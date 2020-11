Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Technologie hat sich rasant verändert und die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten waren wirklich unglaublich. Aber was war an deinem Geburtstag beliebt?

Wir haben eine Liste der interessantesten, beliebtesten und leistungsstärksten Technologien zusammengestellt, die im Laufe der Jahre veröffentlicht wurden. Von den 1960er Jahren bis heute. Was war der Favorit, als du geboren wurdest?

Polaroid Swinger - 1965

Polaroid Swinger war eine unglaublich beliebte, preiswerte Sofortbildkamera von Polaroid, die im Wesentlichen den Beginn der Popularität des Unternehmens in dieser Arena für die kommenden Jahre markierte.

Im Jahr 1965 war es für 19,95 USD erhältlich (ungefähr 165 USD in heutigem Geld), was es einigermaßen erschwinglich und ein Hinweis auf den jüngeren Markt machte. Polaroid würde in den folgenden Jahren bis zum Beginn des Smartphones und dem Aufstieg der Digitalkameras immer stärker werden.

Philips tragbares Radio - 1966

Philips erfand die Kassette 1962 und brachte das neue Audiomedium in diesem Jahrzehnt auf den Markt. Es machte also Sinn, dass das Unternehmen 1966 sein erstes tragbares Radio herausbringen würde.

Dies war die erste Kombination aus tragbarem Radio und Kassettenrekorder und erwies sich bei den Massen als unglaublich beliebt.

Sony tragbares Radio - 1967

1967 veröffentlichte Sony ein kleines tragbares Radio, das die Leute liebten. Der ICR-100 war das erste IC-Radio (Integrated Circuit) des Unternehmens und verfügte über einen Akku, der bis zu sechs Stunden halten konnte. Leider dauerte das Aufladen 14 Stunden.

Dieses Radio in Matchbook-Größe wurde mit einem Schlüsselbund und einem zweifarbigen Farbschema geliefert, das es wirklich zum Platzen brachte.

Sony Trinitron TV - 1968

Im Jahr 1968 brachte Sony die Trinitron-Fernsehserie auf den Markt, die gegenüber anderen Fernsehgeräten gegenüber den Vorjahren eine deutliche Verbesserung darstellte. Helle Farben und bessere Bilder ließen diese neuen Sets trotz des hohen Preises bald immer beliebter werden. So sehr, dass sie weltweit über 100 Millionen Einheiten verkaufen würden.

Motorola HT220 - Das Walkie Talkie - 1969

Walkie Talkies (tragbare Radios) wurden während des Zweiten Weltkriegs zu einer sich entwickelnden Technologie. Armeen erforderten die Fähigkeit, mit Truppen sowie zwischen Divisionen zu kommunizieren - Panzer-, Luft- und Artillerieunterstützung aus der Ferne.

Das Handie-Talkie von Motorola war zu dieser Zeit das Hauptteil des Kits, aber als sich die Technologie entwickelte, machte sich das Unternehmen 1969 auf dem zivilen Markt einen Namen. Der HT220 wurde zum Synonym für Walkie Talkie und das Gerät erwies sich als unglaublich beliebt und viel tragbarer als seine Vorgänger.

Taschenrechner - 1970

Studenten und Büroangestellte würden sich in den Jahren nach der Veröffentlichung der ersten Taschenrechner freuen. Der Canon Pocketronic Calculator wurde erstmals 1970 für die fürstliche Summe von 345 US-Dollar veröffentlicht. Der massive Preis mag für viele abschreckend gewesen sein, aber die Fähigkeit, mit einer digitalen Trickkiste zu addieren, zu subtrahieren, zu multiplizieren und zu dividieren, war zu dieser Zeit ein technologisches Wunder.

In den folgenden Jahren würden die Preise fallen und Taschenrechner würden in Schulen, Hochschulen und Bürogebäuden im ganzen Land zu einem alltäglichen Anblick werden.

