34 erstaunliche Beispiele 3D-Druck in der medizinischen Welt

(Pocket-lint) - Der 3D-Druck bietet jetzt alles von erschwinglichen Prothesen bis hin zu Ersatzteilen für Körperteile. Entdecken Sie die unglaublichen und erstaunlichen Möglichkeiten, wie diese neue Technologie das Leben zum Besseren verändert, während wir in die wunderbare Welt der medizinischen Wunder eintauchen.

Das Cyborg Beast Design

Das Cyborg-Biest ist ein Projekt, das mit dem Ziel erstellt wurde, den Druck kostengünstiger Prothesen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen. Mit anderen Worten, sie stellen der Masse erschwingliche Prothesen zur Verfügung. Diese 3D-gedruckten Gliedmaßen sind unter der Creative Commons-Attribution-Non-Commercial-Lizenz lizenziert und stehen im Wesentlichen jedem zur Verfügung. Eine beeindruckende Möglichkeit, das Leben auf der ganzen Welt zu verbessern.

Mageschneiderte Sensoren

Was Sie hier sehen, ist ein vollständig personalisierter Herzsensor. Dank der neuen 3D-Drucktechnologie können Bioingenieure realistische Modelle des Herzens eines Patienten erstellen, um die herum ein dehnbarer Sensor aufgebaut werden kann. Das Ergebnis ist ein lebensrettender Sensor, der perfekt zum Benutzer passt, da alle Organe unterschiedlich sind.

Diese lebensrettende Technologie wird dazu beitragen, dass Menschen mit empfindlichen Tickern genau dann Hilfe erhalten, wenn sie diese am dringendsten benötigen.

3D gedruckte Blutgefe

Derzeit arbeiten Ingenieure an der Verbesserung der medizinischen 3D-Drucktechnologie, um den Massendruck menschlicher Organe zur Transplantation zu ermöglichen. Diese Arbeit beinhaltet die Schaffung lebensfähiger Blutgefäße, die im menschlichen Körper verwendet werden könnten. Ein kürzlich erfolgter Durchbruch hat es chinesischen Wissenschaftlern sogar ermöglicht, diese Gefäße erfolgreich in Affen zu implantieren.

Diese Art von medizinischem Fortschritt könnte dazu führen, dass Wartelisten für Transplantationen negiert werden und das Leben der Menschen auf viel kostengünstigere Weise gerettet wird.

Genaue Mikrowerkzeuge

Der 3D-Druck im medizinischen Bereich beschränkt sich nicht nur auf Ventile, Gefäße und Körperteile. Ein Unternehmen verwendet diese Techniken und Technologien auch, um Mikrowerkzeuge zu entwickeln, mit denen genaue und komplizierte Operationen mit geringerem Risiko durchgeführt werden können. Diese winzigen chirurgischen Instrumente umfassen eine Pinzette mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter und ermöglichen die Schaffung einer Reihe neuer Werkzeuge, mit denen Chirurgen täglich sicher arbeiten können.

3D gedruckte Herzklappen

Herzerkrankungen sind ein Problem, das Menschen aller Altersgruppen und Lebensbereiche betrifft. Ein einfacher Ventildefekt kann leicht tödlich sein, wenn er nicht behandelt wird. Die derzeitige Behandlung für Erwachsene umfasst die Verwendung von Klappenprothesen, die jedoch nicht für jeden geeignet sind - insbesondere nicht für Kinder.

In Schritten 3D-Druck mit der Schaffung einer präzisen Bio-Drucktechnologie, die die Herstellung lebender Herzklappen ermöglicht, die perfekt für den Patienten geeignet sind. Dieses Bio-Drucksystem stellt sicher, dass Ärzte eine patientenspezifische Herzklappe erstellen können, die den Benutzer mit größerer Wahrscheinlichkeit am Leben hält.

