potenzielle Qualität von Leica Mount

Außergewöhnliches Bildstabilisierungssystem

Eye AF funktioniert sehr gut, Best-in-Class-OLED-Sucher

Einfach zu verwenden

High-End-Videofunktionen werden ein ganz neues Publikum anlocken

Warum solltest du nicht?

Später als die anderen Hauptakteure im Spiel zu sein, könnte die Attraktivität einschränken

Leica Mount bedeutet, dass die Linsen massiv sind

Die Steuerung des hinteren Umschalters kann überempfindlich sein

Einige Macken bei schwachem Licht und Autofokus

Nicht alle Videofunktionen sind beim Start verfügbar

Was ist das Endergebnis?

Es mag spät im Spiel sein - hinter Sony und Nikon - und seine Leica-Fassung sorgt für große Objektive, aber die Qualität, Fähigkeit und Benutzerfreundlichkeit des S1 sorgen für einen großartigen Neuzugang auf dem Vollbildmarkt. Wir vermuten, dass High-End-Videografen auch nur für die Objektivfassung in dieses neue Format verführt werden.



Andere zu berücksichtigen?

Britta hat sich angesehen, welche Funktionen wir gerne in Apples iOS 13-Betriebssystem für iPhone und iPad sehen würden.

Connected Curb hat die erste seiner innovativen elektrischen Ladestationen in Southwark, London, eingeführt, um das Problem der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Städten anzugehen.

Und ... Der Rammus ist möglicherweise Googles nächster Gerätestart im Bereich Laptop-Tablets. Und nein, es läuft nicht mit Chrome OS.

Wie viele der größten Hits von Apple haben Sie im Laufe der Jahre geschuldet? Im Pocket-Lint-Büro zwischen uns ist es viel.

Schreiben von Stuart Miles. Bearbeiten von Britta O'Boyle.