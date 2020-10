Sparen Sie 50 Prozent beim 23andMe DNA-Kit bei Amazon

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DNA-Testkits wie 23andMe und AncestryDNA sind sehr beliebt, und für eine begrenzte Zeit können Sie sehen, worum es bei der ganzen Aufregung zum halben Preis geht!

Laut 23andMe haben mehr als 10 Millionen Menschen ihre DNA zur Analyse eingereicht und im Gegenzug eine detaillierte Berichterstattung erhalten. Insbesondere das Gesundheits- und Abstammungskit ist an diesem Amazon Prime Day zu 50 Prozent günstiger, was den Preis in Großbritannien auf 74 GBP und in den USA auf 99 USD für Prime-Mitglieder senkt. Es wird Ihnen helfen, mehr über Ihren Genotyp, Ihre Gesundheitsrisiken und Ihr Familienerbe zu erfahren.

AncestryDNA soll 15 Millionen Menschen getestet haben. Der genetische Ethnizitätstest in Großbritannien beträgt £ 55 . Dieser Test sagt Ihnen nicht nur, aus welchen Ländern Sie kommen, sondern kann auch bestimmte Regionen bestimmen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine Speichelprobe mit dem At-Home-Kit bereitzustellen und diese zurückzusenden.

Ihre Ergebnisse werden innerhalb von acht Wochen vorliegen.

23andMes Kit hat bereits einem unserer Reporter mitgeteilt, dass er eine genetische Veranlagung für Alzheimer, Zöliakie und Depression hat. Mit diesen Informationen konnten sie sich an einen Facharzt wenden, um mehr zu erfahren und proaktiv zu sein. Sie gaben nicht nur einen Einblick in ihre Gesundheit, sondern lernten auch die Zusammensetzung ihrer Vorfahren (Französisch und Russisch) und die genetischen Merkmale (unter anderem helle Augen) kennen.

Beide Kits sind jedoch eine relativ kostengünstige Möglichkeit, mehr über Ihren Hintergrund zu erfahren, und für kurze Zeit sind sie billiger als je zuvor.