Tragbare Kassettendecks - 1971

Kassetten selbst würden erst in den 1980er Jahren an Popularität gewinnen, aber 1971 wurde das erste tragbare Kassettendeck veröffentlicht. Audio- und Videokassetten würden in den folgenden Jahren zum Hauptformat.

Pong - 1972

Pong ist wahrscheinlich der Großvater des modernen Videospiels. Ursprünglich 1972 veröffentlicht, erwies sich dieses einfache Arcade-Spiel im Tischtennis-Stil als unglaublich beliebt. Es wurde bald ein kommerzieller Erfolg und half, die Grundlagen der Videospielindustrie zu schaffen.

Digitale Armbanduhren - 1973

"Weit draußen in den unbekannten Backwaters des unmodernen Endes des westlichen Spiralarms der Galaxie liegt eine kleine, nicht beachtete gelbe Sonne. In einer Entfernung von ungefähr zweiundneunzig Millionen Meilen umkreist sie einen äußerst unbedeutenden kleinen blaugrünen Planeten, dessen Affe Abgestiegene Lebensformen sind so erstaunlich primitiv, dass sie Digitaluhren immer noch für eine ziemlich nette Idee halten. " Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis

1973 war das Jahr, in dem die Liebe zu Digitaluhren begann. Es änderte sich nicht viel, bis Jahrzehnte später Smartwatches auf den Markt kamen.

Videokassettenrekorder - 1974

Die ursprünglichen Videokassettenrekorder galten immer noch als Luxusartikel, aber die Popularität begann 1974 zu steigen, als die Preise zu fallen begannen. Die Einführung von Betamax und VHS hat Heimvideoaufzeichnungsgeräte wirklich in den Mainstream und in Privathaushalte auf der ganzen Welt gebracht.

Der Heimcomputer - 1975

Das Altair 8800 sah vielleicht aus wie ein Sci-Fi-Film aus den 1970er Jahren oder wie eine antiquierte Box mit einer Reihe von Tasten und LEDs, aber es war noch viel mehr. Diese Maschine wurde von vielen als der erste Heimcomputer angesehen. Es erregte die öffentliche Vorstellungskraft und gab jedem einen Vorgeschmack auf die kommenden Dinge.

Microsoft wurde im selben Jahr mit dem Apple 1-Computer gegründet, der im folgenden Jahr auf den Markt kam und eine neue Ära im Bereich Computer für die Massen einleitete.

Die Mikrowelle - 1976

Mitte der 1970er Jahre wurde der Mikrowellenherd endlich erschwinglicher und begehrenswerter. Die Verkäufe nahmen zu und die Popularität in der westlichen Welt wuchs schnell. Die Technologie ist geschrumpft und hat sich verbessert, aber dies ist ein Stück Technologie, das herumsteht.

Der Atari 2600 - 1977

Wenn Pong der Urvater der Videospiele war, dann ist der Atari 2600 der Papa. 8-Bit-Grafiken waren nach heutigen Maßstäben vielleicht blockig und unscheinbar, aber 1977 war es ein modernes Wunder. Space Invaders, Pac Man und mehr würden die stetig wachsende Beliebtheit von Videospielen sicherstellen und Konsolen wie diese in jedes Haus auf der ganzen Welt bringen.

CB Radio - 1978

CB-Radio, auch bekannt als Citizens Band-Radio, wurde 1978 in den USA und in Großbritannien sehr beliebt. Mit diesen kleinen Kästchen konnten Menschen problemlos mit anderen Benutzern in der Nähe oder in der Ferne chatten. Viele Jahre lang war die Verwendung eines CB-Radios in Großbritannien technisch illegal, aber das hinderte die Menschen nicht daran, das zu tun, was sie liebten.

Sony Walkman - 1979

Der legendäre Sony Walkman wurde erstmals 1979 veröffentlicht und hatte überall Kinder, die ihre Eltern dazu zwangen, einen zu kaufen. Die Möglichkeit, unterwegs Kassetten mit etwas zu hören, das in Ihre Tasche oder in Ihren Hosenbund passt, war ein aufregendes Konzept.

Sony verkaufte in den folgenden Jahren über 200 Millionen dieser kleinen magischen Wunder.

