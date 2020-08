33 veraltete Technologien, die moderne Generationen verblüffen werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fortschritte in der Technologie gehen sprunghaft voran, was bedeutet, dass es nicht lange dauert, bis neue Geräte kurz nach Erreichen ihres Zielmarkts veraltet sind. Verschiedene moderne Technologien wie Mobiltelefone und Computer bieten die Möglichkeit, viele der gleichen Aufgaben auszuführen, zu denen diese älteren Geräte in der Lage waren, jedoch in kleinerer und tragbarerer Form.

Aus diesem Grund machen wir einen nostalgischen Spaziergang durch die Vergangenheit und schauen uns einige der größten, besten und denkwürdigsten Geräte des letzten Jahrhunderts an, die durch bessere, moderne Technologien veraltet, veraltet oder einfach in die Irrelevanz gezwungen wurden.

Sie erinnern sich vielleicht an viele davon, aber es gibt viele der jüngeren Generation, die dies nicht tun.

ffentliche Telefonzellen

Die ikonische Telefonzelle; Im Wesentlichen ein Denkmal für die Geschichte des Telefons und jetzt nur noch eine Touristenattraktion oder ein Ort, an dem man sich vor der Kälte schützen kann.

Die öffentliche Telefonzelle wurde durch den Aufstieg des Mobiltelefons überholt. Ein Münztelefon wird selten benötigt, wenn Sie eines in der Tasche haben.

Drehtelefone und kabelgebundene Festnetzanschlsse

Eine weitere Technologie, die fast veraltet ist, nachdem sie durch einen Computer ersetzt wurde, den wir in unserer Tasche herumtragen. Das kabelgebundene Telefon stammt aus dem Jahr 1844 und hat im Laufe der Jahre viele Iterationen erfahren.

Eine solche Variante war das Wähltelefon mit einem kreisförmig angeordneten Wählrad, sodass der Benutzer das Wählrad für jede Ziffer von der Telefonnummer abdrehen musste, die er anrufen wollte.

Außer vielleicht als Neuheit gehören Wähltelefone längst der Vergangenheit an. Kabelgebundene Festnetzanschlüsse folgen knapp dahinter, da moderne Smartphones leicht zu erwerben, weitaus persönlicher und erschwinglicher sind.

Dumme Telefone

In einer Welt der Smartphones haben diese altmodischen Mobiltelefone im Grunde nur angerufen, Textnachrichten gesendet und Ihnen mit etwas Glück vielleicht eine freche Partie Snake ermöglicht.

Sie sind jetzt gründlich veraltet und mehr oder weniger veraltet. Als Vorläufer des modernen Mobiltelefons waren sie zu ihrer Zeit äußerst nützlich und liefen tagelang ohne Aufladung glücklich, was wir sehr vermissen.

Pager und Piepser

Pager wurden ursprünglich in den 1950er Jahren entworfen und gebaut, aber sie wurden erst in den 1980er Jahren wirklich populär. Diese Einweg-Kommunikationsgeräte wurden häufig von Rettungsdiensten, Ärzten und Sicherheitspersonal verwendet, die jederzeit erreichbar sein mussten, auch wenn sie nicht über ein Festnetztelefon erreichbar waren.

Der Aufstieg der Smartphones in den frühen 2000er Jahren führte zu einem Rückgang des Einsatzes von Pagern und Piepern. Aufgrund der Haltbarkeit, Belastbarkeit und besseren Abdeckung wurden sie jedoch noch mehrere Jahre lang verwendet, und beispielsweise zahlte Kanada immer noch so viel wie 18,5 Millionen US-Dollar für den Pager-Service im Jahr 2013.

Persnlicher digitaler Assistent (PDA)

Der Urvater des modernen Mobiltelefons, der persönliche digitale Assistent, bot eingeschränkten Zugriff auf viele moderne Funktionen, die wir erwartet haben, darunter Internetzugang, Textverarbeitung, Touchscreen-Funktionen und mehr. Sie wurden schnell obsolet, als Smartphones immer beliebter wurden, aber vor dieser Zeit waren sie bei Geschäftsleuten auf der ganzen Welt ein fester Favorit.

