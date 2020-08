44 Geeky Küchenhelfer, die jeder Nerd braucht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Egal, ob Sie ein Meister in der Küche oder ein absoluter Kochanfänger sind, es gibt viele Gadgets und Spielereien, mit denen Sie einen wunderbaren Happen zubereiten oder das Leben in der Küche erleichtern können. Von der kühlen und skurrilen Aufbewahrung von Lebensmitteln bis hin zu praktischen Zubereitungswerkzeugen ist für jeden etwas dabei.

Wenn Sie ein bisschen nerdig, ein bisschen faul sind oder einfach nur Hilfe brauchen, damit Ihre Küche fantastisch aussieht, dann scrollen Sie weiter, während wir die besten nerdigen Küchenfreuden gefunden haben, die Sie sicher lieben werden.

Ich knnte einen T-REX essen

Nudeln abmessen ist ein schwieriges Spiel. Zu viel und du wirst wahrscheinlich etwas verschwenden, zu wenig und du wirst hungern. Dieses Küchengerät ist perfekt, da Sie damit die richtigen Größen für einen Mann, eine Frau oder ein Kind messen können. Wenn Sie so hungrig sind wie ein Dinosaurier, ist dies auch eine Option. Dinosaurierfreaks werden es lieben, genauso wie die Familie.

Eisschloss von Ben & Jerry

squirrel_widget_178218

Das Eis von Ben & Jerry ist so lecker, dass das Merchandising-Team auf die Idee kam, dieses Schloss für die Eiswannen des Unternehmens zu schaffen. Katie OBrien vom Merchandising-Team von Ben & Jerry sagte, dass die Idee tatsächlich von einem ihrer Kunden kam, der sagte, dass das Eis in Edelstahlwannen mit Schlössern verkauft werden sollte, um Puddingdiebstahl zu verhindern.

Dieses Gerät verfügt über ein dreistelliges Zahlenschloss, ist jedoch wahrscheinlich eher eine amüsante Abschreckung als ein tatsächliches Sicherheitsgerät, da ein entschlossener Dieb leicht in eine Pappwanne schneiden könnte, wenn er so verzweifelt wäre.

Schneller Getrnkekhler

squirrel_widget_178222

Wenn Sie jemals von der Arbeit nach Hause gekommen sind, um herauszufinden, dass Ihre Biere nicht im Kühlschrank waren, dann haben wir gute Nachrichten. Der Rapid-Getränkekühler ist ein intelligentes kleines Kühlgerät, mit dem eine Getränkedose in etwa sechs Minuten von Raumtemperatur auf 6 ° C oder -2 ° C (28,8 ° F) gekühlt werden kann. Alles was Sie brauchen ist Eis, drei AA-Batterien und ein wenig Geduld. Dieser böse Junge ist auch tragbar, sodass Sie ihn zum Grillen Ihres Nachbarn oder zum Campingplatz mitnehmen können.

Brentatzen zogen Krallen aus Schweinefleisch

squirrel_widget_178223

Wenn Sie ein Fleischliebhaber sind, dann sind Sie zweifellos ein Fan des Wunders, dass Schweinefleisch gezogen wird. Dieses Gericht zuzubereiten ist zwar chaotisch und umständlich, muss es aber nicht sein. Mit diesem einfachen kleinen Gerät fühlen Sie sich nicht nur wie ein Bär, sondern es ist auch das perfekte Gerät zum Zerkleinern von Fleisch ohne all den Aufwand, die Aufregung und das Durcheinander. Nutzen Sie Ihren inneren Vielfraß und lassen Sie ihn zerreißen. Brüllen ist optional.

Bier Aroma Booster

squirrel_widget_178304

Dieses Gerät verwendet Ultraschallvibrationen, um Ihr Bier zu verjüngen und seinen Kopf zu revitalisieren, damit Sie den frisch eingegossenen Geschmack bis zum letzten Tropfen durch Ihr Bier erhalten. Wenn Sie einen schaumigen Kopf und einen großartigen Geschmack lieben, dann ist dieser Bierverstärker der perfekte Kauf.