Komplexe chirurgische Werkzeuge

Andere Unternehmen verwenden 3D-Druck, um auch komplexe chirurgische Werkzeuge zu erstellen. Hier ist das Dragonflex Micro ein miniaturisiertes Werkzeug, das selbst bei so kleinen Bauteilen zuverlässig und präzise entwickelt wurde. Beeindruckend, dass diese winzigen 3D-gedruckten Werkzeuge Leben retten können.

Untersttzende Exoskelette

Der 3D-Druck hilft auch außen. Die Entwicklung dieser Art von Exoskeletten hilft behinderten Menschen, indem sie sie dort unterstützen, wo sie sie am dringendsten benötigen.

Dies ermöglicht es ihnen, sich auf neue und wunderbare Weise zu bewegen, die ihr Körper normalerweise niemals zulassen würde. Kinder mit angeborenen Krankheiten können sich plötzlich wie ihre Freunde bewegen, und die Freude wird ihrer gesamten Familie durch einfache gedruckte Technologie gebracht.

Kiefer transplantieren

Als eine 83-jährige Frau mit Problemen einer chronischen Knocheninfektion konfrontiert war und Ärzte der Ansicht waren, dass ihr Alter eine rekonstruktive Operation zu riskant machte, wandten sie sich dem 3D-Druck zu.

Dieser neu bedruckte Kiefer war das Ergebnis. Als komplexes Modell, das Bewegungsgelenke sowie Hohlräume umfassen musste, um die Muskelhaftung und das Nachwachsen von Venen und Nerven zu fördern, war es zunächst ein schwieriges Design. Das Ergebnis war jedoch ein Erfolg und die Frau konnte das Krankenhaus nur vier Tage nach der Operation mit intaktem neuen Kiefer verlassen.

Echter Knochen von einem 3D-Drucker

Nach einem CT-Scan eines Patienten drucken biomedizinische Ingenieure einen Ersatz mit perfekter Passform, um gebrochene Knochen oder Problembereiche zu reparieren oder zu ersetzen. Dieser 3D-Druck unterscheidet sich geringfügig von anderen auf unserer Liste, da er das Drucken in Calciumphosphat verwendet - dem Hauptbestandteil des natürlichen Knochens.

Sobald das 3D-Druckmaterial auf den eigenen Knochen des Patienten gepfropft ist, verbinden sich die beiden natürlichen Materialien und "vereinen" sich in den kommenden Monaten. CT-Bone bietet die beste Passform und die besten Ergebnisse bei dieser Art von Anwendung.

Flexible Knochenimplantate

Diese neu entwickelte Technologie wird auch als "hyperelastischer Knochen" bezeichnet und ist im Grunde eine Art 3D-gedruckte Tinte, mit der flexible Knochenimplantate in jeder Form, Größe oder Form hergestellt werden können. Diese neuen Implantate werden vom Körper aufgenommen und ermöglichen aufgrund ihrer Flexibilität auch die Infiltration von Blutgefäßen und verwandeln sich langsam in natürlichen Knochen im Körper.

Bionische Ohren

Wissenschaftler der Princeton University haben erfolgreich das erste funktionale 3D-gedruckte Ohr entwickelt, das Frequenzen hören kann, die über denen eines durchschnittlichen menschlichen Ohrs liegen. Dies sind die Anfänge der Zukunft der bionischen Ohren. Sie stellen nicht nur einen möglichen Ersatz für Bedürftige dar, sondern möglicherweise auch die Zukunft erweiterter Menschen.

Ersatzgewebe

Traditionell werden Hauttransplantate aus anderen Körperteilen des Patienten entnommen, um verbrannte, beschädigte oder erkrankte Haut an anderer Stelle zu ersetzen. Diese Praxis könnte bald der Vergangenheit angehören, da es Wissenschaftlern gelungen ist, lebendes Gewebe zu drucken, das bei Bedarf als Ersatz verwendet werden könnte.

Bisher ist es ihnen gelungen, Ohr-, Knochen- und Muskelstrukturen zu voll funktionsfähigen Geweben zu drucken und zu wachsen, zu denen auch Blutgefäße gehören. Ziel ist es, Ersatzgewebe und -organe anzubauen, um mit medizinischen Engpässen umzugehen und Leben auf der ganzen Welt zu retten.