LaserDisc

LaserDisc war eines dieser Nischenformate der Technologie, die vor allem bei Videophilen und Filmfans beliebt waren. Obwohl es das erste Format für optische Videospeicherung war, das ab 1978 erhältlich war, konnte LaserDisc aufgrund der Kosten der Player keine allgemeine Popularität erlangen.

LaserDisc bot Videos mit höherer Qualität als VHS und Betamax. Die Technologie dahinter war die Grundlage für CDs, DVDs und Blu-ray in späteren Jahren. Obwohl sie nie zum Mainstream wurden, wurden die letzten Videotitel erst 2001 in diesem Format veröffentlicht und insgesamt 16,8 Millionen LaserDisc-Player weltweit verkauft.

Digital Versatile Disc (DVD)

DVD war die Weiterentwicklung des digitalen Videoformats, das von den Technologiegiganten Panasonic, Philips, Sony und Toshiba entwickelt wurde. Mit einer hohen Speicherkapazität wurde es zu einem Medium für Computerdateien, Software und qualitativ hochwertige Videos. DVD hatte viele Vorteile gegenüber früheren magnetischen Speicherformaten, einschließlich größerem Speicherplatz, aber auch Haltbarkeit, was bedeutete, dass die Discs theoretisch eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren haben konnten.

Mit schnelleren Internetgeschwindigkeiten, Video-Streaming-Technologie und anderen überlegenen Formaten wie Blu-ray - sogar 4K Ultra HD Blu-ray - auf dem Markt nähert sich DVD wahrscheinlich dem Ende seiner Lebensdauer. In der Zwischenzeit haben sich andere DVD-Formate wie die 1080p-fähige Blu-ray-Konkurrenz HD-DVD überhaupt nicht wirklich durchgesetzt, ähnlich wie die sagenumwobene LaserDisc.

Disketten

Disketten waren eine Art Datenspeichermedium, das ursprünglich in den 1970er Jahren erschien. Die erste war die 8-Zoll-Diskette, auf der nur 80 Kilobyte Daten gespeichert werden können. Als die Disketten kleiner wurden, wuchs ihre Speicherkapazität und Mitte der 1980er Jahre konnte die 3,5-Zoll-Diskette beachtliche 1,44 MB speichern.

Disketten waren leider anfällig für Magnete und Hitze und leicht beschädigt. In den 1990er Jahren bedeutete die Größe der Software, dass für die meisten Anwendungen viele Festplatten erforderlich waren (für die Ausführung von Adobe Photoshop waren über ein Dutzend Festplatten erforderlich), sodass CD-ROMs die Kontrolle übernahmen. Die Diskette wird in den meisten Softwareanwendungen nur noch als Speichersymbol verwendet.

Faxgerte

Das bescheidene Faxgerät war im Wesentlichen eine moderne Version des Telegramms. Viele Jahre lang konnten Menschen und Unternehmen gescannte Dokumente von einer Telefonnummer zur anderen übertragen. Der Empfänger würde die Freude haben, wenn eine gedruckte Kopie des Dokuments aus seinem Gerät herausplatzt. Dies alles wurde durch eine Übertragung von Audiofrequenztönen erreicht, die am anderen Ende entschlüsselt wurden.

Wie viele der Technologien auf unserer Liste sind Faxgeräte durch die Erfindung von E-Mail, Internet und die Weiterentwicklung der Computertechnologien weitgehend veraltet.

Kompakte Kassette

Audio-Bruder von VHS- und Betamax-Kassetten war die Kompaktkassette. Ursprünglich 1968 eingeführt, verwendeten Kompaktkassetten dieselbe Magnetbandtechnologie, um der Masse erschwingliches Audio zu liefern. Sie wurden entweder als leere Bänder verwendet, auf die aufgenommen werden konnte (z. B. über ein Diktiergerät oder eine Boombox), oder als bespielte Kassetten von Musikalben. Kassetten konnten auch zum Speichern anderer Daten verwendet werden und wurden daher als Speichermedium für frühe Heimcomputer verwendet.

Kassetten wurden in den 80er Jahren immer beliebter, wurden jedoch in den 90er Jahren von CDs verkauft, die bald zum Standardformat wurden. Trotzdem verkauften sich Kassetten weiter und erst 2001 begannen sie wirklich zu sterben, zumindest in aufgezeichneten Formaten. Bis 2012 wurden noch leere Bänder verkauft. In ihrer Blütezeit verkauften sich Kassetten allein in den USA bis zu 442 Millionen.