Zombie Backbecher

Braaaaaaaaaaaaiiiiiiiins. Perfekt für eine gruselige Halloween-Party oder einfach nur für einen ungewöhnlichen Leckerbissen. Diese Zombie-Backbecher sind eine großartige Möglichkeit, Kuchen mit einem Twist zu backen. Die köstlichen Innereien werden Sie dazu bringen, sich auf Zombie-Gehirne einzulassen und sich an den Untoten zu rächen. Kluge Köche werden ohne Zweifel ein klebriges Zentrum für einige wirklich köstliche Leckereien haben wollen.

Pfannkuchenbot

Der Pancakebot ist möglicherweise die Höhe der Geek Kitchen Nerdery. Diese Pfannkuchenmaschine ist im Wesentlichen ein 3D-Drucker für Lebensmittel. Mit der mitgelieferten Software können Sie Ihre eigenen Pfannkuchen-Designs erstellen oder Designs von anderen Benutzern im Internet herunterladen, sie per SD-Karte auf den Drucker importieren und dann Ihr köstliches Frühstück ausdrucken.

Kse Grad Schneidebrett

squirrel_widget_178305

Wenn einer Ihrer Gäste jemals nur ein Stück Käse wollte oder wenn Sie jemals darüber gestritten haben, wie Sie den Camembert für eine perfekte Verschüttung schneiden können, dann ist dieses Schneidebrett mit Käsegrad möglicherweise die perfekte Ergänzung für Ihre Küche. Es gibt Anleitungen für Scheiben, Splitter und Würfel - ideal für Käse und Ananas am Stiel, aber wir lieben die Option für eine "Platte" Käse wirklich.

Ungewhnliche Waren Tastatur Waffeleisen

squirrel_widget_178225

"Genießen Sie ein Frühstück, das Control-Alt-Delicious ist, mit diesem geek-schicken Waffeleisen von Chris Dimino ." Wenn Sie Waffeln lieben, sich aber immer etwas langweilig fühlten, ist dies vielleicht die Antwort. Was gibt es Schöneres als eine Tastatur? Wenn Sie sich zurückhalten können, darüber nachzudenken, wie viele Keime sich auf Ihrer durchschnittlichen Tastatur befinden (was sie schmutziger macht als eine Toilette) , ist dies möglicherweise ein köstlicher Frühstücksgenuss. Wenn nichts anderes, ist es sicherlich geeky.

Pi Schssel

Für den Mathematik-Enthusiasten oder Zahlen-Nerd ist der Pi Bowl die perfekte Ergänzung für die Küche. Es ist eine knackende Obstschale, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir dem Drang widerstehen können, sie mit echten Kuchen zu füllen. Das Edelstahldesign verfügt über eine Spirale aus lasergeschnittenen Pi-Ziffern, die in die Seite geschnitten sind. Es ist ebenso großartig wie nerdig.

Der Roboter-Nussknacker

squirrel_widget_178299

Alle begrüßen die Roboter-Oberherren. Dieser Vintage-Look-Aufziehroboter wurde für eine einfache Aufgabe entwickelt - um Ihnen zu helfen, diese lästigen Nüsse zu knacken. Dieser Roboter verfügt über eine Retro-Lackierung und ein einfaches Design, das wir lieben.

HTML Bierglser

Für Ihren Lieblingscodierer sind diese HTML-inspirierten Biergläser genau das Richtige. Wir sind uns nicht sicher, wie wir uns bei einem so großen Kopf fühlen, aber sie sind auf jeden Fall eine humorvolle Brille, wenn Sie auch nur ein bisschen nerdig sind. Geeks lieben auch Bier.

Beschwipster Flaschenstapler

squirrel_widget_178302

Der Tipsy Flaschenstapler ist ein Design, das zweifellos von The Wizard of Oz inspiriert wurde. Das Produkt besteht aus zwei Teilen, die ähnlich wie Buchstützen funktionieren und den Eindruck einer Hexe erwecken, die von Ihrem Alkohol zerquetscht wird. Sie wird den Alkohol unter Kontrolle halten oder zumindest verhindern, dass er in Ihrem Kühlschrank herumrollt.