Der Nadeldrucker - 1980

Personal Computer waren zu diesem Zeitpunkt gut etabliert, daher machte es plötzlich Sinn, ausdrucken zu können, woran Sie gerade arbeiteten. Epson brachte 1980 den Nadeldrucker MX-80 auf den Markt. Der hochpräzise Druck war endlich für die Massen verfügbar. Es war laut, aber es hat funktioniert.

Tragbares Fernsehen - 1981

Wir halten es für selbstverständlich, Netflix auf unserem Smartphone streamen zu können. Aber stellen Sie sich vor, wie erschütternd großartig es war, in einer Zeit, in der nur eine Handvoll Kanäle verfügbar waren, einen Fernseher in der Tasche zu haben.

In den Jahren zuvor hatten die Menschen normalerweise nur einen Fernseher pro Haushalt und selbst das war schwarz und weiß. Als der britische Erfinder Clive Sinclair 1981 den Sinclair TV80 vorstellte - den weltweit ersten tragbaren Handfernseher - freuten wir uns. Leider wurde der Sinclair TV80 vor seiner Zeit veröffentlicht und war im Allgemeinen ein Fehler, aber dennoch ein großartiges Produkt.

CD-Spieler - 1982

Der erste im Handel erhältliche CD-Player wurde bereits 1982 von Sony auf den Markt gebracht. Er kostete ein kleines Vermögen, aber diese Veröffentlichung markierte den Beginn der Ära der Audio-CD und den Tod von Kassetten.

Motorola DynaTAC 8000X - 1983

Das Motorola DynaTAC 8000X war das erste Mobiltelefon, das kommerziell angeboten wurde. Dieses klobige Gerät wird liebevoll als eine Ikone der 1980er Jahre in Erinnerung behalten.

Als es veröffentlicht wurde, galt es auch als Symbol für Reichtum und Futurismus. Jetzt sieht es extrem archaisch und fast komisch aus, aber dieses Telefon läutete die Zukunft des modernen Smartphones ein.

Der Apple Macintosh Computer - 1984

Das Zeitalter des Heimcomputers war Mitte der 1980er Jahre in vollem Gange, wobei der Commodore 64 und das ZX Spectrum am beliebtesten waren. 1984 war auch das Jahr, in dem der ursprüngliche Apple Macintosh-Computer auf den Markt kam. Wie alles, was Apple zu bieten hat, wurde es mit einem Premium-Preisschild geliefert, das im Wesentlichen rund 6.000 US-Dollar / 4.000 Pfund an heutigem Geld entspricht.

Der Apple Macintosh war ein Erfolg und machte Apple zum zweitgrößten Computerhersteller dieses Jahrzehnts.

Microsoft Windows - 1985

Ein Jahr nach dem Apple Macintosh kam das allererste Microsoft Windows-Betriebssystem. Es sah damals ziemlich anders aus und war bei weitem nicht so mächtig wie heute, aber es war ein Durchbruch für die damalige Zeit und brachte sogar ein Spiel mit, das speziell entwickelt wurde, um Menschen den Umgang mit einer Maus beizubringen.

Pager - 1986

In der Zeit vor dem Smartphone waren Pager eine Möglichkeit, Menschen im Notfall zu erreichen oder in Kontakt zu bleiben, wenn Sie unterwegs waren. Sie wurden ursprünglich von Rettungsdiensten verwendet, wurden aber bald bei Geschäftsleuten und Joe Public beliebt.

Der Pager diente dazu, eine Nachricht zu empfangen, und der Empfänger musste ein Telefon finden, um den Absender anzurufen. Nach heutigen Maßstäben ziemlich antiquiert, aber 1986 unglaublich beliebt.

Sony Discman - 1987

Sony war mit seinem Walkman so erfolgreich gewesen, dass es für das Unternehmen Sinn machte, im Zeitalter der Compact Disc Fuß zu fassen. Und so wurde der ebenso legendäre Sony Discman geboren. Dieser tragbare CD-Player gewann trotz eines anfangs hohen Preises schnell an Popularität.