Wir haben trübe Erinnerungen daran, wie wir gegen Kassettenspieler gekämpft haben, um zerkaute Bänder zu retten, und Stunden damit verbracht haben, sie mit einem Bleistift wieder zusammenzudrehen.

Video-Heimsystem (VHS)

In den späten 80er Jahren wurden VHS-Kassetten zum beliebten Standard für Heimvideos. Ob für die Aufnahme von Familienvideos oder für die lokale Videothek, um den neuesten Blockbuster zu sehen, diese kleinen Magnetbandspulen, die in Plastikgehäuse eingewickelt sind, haben Freude im ganzen Land gebracht. Es sei denn natürlich, jemand hat vergessen, das von Ihnen gemietete Band oder ein über Ihre Kopie von Terminator 2 aufgenommenes Geschwister zurückzuspulen.

Der Aufstieg der DVD führte zu einem langsamen, aber stetigen Niedergang der VHS. Bis 2008 ersetzte die DVD die VHS als bevorzugte Videotechnologie sowohl für die Aufnahme als auch für den Filmvertrieb.

Digitale Audi Tapes (DAT)

Das digitale Audioband wurde von Sony entwickelt und bot eine digitale Aufnahmefunktion, jedoch mit einem ähnlichen Designstil wie das kompakte Kassettenband in einem kleineren Format.

DAT war in der Lage, mit einer höheren Qualität als CD aufzunehmen, und bot auch die Möglichkeit, Titel zu nummerieren und wie bei einer CD direkt zu ihnen zu springen. Aufgrund der Kosten für dieses Format hat es sich jedoch auf Verbraucherebene nie wirklich durchgesetzt, sondern wurde in verschiedenen professionellen Märkten und als Computer-Datenspeichermedium verwendet.

Mit einem schwachen Umsatz von rund 660.000 Verkäufen seit 1987 kündigte Sony an, die Produktion von DAT-Maschinen im Jahr 2005 einzustellen. Das Format wurde im Wesentlichen von Festplatten und Speicherkarten abgelöst, wird jedoch in einigen Bereichen noch verwendet.

Overhead-Projektoren

Der Overhead-Projektor, ein Klassiker im Klassenzimmer, war ein einfaches, aber wunderbares System zum Projizieren von Bildern, Text und Zeichnungen auf eine geeignete Leinwand. Anstelle von Papier wurden transparente Acetatblätter verwendet, damit die Präsentatoren ihre Präsentation auf den Bildschirm vor der Klasse übertragen konnten. Obwohl diese Projektoren in einigen Klassenzimmern wahrscheinlich noch verwendet werden, wurden sie wahrscheinlich durch moderne Projektionstechnologie und Computer überholt.

Telefonbcher

Nicht wirklich eine Technologie als solche, aber sicherlich etwas, das durch technologische Fortschritte überholt ist, ist das einfache Telefonbuch.

Diese klobigen Papierverzeichnisse enthielten Wohn- und Geschäftslisten für alle Telefonnummern, die Sie möglicherweise benötigen könnten. Jetzt durch das Internet veraltet, sind diese Telefonbücher sicherlich ein Relikt einer vergangenen Ära. Trotzdem sehen wir sie gelegentlich durch unsere Haustür.

Tragbare DVD-Player

Angesichts des Aufstiegs der DVD und der ständig sinkenden Kosten der dahinter stehenden Technologie sowie der schrumpfenden Größe der Prozessoren und der Fortschritte in der Bildschirmtechnologie war es keine Überraschung, dass tragbare DVD-Player auf den Markt kamen.

Die Größe der Discs und die Qualität der Akkulaufzeit führten jedoch dazu, dass DVD-Player keine große Popularität erlangten und ihre Kosten anfänglich unerschwinglich waren. Dank des einfachen Zugriffs auf das Streaming von Videos über Mobiltelefone und Tablets entfällt der Bedarf an tragbaren DVD-Playern fast vollständig.