WineOvation angetriebene Weinffnerpistole

squirrel_widget_178308

Wenn Sie Ihre Gäste beim Abendessen halb zu Tode erschrecken möchten, ist diese WineOvation-Weinöffnerpistole wahrscheinlich die perfekte Ergänzung für Ihre Küche. Diese schnurlosen Pistolen sind in der Lage, eine Flasche Plonk in Sekunden zu öffnen und tragen genug Ladung, um 30 Flaschen Wein zu öffnen, bevor sie in ihrer Basis aufgeladen werden müssen. Diese Waffen werden die Party mit einem Knall beginnen.

Spaghetti Monster

squirrel_widget_178301

Sie sagen, Präsentation ist alles und wenn Sie Leute zum Abendessen haben, gibt es einen besseren Weg, um Spaghetti zu servieren, als in einer Schüssel, die aussieht wie der abgetrennte Kopf eines Außerirdischen? Dieses skurrile Design ist sicherlich nerdig.

Mixology Kolbensatz

squirrel_widget_178306

Für den Nerd, der als Kind gerne mit Chemie-Sets spielte und jetzt einen guten Cocktail liebt, gibt es das Mixology-Flaschenset. Mit den perfekten Werkzeugen zum Experimentieren mit dem Mixen von Getränken werden die Kolben nicht mit den tatsächlichen Laborkolben verwechselt.

Raumstampfer

squirrel_widget_178303

Setzen Sie mit diesem Kartoffelstampfer im Raketenschiff-Stil hohe Erwartungen an einen Haufen Maische, der nicht von dieser Welt ist. Wir lieben dieses einfache Design mit einer frischen Interpretation eines ansonsten langweiligen Küchengeräts.

T-Rex Flaschenffner

squirrel_widget_178310

Der T-Rex hatte vielleicht kurze Arme, aber das bedeutete nicht, dass er nutzlos war. Dieses kunstvolle Küchengerät hat auch brillante Verwendungsmöglichkeiten. Das Maul dieses T-Rex ist perfekt zum Aufstemmen offener Flaschen jeder Form und Größe - achten Sie nur darauf, dass Sie dabei nicht knabbern. Der T-Rex Flaschenöffner ist nicht nur praktisch, er sieht auch wie ein tolles Ornament aus, wenn er nicht verwendet wird.

Astro Obst- und Gemsehalter

squirrel_widget_178224

Wie oft haben Sie festgestellt, dass Sie nur eine halbe Zwiebel oder eine halbe Zitrone verwenden wollten, aber keine geeignete Aufbewahrungsmöglichkeit hatten, die nicht dazu führen würde, dass sie nur austrocknet und unbrauchbar wird. Die Antwort auf Ihre Probleme kommt in Form von Astro - dem fremdartigen Obst- und Gemüselager, das in Ihrem Kühlschrank wie in einem Raumschiff perfekt zu Hause aussieht.

Ferngesteuerter Kaffeehahn

Intelligente Produkte sind im Moment sehr beliebt und für den Über-Nerd- und Kaffeeliebhaber könnte diese ferngesteuerte Kaffeehahn ein wahr gewordener Traum sein. Es ist in der Lage, einen gefilterten Kaffee in 15 Sekunden oder einen Espresso in 25 Sekunden zuzubereiten. Es ist ein Wunder der modernen Technologie für Ihre Küche. Es ist nicht nur intelligent genug, um Ihre Milch bei Bedarf auf die richtige Temperatur zu erwärmen und zu schäumen, sondern auch mit einer Reihe von Android- und Apple-Geräten kompatibel, sodass Sie sogar eine frische Tasse von Ihrer Smartwatch brauen können.