VHS-Band - 1988

In den späten 1980er Jahren wurde die VHS-Kassette immer beliebter. Videokassettenrekorder hatten ihren Weg in viele Häuser gefunden und mit dem Aufkommen von Blockbuster und anderen Verleihgeschäften setzte sich die Popularität exponentiell fort.

Gameboy - 1989

Atari und andere hatten den Grundstein für die Videospielbranche gelegt, aber es könnte Nintendo gewesen sein, das den Gaming-Mainstream gemacht hat. Der Nintendo Game Boy wurde 1989 veröffentlicht und verkaufte weltweit über 118 Millionen Einheiten.

WWW - 1990

Ende 1990 legten Tim Berners-Lee und das Unternehmen den Grundstein für das Internet, das wir heute kennen und lieben. Es war noch früh, aber für das World Wide Web lag eine aufregende Zeit vor uns.

Der Farbscanner - 1991

1991 wurde der HP ScanJet IIC auf den Markt gebracht. Dieser Farbscanner war eine Atemtechnologie, mit der Farbbilder mit 800 dpi gescannt werden konnten, was für die damalige Zeit eine große Sache war. Wie alle neuen Technologien der Ära war es unglaublich teuer, aber auch beliebt.

Der Laptop - 1992

Es gibt einige Debatten darüber, wann der erste Laptop erfunden wurde. Einige Laptop-ähnliche Technologien wurden in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt, aber das IBM ThinkPad war das Gerät, das Laptops in den Mainstream brachte. Diese klobigen, umständlichen und schweren Geräte bedeuteten die Zukunft des Mobile Computing und waren bei Geschäftsanwendern unglaublich beliebt.

PDA - 1993

1993 war das Jahr des Personal Digital Assistant. Diese Mini-Handheld-Geräte waren eine frühe Version der Smartphones, die wir heute haben. Der Apple Newton war nicht der erste, diese Auszeichnung geht an den Psion Organizer (veröffentlicht 1984), aber er bot eine Reihe neuartiger und aufregender Funktionen. Der Apple Newton wurde für seine Ausstattung gelobt, verkaufte sich aber aufgrund des hohen Preises schlecht.

Webcams - 1994

Nachdem das Web fest etabliert war, bestand der nächste Schritt darin, Ihr Gesicht online zu stellen. Webcams wurden Mitte der neunziger Jahre immer beliebter und wurden bald zum Standard moderner Laptops.

PlayStation - 1995

In einer Zeit, in der Nintendo und Sega den Spielemarkt dominierten, waren alle von der Einführung der ursprünglichen Sony PlayStation überrascht. Diese neue 32-Bit-Spielekonsole war ein Game Changer mit einem CD-Laufwerk und einer erstaunlichen Grafik, die die Konkurrenz aus dem Wasser sprengte.

Flip Phones - 1996

Das StarTAC war der Nachfolger des MicroTAC, eines Semi-Clamshell-Telefons, das 1989 auf den Markt gebracht wurde. Das StarTAC war eines der ersten Mobiltelefone, das von über 60 Millionen Menschen, die eines kauften, weit verbreitet war.

Tamagotchis - 1997

Tamagotchis war Ende der neunziger Jahre eine digitale Modeerscheinung bei Kindern auf der ganzen Welt. Die Idee dieses Spielzeugs war einfach, ein kleines digitales Haustier am Leben zu erhalten. Kindern kann man keine Haustiere anvertrauen. Viele starben. Es war eine Tragödie. 76 Millionen Tamagotchis wurden verkauft, daher war es mit Sicherheit ein beliebtes Spielzeug.

DVD-Player -1998

Ungefähr zu dieser Zeit begann der DVD-Player sein Debüt. Die Digital Video Disc wurde wie die Compact Disc zuvor immer beliebter und machte die ältere Technologie bald überflüssig. Der bescheidene DVD-Player bedeutete bald das Ende der VHS-Ära.