Tragbare Diktiergerte

Diktiergeräte, die nach dem Firmennamen, der zum Synonym für sie wurde, oft als "Diktiergeräte" bezeichnet werden, waren in verschiedenen Formaten erhältlich und verwendeten verschiedene Datenmedien, darunter sowohl Kassetten als auch Mini-Kassetten und Mikrokassetten. Diese Geräte wurden hauptsächlich verwendet, um Interviews, Gespräche und Vorträge für spätere Notizen oder Aufzeichnungen aufzuzeichnen.

Jedes wurde im Laufe der Zeit veraltet und das Speichermedium verlor an Popularität. Es gibt immer noch digitale Diktiergeräte, aber selbst sie sind vom Aussterben bedroht, da die meisten Mobiltelefone die gleiche Funktionalität bieten können, ohne dass ein anderes eigenständiges Gerät erforderlich ist.

Schreibmaschinen

Die bescheidene Schreibmaschine, der dumme Vorläufer des modernen Computers, war zu ihrer Zeit ein Wunder der Technologie. Die Schreibmaschine war ein Schritt weiter als Papier und Stift und eröffnete eine Welt voller Möglichkeiten für diejenigen, die Romane basteln, Geschichte dokumentieren oder Propaganda schreiben möchten.

Der Grundstein für die Schreibmaschine wurde bereits 1575 gelegt, wird aber in einer modernen Welt von Computern, Laptops und Tablets selten verwendet.

Schieben Sie Projektoren

Eine Form des Projektors erschien in den 1950er Jahren und wurde zu einer beliebten Form der Heimunterhaltung. Diese Projektoren wurden verwendet, um Diashows einzelner Bildbilder einzeln zu erstellen. Im Allgemeinen wurden sie verwendet, um Fotos von Familienferien oder besonderen Anlässen zu zeigen.

Diaprojektoren wurden irrelevant, als Videoprojektoren erschwinglicher und zugänglicher wurden.

MiniDisc-Player

Möglicherweise war die MiniDisc eines der am wenigsten verbreiteten Formate für optisch basierten digitalen Speicher. Mit einer hohen Speicherkapazität von bis zu 1 GB können diese Discs bis zu 45 Stunden Audio in einem kompakten Format aufnehmen. Die MiniDisc erschien zu einer Zeit, als CDs noch dominierten und daher Schwierigkeiten hatten, auf dem Markt an Popularität zu gewinnen.

Die Verkäufe von MiniDiscs gingen zurück, als MP3-Player immer beliebter wurden, und wurden 2011 als Format endgültig eingestellt, als Sony (der Haupthersteller) die Produktion einstellte.

Analoge und DF-Modems

In den Tagen vor modernen Breitband- und 4G-Netzen haben wir uns bei der ersten Geburt des Internets über analoge und DFÜ-Modems mit dem World Wide Web verbunden.

Diese Wunder der Technologie erforderten eine offene Telefonleitung und viel Geduld, um arbeiten zu können. Wenn jemand anruft, während Sie mit dem Internet verbunden sind, verlieren Sie sofort die Verbindung. Das Surfen im Internet war langsam und schmerzhaft, aber es war etwas Schönes und vielversprechend für die Zukunft, in der wir jetzt leben.

Wenn Sie nach ein bisschen Nostalgie suchen, hören Sie sich einfach diesen aufgenommenen Clip an, wie er früher klang .

Walkman-, Discman- und MP3-Player

Verschiedene Formate von tragbaren Musik-Playern entstanden im Laufe der Zeit, um das bevorzugte Musikmedium aufzunehmen, darunter tragbare Kassettenrekorder (insbesondere Sonys "Walkman"), tragbare CD-Player (auch der beliebte Sonys "Discman"), Minidisc-Player und MP3-Player.

Jedes dieser Formate eines tragbaren Musik-Players wurde schließlich veraltet, als andere technologisch fortschrittlichere Player auftauchten. Sie alle hatten jedoch ihre Vorteile. Wir haben sowohl gute als auch frustrierende Erinnerungen an jeden dieser Spieler, sei es gegen Walkmans, um ein zerkautes Band zu retten, oder um den verzweifelten Versuch, einen tragbaren CD-Player in eine Manteltasche zu stecken.