Tour de Pizza

squirrel_widget_178300

Wenn Sie keine Ahnung haben, was Sie einem Fahrradbegeisterten zu Weihnachten kaufen können, ist dieser Pizzaschneider möglicherweise die perfekte Lösung. Es ist sicherlich weniger seltsam, als ihnen sowieso mehr Lycra-Ausrüstung zu kaufen. Mit einem Schneidrad aus Edelstahl und einem Ausstellungsstand wird es auf der Arbeitsplatte einen hohen Stellenwert einnehmen. Sie müssen nur eine Fahrt machen, um die Kalorien zu verbrennen, sobald sie es benutzt haben.

Nessie Teekanne

squirrel_widget_178309

Wir Briten nehmen unseren Tee sehr ernst und jeder liebt Nessie the Lochness Monster. Es ist also großartig zu sehen, wie schottische und britische Leidenschaften in Form eines Teesiebs / Aufgusses kollidieren. Diese süße kleine Teekanne hilft dabei, das perfekte Gebräu mit einem Instagram-würdigen Zusatz zu Ihrer Tasse zu erzielen. Diese einfache kleine Teekanne ist spülmaschinenfest und in verschiedenen Farben erhältlich.

Todesstern-Eisball

squirrel_widget_178311

Wir haben keinen Zweifel daran, dass es viel einfacher gewesen wäre, den Todesstern zu zerstören, wenn er aus Eis gefertigt worden wäre. Hoffentlich zerstören Ihre Getränke es nicht so schnell. Diese brillante Eiswürfelform ist ein großartiges Geschenk für Star Wars-Fans und Geeks.

Thor Mjolnir Fleischklopfer

Nutzen Sie die allmächtige Kraft des nordischen Gottes Thor in Ihrer Küche mit diesem Fleischklopfer, der nach dem berühmten Hammer gestaltet ist. Wenn Sie es anheben können, können Sie etwas zartes Fleisch haben.

Bites & Pieces Sandwichschneider

squirrel_widget_178312

Unsere Eltern sagten uns immer, wir sollten nicht mit unserem Essen spielen, aber dieser Sandwichschneider verwandelt Ihre Brotstücke in Puzzleteile, die an ein beliebtes Spiel erinnern, das ursprünglich in den 1980er Jahren veröffentlicht wurde. Wenn Ihre Kinder Krusten hassen, hilft Ihnen dieses nerdige Küchengerät auch dabei, das Leben zu erleichtern. Wer wird mit seinen Sandwiches den Highscore erzielen?

Marvel Avengers Captain America Schild Schneidebrett

Marvels Avengers-Filme sind im Moment unglaublich beliebt und jeder Fan des Cap wird dieses unglaublich patriotische Schneidebrett lieben. Versuchen Sie nur nicht, sich damit vor etwas Gefährlichem zu schützen.

Schdel hart gekochte Eierform

Egg-A-Matic nimmt ein gewöhnliches gekochtes Ei und verwandelt es in einen kleinen weißen Schädel mit Eigelbhirn. Wenn Sie immer gedacht haben, dass Eier ein bisschen langweilig sind, dann ist diese Eierform ein brillanter Kauf. Kinder werden es lieben, schleichen sich eins in ihre Brotdose, um sie zu kichern, oder kombinieren es mit den Zombie-Backbechern für ein großartiges Halloween-Fest.

Pot Pinchers

squirrel_widget_178313

Diese Pot Pinchers sind hummerähnliche Krallen, die Ihre stumpfen und tristen Topflappen ersetzen sollen. Sie bestehen aus hitzebeständigem Silikon, sind leuchtend rot und schwer zu verlieren. Diese Krallen schützen Ihre Finger. Versuchen Sie nur nicht, sie zur Abwehr von Raubtieren oder als Ersatz für Scheren zu verwenden.

Vader Kopftoaster

squirrel_widget_178314

Drehen Sie Ihren Toast mit Hilfe dieses Toasters in Darth Vader-Form auf die dunkle Seite. Darth Vader röstet nicht nur Brot, Waffeln, Muffins und mehr, sondern wirft auch Ihre köstlichen Leckereien mit dem Star Wars-Logo aus. Andere Modelle sind der Todesstern und Storm Troopers.