Stammzellen

Fortschritte in der Stammzellforschung bedeuten, dass wir einen Punkt erreichen, an dem es fast möglich ist, lebende Zellen in eine leistungsfähige Maschine zu laden, um Gewebe, Organe und mehr in 3D zu drucken. All dies kann effektiv im menschlichen Körper eingesetzt werden.

Gedruckte Organe

Medizinische Forscher haben erfolgreich einen Drucker entwickelt, mit dem Nierenzellen in einen dreidimensionalen Nierenprototyp gedruckt werden können . Obwohl noch in einem frühen Stadium, könnte diese Technologie bedeuten, dass Ärzte in Zukunft Patientendaten aus CT-Scans verwenden können, um Computermodelle ihrer Organe zu erstellen und perfekte Repliken zu drucken.

3D gedruckte Zhne

Wenn Sie sich Sorgen machen, Zähne zu verlieren, müssen Sie sich möglicherweise nicht mehr lange Sorgen machen. Bald können Zahnärzte Ihnen möglicherweise einen Ersatz ausdrucken. Die Nachrichten werden auch besser, da diese 3D-Druckzahntechnologie antimikrobielle Kunststoffe verwendet, die Bakterien abwehren und zur Verbesserung der Mundhygiene beitragen.

3D gedruckte Medikamente

Der 3D-Druck beschränkt sich nicht nur auf neue Körperteile und Hautzellen, sondern wird auch zur Herstellung von Medikamenten verwendet. Dieses Epilepsie-Medikament wird mit 3D-Druckern in Massenproduktion hergestellt, so dass diejenigen, die es benötigen, leichter schlucken können. Mit der Zeit wird der 3D-Druck wahrscheinlich zu einer Reduzierung der Produktionskosten von Medikamenten und hoffentlich auch zu einer Reduzierung der Kosten für den Endverbraucher führen.

Bedruckte Nasen

Die Gesichtsrekonstruktion ist oft kompliziert, da sich die Patienten mit Problemen der Gewebeabstoßung und einer lebenslangen immunsuppressiven Therapie befassen müssen, um zu verhindern, dass der neue Knochen abgestoßen wird. Biomedizinische Ingenieure umgehen dieses Problem mit dem 3D-Druck von Ersatznasen, um denjenigen zu helfen, die dringend eine rekonstruktive Operation benötigen. Diese Technik ist nicht nur erfolgreicher, sondern ermöglicht auch eine bessere Passform für den Patienten, da durch den Druck eine Nase erzeugt werden kann, die für ihn eine Form hat.

Bedruckte Haut

Traditionelle Behandlung für tiefe Verbrennungen besteht darin, sie mit gesunder Haut aus anderen Körperteilen zu bedecken, aber wo ausgedehnte Verbrennungen den ganzen Körper bedecken, gibt es oft keine praktikable Lösung.

Wissenschaftler haben mit Technologien neue Wege beschritten, mit denen Hautzellen gedruckt werden können, um in solchen Situationen zu helfen. Dieser Druck berücksichtigt auch die Tatsache, dass verschiedene Arten von Hautzellen in unterschiedlichen Tiefen verwendet werden. Je tiefer die Verbrennungen sind, desto mehr muss sich die bedruckte Haut verändern, um damit fertig zu werden. Hier werden auch Stammzellen eingesetzt, um die Wundheilung zu unterstützen und den Genesungsprozess zu beschleunigen.

Bedruckte Linsen

Was Sie hier sehen, könnte der Beginn von 3D-gedruckten Brillengläsern sein, obwohl es sicherlich noch in den Anfängen steckt . Obwohl diese Drucker in der Lage sind, Linsen zu drucken, muss noch viel Arbeit in Form von Polieren und Schleifen ausgeführt werden, um die Linse verwendbar zu machen. Dennoch ist es eine weitere beeindruckende Anwendung des 3D-Drucks, auf die wir uns freuen, Fortschritte zu sehen.