Betamax

Betamax war die früheste Version des Videokassettenformats für Endverbraucher, das ursprünglich 1975 veröffentlicht wurde. Betamax wurde von Sony entwickelt und war der Standard für magnetische Videobänder, bis es veraltet war, als das VHS-Format in den 1980er Jahren erschien und dominierte.

Überraschenderweise produzierten Betamax-Rekorder die Produktion bis 2002 und die Kassetten selbst waren bis 2016 noch verfügbar.

Gnseblmchenrad- und Nadeldrucker

Vor der Zeit der Laser- und Tintenstrahldrucker hatten wir eine Reihe verschiedener Schwarzweißdrucker, die im Wesentlichen nur einen kurzen Schritt von Schreibmaschinen entfernt waren. Diese Drucker waren langsam und umständlich, aber sie haben die Arbeit erledigt, auch wenn sie dabei viel Lärm machten .

Gameboy und Gamegear

1989 veröffentlichte Nintendo eine weitere Spielekonsole, die dazu beitragen sollte, den Spielemarkt zu dominieren. Der Game Boy war ein klassisches Handheld-Spielesystem mit einem monochromen grün-schwarzen Bildschirm und einem einfachen Design. Große Spieletitel wie Tetris halfen dem Game Boy, allein im ersten Jahr über eine Million Einheiten zu verkaufen.

Kurze Zeit später veröffentlichte Sega das Game Gear, seinen Farbkonkurrenten für den Game Boy. Unterstützt von einem starken Katalog von Spielen aus dem Sega Master System hätte das Game Gear theoretisch den Markt dominieren sollen, hatte jedoch vor allem aufgrund der schlechten Akkulaufzeit Schwierigkeiten, mit dem Game Boy zu konkurrieren.

Beide sind mit der Erfindung neuer Geräte längst überholt, aber Nintendo ist mit seinen verschiedenen DS-Systemen immer noch marktführend.

Nintendo N64

Es gab viele andere Konsolen vor und nach dem N64, aber es war sicherlich ein großartiger Spielautomat und die letzte der hartnäckigen kassettenbasierten Konsolen, die von Nintendo herausgebracht wurden. Das 1996 eingeführte N64 kam auf den Markt und konkurrierte mit der ursprünglichen Sony Playstation und dem Sega Saturn. Abgesehen von der starken Konkurrenz gelang es Nintendo immer noch, weltweit 32,93 Millionen N64-Konsolen zu verkaufen.

Das N64 wird von vielen sehr gut in Erinnerung behalten, insbesondere für seine großen Spieletitel wie Super Mario 64, GoldenEye 007 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Filmkameras

Die traditionelle Filmkamera wurde im Grunde genommen von der Moderne der Digitalkamera längst vom Massenmarkt verdrängt.

Wir müssen uns nicht mehr auf Filmrollen oder Ausflüge zum örtlichen Geschäft verlassen, um sie verarbeiten zu lassen. Dank Digitalkameras, SD-Karten und modernen Computersystemen können wir glücklich wegschnappen und die Ergebnisse unserer Fotos sofort mit weitaus weniger Aufwand und Kosten sehen.

Profifotografen und Retro-Schnapper verwenden Filmkameras immer noch für bestimmte künstlerische Zwecke. aber nur wenige andere.

Polaroid-Sofortbildkameras

Polaroid-Kameras kamen ursprünglich Mitte der 1960er Jahre auf den Markt und präsentierten zu dieser Zeit ein technologisches Wunderwerk, mit dem die Leute die Fotos sehen konnten, die sie Sekunden nach dem Aufnehmen aufgenommen hatten, ohne darauf warten zu müssen, dass jemand anderes sie entwickelte. Polaroid-Sofortbildkameras waren jahrelang ein wunderbar teures Wunderwerk an fotografischem Komfort.

In den letzten Jahren hat der Aufstieg der Digitalkamera- und Smartphone-Fotografie dazu geführt, dass die Technologie von Polaroid im Wesentlichen zu einer unnötigen Schönheit wurde und rückläufige Umsätze das Unternehmen zwangen, zweimal Insolvenz anzumelden.

Sie können immer noch Polaroid-Kameras und -Filme zum Verkauf finden, aber es ist bestenfalls eine Nische.

GPS-Navigationssysteme

Viele Autohersteller entscheiden sich immer noch dafür, sie in neue Fahrzeuge einzubauen, aber als eigenständige Einheit nähert sich die GPS-Navigationstechnologie dem Ende ihrer Lebensdauer.