Nudelholz fr Leiterplatten

Diese Nudelhölzer prägen Mikrochip- und Leiterplattenmuster auf Ihre Backwaren und helfen Ihnen dabei, großartige strukturierte Leckereien bequem von zu Hause aus zu kreieren. Wenn das zu geekig ist oder wenn Sie eine verrückte Katzendame kennen, die es zu schätzen weiß, dann ist das Nudelholz "Meow Cats" eine weitere Option. Ja, es prägt Katzen auf Ihren Teig.

Frhstcks-Sandwichmaker

squirrel_widget_178317

Wir wissen nichts über dich, aber wir haben Hunger, wenn wir nur dieses Bild betrachten. Der Frühstücks-Sandwichmaker ist in der Lage, eine Vielzahl verschiedener Frühstückssnacks nach Ihrem Geschmack zuzubereiten - Eier, Käse, Fleisch, Muffins - die Möglichkeiten sind köstlich endlos. Das Beste daran ist, dass die Reinigung einfach ist, da alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfreundlich sind.

Spiel ber Becher

squirrel_widget_178315

Wenn Sie ein begeisterter Spieler sind und permanente Klauenhände von griffigen Controllern haben, ist dieser Game Over-Becher möglicherweise die Antwort auf Ihre Probleme. Füttere deine Koffeinsucht mit einer Tasse, die dir helfen wird, eine hohe Punktzahl zu erreichen, wenn nichts anderes.

Star Wars Lichtschwert Salz- und Pfeffermhlen

squirrel_widget_178316

Umfassen Sie Ihren inneren Jedi mit diesen Salz- und Pfeffermühlen im Lichtschwert-Stil. Diese Mühlen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und werden mit AA-Batterien betrieben. Sie sind eine großartige Ergänzung für eine Geek-Küche. Versuchen Sie nur nicht, sie als Waffe zu verwenden.

Sonic Screwdriver Schler

squirrel_widget_178319

Der bemerkenswerte Sonic Screwdriver des Time Lord kann fast alles. Es stellt sich heraus, dass er auch in der Küche ein großartiges Gerät ist, da Sie auch das universelle Werkzeug von Doctor Who zum Schälen von Obst und Gemüse verwenden können. Ziehen Sie Ihre Küchenschubladen mit dem geekesten Schäler heraus.

Einhorn streut Shaker

squirrel_widget_178318

Fügen Sie Ihrem Backen mit diesem Streuschüttler ein wenig Einhornzauber hinzu. Ihre Cupcakes waren noch nie so magisch. Wenn Sie keinen süßen Zahn haben, können Sie das Einhorn natürlich auch als Salzstreuer verwenden.

3D Latte Art Maker

squirrel_widget_178320

Wenn Sie Ihren Kaffee mit einem Hauch von Kunst genießen oder Ihre Barista-Fähigkeiten unter Beweis stellen möchten, ist dieses Latte-Kunstwerkzeug das perfekte Utensil für Sie. Verwenden Sie es, um einfache Schaumkreaturen aus Ihrer Milch herzustellen und fügen Sie dann etwas Farbe mit einem Hauch Sirup hinzu. Ihr Kaffee war noch nie so süß und nerdig.

Ei 51

squirrel_widget_178322

Der Eierbecher Egg 51 verleiht Ihrem Frühstück ein außerirdisches Gefühl, indem er wie eine fliegende Untertasse aussieht. Wir hoffen nur, dass Sie keine kleinen grünen Männer aus dem Eigelb herausspringen sehen. Traditionelle Eierbecher mögen langweilig sein, aber dieser ist ein echter Knaller.

Shark Attack Sushi Servierplatte

Wenn Sie Sushi lieben, dann ist die Shark Attack Sushi Servierplatte ein brillanter Kauf. Diese Platte sieht nicht nur gut aus, sie ist auch funktional. Die offenen Kiefer des Hais sind perfekt, um ein bisschen Sojasauce zu halten, und der Haischwanz dient auch als Ruheplatz für Stäbchen. Gönnen Sie sich also einen Snack mit frischem Fischfutter und speisen Sie stilvoll mit dieser unglaublich urigen Platte, die jeder Raubtier lieben würde.