Blackberry - 1999

Das allererste BlackBerry-Gerät wurde 1999 veröffentlicht. Die erste Version war ziemlich einfach und im Wesentlichen ein Pager mit E-Mail-Funktionalität. Die folgenden BlackBerry-Telefone waren bei Geschäftsleuten auf der ganzen Welt unglaublich beliebt. Die Dominanz von BlackBerry wurde erst Jahre später vom Apple iPhone gebrochen.

GPS - 2000

Wo wären wir ohne Global Positioning Systems? Vermutlich immer noch Papierkarten zum Navigieren verwenden. Diese kleinen Kisten voller Wunder halfen uns jahrelang, uns auf unbekannten Straßen zurechtzufinden. Sie bildeten auch die Grundlage für eine Zukunft, in der unsere Telefone den größten Teil der Arbeit leisten würden, um zu verhindern, dass wir uns verlaufen.

MP3-Player - 2001

Ein anderes Gerät wird gestartet, das das Ende einer Ära und den Beginn einer anderen bedeutet. Verschiedene MP3-Player und der klassische Apple iPod boten wunderbare neue Möglichkeiten, um unterwegs Musik zu hören. Plötzlich standen ganze Musikbibliotheken zur Verfügung, die Sie in Ihrer Tasche tragen konnten. Was für eine Zeit am Leben zu sein.

Internet Explorer - 2002

Im Jahr 2002 blieb Netscape in den Browserkriegen zurück, als Microsoft begann, seine Muskeln mit Internet Explorer zu spielen. Firefox, Chrome und andere würden folgen, aber Netscape würde bald eine ferne Erinnerung sein.

iTunes - 2003

Mit der zunehmenden Beliebtheit von MP3-Playern und dem Apple iPod war es sinnvoll, dass ein digitaler Musikladen erscheint und sich gut entwickelt. Der bekannteste und beliebteste (legale) Store war iTunes. Dieser Dienst wurde 2003 eingeführt und gewann bald viel Anklang.

Apple iPod - 2004

Der Apple iPod wurde erstmals im Jahr 2001 auf den Markt gebracht, aber der tragbare Musik-Player begann 2004 mit voller Kraft in den Mainstream einzusteigen. ITunes wurde global, ebenso wie der iPod.

Myspace - 2005

Im Jahr 2005 wurde Myspace zur meistbesuchten sozialen Website im Internet. Die Website war so beliebt, dass sie von der News Corporation für coole 580 Millionen US-Dollar erworben wurde und der Traffic noch eine Weile weiter zunahm - mit Besuchen, die sogar die von Google im selben Jahr übertrafen. Das Vermögen hielt jedoch nicht an und mit dem Aufstieg von Facebook wurde es schlecht für Myspace.

Twitter - 2006

Der erste Tweet wurde 2006 verschickt, und obwohl Twitter anfangs nicht das beliebteste soziale Netzwerk war, gewann die Plattform bald bei den Massen an Beliebtheit.

Apple iPhone - 2007

2007 war das Jahr des ursprünglichen Apple iPhone. Ein Telefon, das Steve Jobs versprochen hatte, würde "das Telefon neu erfinden". Die Dinge haben sich seitdem sicherlich sehr verändert. Das ursprüngliche Apple iPhone ist sicherlich veraltet, aber es hat den Weg für viele zukünftige Geräte geebnet, darunter viele Nachahmer und Klone.

HTC Dream - 2008

Das HTC Dream und das T-Mobile G-1 wurden 2008 auf den Markt gebracht und repräsentieren die Anfänge von Android-Smartphones und Apples Konkurrenz. Zufälligerweise begann Google im selben Jahr, Yahoo! als beliebteste Suchmaschine im Web.

Facebook - 2009

Facebook wird 2009 zum wichtigsten sozialen Netzwerk in den USA. Zufälligerweise führte das Unternehmen im selben Jahr den Like-Button ein, der gleichbedeutend mit dem Dienst ist.