Aktuelle Smartphones sind mehr als in der Lage, den modernen Menschen mithilfe von Navigations-Apps wie Google, Bing und Apple Maps von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Erneut haben Fortschritte in der Mobiltechnologie andere ältere Technologien in die Veralterung gezwungen.

Schallplatten

Schallplatten sind wahrscheinlich eines der ältesten und langlebigsten Formate zum Speichern von Audioaufnahmen. Die Schallplatte ist seit dem späten 19. Jahrhundert in verschiedenen Formaten erhältlich und wird noch heute produziert. Sie ist ein weiteres Format, das von Audiophilen und Sound-Enthusiasten gleichermaßen als das beste bezeichnet wird. Das Format hat in letzter Zeit sogar eine Wiederbelebung des Umsatzes erlebt.

Vinyl erreicht unsere Liste, nicht weil es veraltet ist, sondern weil es sich weigert zu sterben.

Taschenrechner

Obwohl der bescheidene Taschenrechner zweifellos noch in einigen Schulen und Büros verwendet wird, ist er eine einfache Technologie, die mit Sicherheit das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Mit Taschenrechner-Apps, die auf Smartphones und Tablets verfügbar sind, sowie leicht zugänglichen Taschenrechnern auf Computern und Laptops sind diese unabhängigen Geräte kaum noch erforderlich.

Nintendo Entertainment System (NES)

Fast ein Jahrzehnt, nachdem der Atari 2600 seinen Weg in die Häuser der Menschen gefunden hatte, brachte Nintendo die erste seiner erfolgreichen Spielekonsolen auf den Weltmarkt. Unterstützt von einer Reihe von Spieletiteln, die Namen enthielten, die Teil der Spielgeschichte werden sollten, wurde das NES schnell zur meistverkauften Spielekonsole seiner Zeit.

Mit Duck Hunt, Super Mario Bros und anderen, die erstmals auf diesem System veröffentlicht wurden, hat das NES Nintendo an die Spitze der Spielebranche gebracht und sie zu einem bekannten Namen gemacht. Die Produktion endete 1995, aber Nintendo erfüllte die Welt mit nostalgischer Freude im Jahr 2016, als es die Veröffentlichung des NES Classic Mini ankündigte, der winzigen überarbeiteten Version der Konsole mit 30 vorinstallierten Spielen und der Fähigkeit, auf modernen HD-Fernsehern zu arbeiten.

Atari 2600

Als einer der Vorfahren der modernen Spielekonsole wurde der Atari 2600 ursprünglich 1977 veröffentlicht und war ein kassettenbasiertes Heimvideospielsystem, das von vielen geliebt und nostalgisch in Erinnerung behalten wurde. Atari ist auch bekannt für die Entwicklung von Spielen wie Pong, Missile Command und Asteroids, echten Klassikern, die auf der Konsole spielbar waren.

Obwohl der Atari 2600 nicht die erste kassettenbasierte Spielekonsole war (es war die zweite - die erste war die Magnavox Odyssey), ist er dank der Spielaufstellung und der Geschichte dahinter vielleicht die bekannteste und denkwürdigste. Und natürlich die gefälschte Teakholzverkleidung auf der Vorderseite.

Diese frühe Technologie wurde schnell obsolet, als die Spielekonsolentechnologie schnell voranschritt.

Fernseher mit Kathodenstrahlrhre

Die wissenschaftliche Technologie hinter Kathodenstrahlröhrenfernsehern stammt aus dem Jahr 1869, aber erst Mitte der 1920er Jahre wurde die Technologie erstmals in einem tatsächlichen Fernsehgerät eingesetzt. Diese klobigen Fernseher wurden jahrzehntelang zur Hauptstütze von Fernsehgeräten, bis der technologische Fortschritt und die Veröffentlichung von LCD- und Plasma-Flachbildfernsehern die CRT-Geräte um 2007 in die Veralterung trieben.

Vorbei sind die Tage der Entmagnetisierung, des Schlags auf die Seite eines Sets, damit es richtig funktioniert, oder des Aufstehens, um den Kanal zu wechseln.

Schreiben von Adrian Willings.