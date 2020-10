Holen Sie sich bis zu 75 Prozent der elektrischen Oral-B-Zahnbürsten für den Prime Day 2020

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Zähneputzen ist eine wesentliche, aber oft mühsame Aufgabe. Am Amazon Prime Day gibt es immer einige hervorragende Angebote für elektrische Zahnbürsten, und die elektrische Zahnbürste Oral-B Smart 6 6000N CrossAction spart bis zum Ende des heutigen Tages 38 Prozent.

Es enthält eine Smart Coaching-Funktion, mit der Sie auch Ihre Putzgewohnheiten verbessern können. Der Timer zählt jedes Mal, wenn Sie mit dem Bürsten beginnen, bis zu zwei Minuten und fordert Sie auf, den Bereich des zu bürstenden Mundes zu ändern. Ein Smiley-Gesicht erscheint, wenn Sie die zwei Minuten abgeschlossen haben, oder Sie erhalten ein wütendes Gesicht, wenn Sie zu fest auf Ihre Zähne drücken.

Oral-B bietet auch für andere Pinsel tolle Angebote.

Mit dieser elektrischen Zahnbürste der Oral-B Smart Series 6000 können Sie mit visuellem Feedback in Form eines Smileys wieder Spaß am Zähneputzen haben. Diese erhalten Sie bei Amazon für 86 GBP, was einer Ersparnis von 62 Prozent entspricht .

Die Oral-B Genius 8000 Sensi ist eine roségoldgebundene Zahnbürste mit Drucküberwachung, einer langlebigen Batterie und wie alle diese Zahnbürsten gibt es auch eine Reisetasche. Es wird für 69,99 £ angeboten, was einer Ersparnis von 75 Prozent entspricht .

Schließlich erhalten Sie einen großen Rabatt auf die violette Version der brandneuen Oral iO-Zahnbürste mit Magnettechnologie, integriertem Display und sechs Reinigungsmodi für 189,99 £, was einem Rabatt von 58 Prozent entspricht .

Dies sind natürlich nicht die einzigen Schnäppchen vom Prime Day, da es bei Amazon und anderen Einzelhändlern viele Angebote für eine ganze Reihe von Technologien gibt.

Schreiben von Dan Grabham.