Wayv Adventurer Mikromikrowelle

Wenn Sie ein Outdoor-Typ sind, aber genug von kalten Snacks haben, dann gibt es gute Neuigkeiten in Form der Wayv Adventurer Micro Microwave. Dieses kompakte Gerät ist nicht größer als eine Thermoskanne, ermöglicht es Ihnen jedoch, das bequemste Küchengerät auf Ihren Abenteuern außerhalb des Hauses mitzunehmen. Diese kleinen Mikrowellen sind etwa 30 Minuten lang aufgeladen und müssen nicht angeschlossen werden, damit sie verwendet werden können. So können Sie Ihr Essen auch dann mikrowellengeeignet, wenn Sie sich auf einem Campingplatz am Rande eines Berges befinden. Beeindruckend und praktisch.

Ravanello Radieschenformer

Radieschen sind ein gründlich erworbener Geschmack. Sie sind kaum das Aufregendste, was man in den Mund nehmen kann, und sie sind auch nicht besonders gut anzusehen. Hier kommt der Ravanello-Rettichformer ins Spiel. Dieses raffinierte kleine Küchenwerkzeug verwandelt den bescheidenen Rettich in einen Super Mario Bros-Power-Up-Pilz. Schrullig und etwas ansprechender.

Beyond Zero alkoholische Eismaschine

Alkohol hat einen viel niedrigeren Gefrierpunkt als Wasser, weshalb Sie immer Schwierigkeiten hatten, saftige Eiswürfel in Ihrem Kühlschrank zu Hause herzustellen. Aus diesem Grund können Sie eine Flasche Wodka wochenlang im Gefrierschrank aufbewahren, damit sie gekühlt bleibt, aber niemals gefriert. Dieses Produkt von Beyond Zero ist die Lösung. Dieses handliche Gerät kann Temperaturen unter Null bis zu -112 Grad Celsius erreichen und ist das perfekte Werkzeug, um alkoholische Eiswürfel bequem von zu Hause aus herzustellen.

Die Maschine produziert Eiswürfel in wenigen Minuten und das Beste daran ist, dass diese gefrorenen Nuggets aus demselben Getränk hergestellt werden können, sodass keine Verdünnung wie bei normalen Eiswürfeln auf Wasserbasis erfolgt. Ihre Getränke bleiben länger kühl und die Ergebnisse sind fantastisch.

Verteilen Sie den thermischen Butterstreuer

squirrel_widget_178321

Das bescheidene Buttermesser hat noch nie so schick ausgesehen, aber dieses Messer hat viel mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick sieht. Dieses Messer besteht aus einer wärmeleitenden Kupferlegierung und nutzt die Wärme Ihrer Hand, um Butter zu durchschneiden. So wird das Verteilen selbst kalter Butter eher zur Freude als zur Pflicht. Hervorragende Handwerkskunst gibt auch das SpradTHAT! Deluxe Messer mit elegantem Jadestone-Glanz und spiegelglattem Finish.

Perfektes Getrnk Pro

squirrel_widget_178324

Wenn Sie schon immer ein bisschen zu großzügig mit Ihrem Trinkgeld umgegangen sind und nie ganz die richtigen Cocktails bekommen konnten, dann ist dieses Gerät möglicherweise das, was Sie immer gebraucht haben. Diese intelligenten Waagen lassen sich mit einer App auf Ihrem Telefon oder Tablet kombinieren und helfen Ihnen dabei, das perfekte Getränk mit genau den richtigen Mengen zu finden. Kein Herumspielen mehr mit Messkrügen und frustrierenden Versoffenheiten.

Nachosaurus

Wenn Sie dachten, Nachos wären nicht schon großartig genug, dann kommt der Nachosaurus, ein Snack- und Dip-Set in einer herrlichen Dinosaurierform. Sicher, es könnte für Kinder gedacht sein, aber es hindert uns nicht daran, eines zu wollen.

Schreiben von Adrian Willings.