Medizinische Modelle zur Untersttzung von Chirurgen

3D-Bio-Drucktechniken werden auch zur Erstellung von Replikat-Körperteilen angewendet, die für die Ausbildung neuer Chirurgen verwendet werden können. So etwas wie eine Herzoperation, insbesondere bei Kindern, kann äußerst schwierig, heikel und kompliziert sein. Das Üben ist ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Operation. Daher hilft dieser 3D-Druck von Testorganen, Leben zu retten, bevor die Operation überhaupt beginnt.

Kieferorthopdische Zahnspangen

Ein Student, der wenig Geld hat, aber nicht an Ideen mangelt, verwendete 3D-Drucktechnologie, um seine eigenen kieferorthopädischen Zahnspangen zu erstellen, nachdem er seine Zähne gescannt, Formen hergestellt und gegossen hatte und vieles mehr. Beeindruckende Arbeit, die für den jungen Mann zu viel geraden Zähnen führte.

3D gedruckte Schdel

Eine junge Frau aus den Niederlanden litt an einer chronischen Knochenerkrankung, die zu einer Zunahme der Schädeldicke führte, was zu schmerzhaften Kopfschmerzen und Sehstörungen führte.

Chirurgen verwendeten 3D-Drucktechniken , um einen Ersatzschädel zu erstellen, der erfolgreich in ihren Kopf implantiert wurde, um ihr Leben zu retten und gleichzeitig ihr Sehvermögen wiederherzustellen und die Kopfschmerzen zu beseitigen.

Fortgeschrittene Wundversorgung

Ein medizinisches Forschungs- und Entwicklungsteam in Finnland hat aus Zellulose mit Nanostruktur 3D-gedruckte intelligente Verbände hergestellt , die nicht nur heilen, sondern auch Hautwunden überwachen. Diese intelligenten Verbände liefern Ärzten wichtige Daten zur Genesung von Patienten, um die Patientenversorgung zu unterstützen.

Projekt Daniel

Die Mission von Not Impossible Labs ist es, kostengünstige Lösungen für die am stärksten gefährdeten Menschen auf unserem Planeten zu entwickeln und bereitzustellen. Hier war Project Daniel eine einfache, aber lebensverändernde Mission, um das Leben eines jungen Mannes zu verbessern. Daniel ist ein sudanesischer Junge, dessen Arme während eines Bombenangriffs weggeblasen wurden. Das Team von Not Impossible Labs half beim Bau von Prothesenarmen und verbesserte sein Leben.

Grenzenlos

Limbitless Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu verändern, indem nicht nur bionische und 3D-gedruckte Arme und Gliedmaßen für Kinder geschaffen werden, sondern diesen Kindern auch beigebracht wird, wie Wissenschaft dazu beitragen kann, die Welt zum Besseren zu verändern. Limbitless ist ein Projekt, an dem sogar Robert Downey Jr. beteiligt war, und sie leisten großartige Arbeit mit jungen Menschen auf der ganzen Welt.

Die erste 3D gedruckte mechanische Hand

Dies ist Liam, der erste Junge auf der Welt, der eine 3D-gedruckte Handprothese erhält. Diese und ähnliche Hände wurden von der e-NABLE Community erstellt - Menschen aus der ganzen Welt, die 3D-Drucker verwenden, um kostenlose 3D-gedruckte Hände und Arme für diejenigen zu erstellen, die sie benötigen.

Prothetik zum Thema Superhelden

Open Bionics kreiert eine neue Generation von bionischen Prothesen mit Superhelden-Themen wie Star Wars, Iron Man, Frozen und mehr. Diese Designs ermöglichen es Kindern, ihre neuen Gliedmaßen mit Stolz zu tragen und sich nicht für etwas zu schämen oder zu schämen, das ihnen in ihrem täglichen Leben helfen soll. Eine wunderbar einfache Idee, die jüngere Generationen begeistert.