Apple iPad - 2010

Apple schreibt mit der Einführung des Apple iPad im Jahr 2010 erneut technologische Geschichte. Die erste Version hatte einen 9,7-Zoll-Bildschirm, keine Kamera und wahlweise Wi-Fi- oder 3G-Konnektivität. Dies wäre das erste von vielen iPads, die im Laufe der Jahre auf den Markt gebracht wurden.

4G-Vernetzung - 2011

Schließlich kam 4G und begann (langsam) in der westlichen Welt zu rollen. Schnelleres Surfen im Internet unterwegs war ein willkommenes Produkt des Jahres 2011.

Instagram - 2012

Die beliebte Foto-Sharing-Plattform wurde ursprünglich 2010 auf Apple iPhones eingeführt, aber erst 2012 kam eine Android-Version auf den Markt. Im selben Jahr gelang es Instagram, mit 80 Millionen Anmeldungen neue Nutzer zu erreichen. Im selben Jahr bot Facebook an, Instagram für 1 Milliarde US-Dollar zu kaufen, um seinen Erfolg in der Geschichte zu festigen.

Google Fibre - 2013

Google begann mit der Einführung superschneller Glasfasern in den USA. Es war ein langsamer Roll-out und ist immer noch nicht von Küste zu Küste, aber die Leute lieben es.

Samsung Galaxy Gear - 2014

2014 war das Jahr der Smartwatch. Samsung veröffentlichte das Galaxy Gear in diesem Jahr - es waren nicht die ersten Smartwatches, die auf den Markt kamen, aber es gelang ihnen, eine große Popularität im Mainstream zu erlangen.

3D-Druck - 2015

Das Interesse am 3D-Druck hat im Laufe der Jahre zugenommen und auch die Anzahl möglicher Anwendungen hat zugenommen. 2015 gab es einen großen Schub an 3D-Druckern in der Technologiewelt, und sinkende Preise machten sie für die Massen zugänglicher.

Amazon Echo - 2016

Ursprünglich im Jahr 2014 eingeführt, wurde das Amazon Echo in den folgenden Jahren unglaublich beliebt. Im Jahr 2016 startete der intelligente Lautsprecher mit Sprachassistent außerhalb der USA mit Modellen, die in Großbritannien, Deutschland, Österreich und anderen Ländern erhältlich sind. Weitere Länder würden in den nächsten Monaten folgen.

VR - 2017

Es ist noch früh, aber in den letzten Jahren wurden immer mehr Virtual-Reality-Geräte eingesetzt. Der fallende Preis macht sie zugänglicher und die Technologie ist erstaunlich.

Huawei P20 Pro - 2018

Im Jahr 2018 wurde das Huawei P20 Pro von vielen als das beste Kamerahandy überhaupt angesehen. Sicher, Apple und Samsung waren möglicherweise die dominierenden Namen im Smartphone-Bereich, und Huawei hatte in letzter Zeit möglicherweise einige Probleme, aber es ist nicht zu leugnen, dass das P20 Pro etwas Besonderes war.

Nissan Leaf e + - 2019

Der Nissan Leaf e + war 2019 eines unserer Lieblingsautos und so beliebt, dass er in diesem Jahr als Sieger unserer Auszeichnungen hervorging.

Ein tolles Auto für Umweltbewusste und auch ein ansprechendes Fahrzeug.

Peleton - 2020

2020 war ein interessantes Jahr für populäre Technik. Da jeder zu Hause alle möglichen Dinge kaufte, waren die Lagerbestände ein Albtraum. Egal, ob Sie eine neue Grafikkarte, eine PlayStation 5 oder Xbox Series X oder die neueste AMD-CPU kaufen wollten, alles war sehr gefragt.

Eine Sache, die jedoch auffiel, war der Anstieg der Heimtrainingsausrüstung und der Fitnessspiele, die es den Menschen ermöglichten, im Lockdown gesund zu bleiben.

Peloton ist ein Highlight in diesem Bereich - mit einem einfachen, aber intelligenten Heimtrainer mit Bildschirm, mit dem Sie bequem von zu Hause aus auf On-Demand-Fahrradkurse zugreifen können.