EXO Beinprothese

Der Schöpfer hinter diesen Beinprothesen ist entschlossen, die Kosten zu senken und die damit verbundenen Kosten zu senken. Diese 3D-gedruckten Beine werden unter Verwendung einer Vielzahl von 3D-Scan-, Druck- und Modellierungstechnologien aus lasersintertem Titan hergestellt, wodurch sie leicht und weitaus billiger als herkömmliche Modelle sind. Außerdem sehen sie auch fantastisch aus .

Art4Leg

Dies ist ein Projekt, das darauf abzielt, Abdeckungen für Beinprothesen zu schaffen, um einem ansonsten wenig inspirierenden, aber notwendigen medizinischen Anhang ein wenig Stil und Flair zu verleihen. Die einzigartigen Bezüge drücken den Lebensstil und den Charakter des Besitzers aus und behalten gleichzeitig die Form eines natürlichen menschlichen Beins bei. So können sie auffallen, wenn sie müssen, aber natürlich aussehen, wenn sie es nicht tun.

Prothetik fr Tiere

Pelzige und gefiederte Kreaturen brauchen ebenfalls Hilfe. Die e-NABLE Community hilft nicht nur Menschen, sondern entwickelt auch Prothesen für Tiere und Kreaturen aller Formen und Größen. Diese einfachen 3D-Drucke helfen dabei, das Leben von Kreaturen überall wieder glücklich zu machen.

Mikroschwimmer

Forscher der Universität Leiden in den Niederlanden haben 3D-gedruckte mikroskopische Objekte entwickelt, um Mikroschwimmer nachzuahmen und zu untersuchen.

Die Studie soll Wissenschaftlern helfen, natürlich vorkommende Organismen wie weiße Blutkörperchen, Bakterien, Spermien und mehr zu analysieren und zu überwachen, wie sie sich bewegen.

Die Forschung könnte auch in Zukunft zu medizinischen Fortschritten führen - zum Beispiel im Bereich der Arzneimittelabgabe.

Eine Besetzung, die dir hilft zu heilen

2014 entwarf Designer Deniz Karasahin dieses brillante Konzept eines neuen Gipsverbandes für gebrochene Gliedmaßen, der nicht nur fantastisch aussieht, sondern auch den Heilungsprozess unterstützt.

Der 3D-Druckabdruck enthielt ein gepulstes Ultraschallsystem mit geringer Intensität, mit dem beschädigte Knochen schneller heilen konnten - sogar um 38 Prozent schneller.

3D-Nierenmodelle

Im Jahr 2018 setzte der NHS Foundation Trust von Guy und St. Thomas bahnbrechende 3D-Drucktechnologien ein, um das Leben eines kleinen dreijährigen Jungen zu retten.

Dexter Clark wurde mit einer schweren Nierenerkrankung geboren. Die Niere seines Vaters wurde als Antwort angesehen, aber die Chirurgen mussten sich vor der Durchführung des Transplantationsverfahrens sicher sein.

Das Ergebnis war dieser 3D-Druck, mit dem das Team die Komplexität der Operation besser einschätzen und herausfinden konnte, ob sie in Dexters Körper passt.

Der damalige Transplantationsregistrator Pankaj Chandak sagte: "Die 3D-Modelle haben uns geholfen, Aspekte wie Tiefenwahrnehmung und Raum im Bauch des Kindes zu schätzen, die bei der Betrachtung der konventionellen Bildgebung oft schwer zu bestimmen sind ... Die flexiblen Materialien auch erlaubte uns, die Flexibilität der Organe im Bauch im wirklichen Leben besser nachzuahmen. "

Knochenplatten

Eine weitere hervorragende Anwendung des 3D-Drucks im medizinischen Bereich ist das Drucken von Teilen, mit denen beschädigte Schädel repariert werden können.

Es gibt mehrere Berichte aus der ganzen Welt, darunter einen aus China, wo ein Bauer seinen Schädel mit 3D-gedrucktem Titan reparieren ließ .

