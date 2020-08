Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir alle lieben ein gutes Gerät und es gibt nichts Besseres als ein Stück Technologie, das Sie heute kaufen können und das Sie mit einem Hauch von Nostalgie für vergangene Tage in die Vergangenheit zurückversetzt.

Wir haben eine Reise in die Vergangenheit unternommen und im Internet nach einer Auswahl der besten Geräte im Retro-Stil mit nostalgischem Flair gesucht.

Sprechen & buchstabieren

Das Original Speak & Spell wurde Ende der 1970er Jahre eingeführt und war ein Wunder der Zeit. Ein einfaches kleines Gerät, mit dem Kinder lernen können, mit einer Sprachsynthese-Engine zu buchstabieren, die beeindruckende 200 Wörter verwalten kann.

Dieses alte Gerät wird jetzt von Basic Fun wieder zum Leben erweckt! und bietet jetzt viel mehr Rechenleistung und Intelligenz. Wenn Sie möchten, dass Ihre Kinder oder Enkelkinder den Spaß der 70er und 80er Jahre noch einmal erleben, dann ist dies das Spielzeug für Sie.

Smartphone-Lupe

In der heutigen Zeit ist es schmerzlich einfach, eine Fülle von Videoinhalten von Ihrem Telefon direkt auf Ihren Fernseher zu übertragen, aber wo ist der Spaß dabei? Was Sie wollen, ist ein altmodischer Fernseher, auf dem Sie ihn sehen können.

Die Smartphone-Lupe von Luckies of London ist der Höhepunkt der Fernsehnostalgie. Stecken Sie Ihr Handy in die Rückseite dieses klobigen Fernsehgeräts aus Holzimitat und sehen Sie sich die Videos an, die in 8-Zoll-Pracht gesprengt wurden. Kommt komplett mit einem völligen Mangel an Fernbedienung.

Sie müssen diesem Set keine Bash geben, um das Bild zu sortieren, und keine Antennen, mit denen Sie sich herumärgern müssen.

Leica M10 Kamera

Leica ist eine deutsche Marke von Kameraherstellern mit einem unermüdlichen Engagement für Handwerkskunst und Retro-Styling. Die neueste Kamera, die M10, ist ein perfektes Beispiel dafür.

Diese Kamera bietet nicht nur ein klassisches Aussehen vergangener Tage, sondern meidet auch die moderne Funktionalität anderer Kameras wie Videoaufnahme und Autofokus. Es gibt immer noch mindestens einen LCD-Bildschirm auf der Rückseite, und Sie müssen nicht mit 35-mm-Filmen herumspielen, aber Sie haben möglicherweise Probleme, den Preis von mehr als 5,5.000 Euro zu ertragen.

Wild & Wolf Diner Telefon

Für die meisten von uns könnte ein Festnetztelefon der Vergangenheit angehören, aber wenn Sie immer noch die Idee haben, ein Mobilteil zu Hause zu haben, warum nicht das ganze Schwein in etwas wirklich Klassisches investieren?

Das Wild & Wolf Diner-Telefon bietet den Vintage-Charme eines Telefons aus den 1950er Jahren, das direkt aus einem amerikanischen Diner stammt. Mit Druckknopfwahl, Lautstärkeregler und anderen Funktionen funktioniert es perfekt in modernen Haushalten mit dem zusätzlichen Bonus eines funktionalen Münzschlitzes, der auch als großartiges Sparschwein fungieren kann.

Binatone Brick Telefon

Wenn Ihnen das Diner Phone etwas zu altmodisch ist, dann drehen Sie mit The Brick ein paar Jahrzehnte vorwärts. Eine moderne Überarbeitung des klassischen frühen Mobiltelefons aus der Zeit der Yuppies und Filofaxes.

Der Brick von Binatone ist sowohl als Mobiltelefon als auch als Heimtelefon erhältlich, verfügt über einen lächerlich langlebigen Akku (bis zu 3 Monate Standby-Strom) und ist sogar mit dem klassischen Spiel Snake ausgestattet. Was willst du mehr?

Star Trek Bluetooth-Kommunikator

Dieser Bluetooth-Kommunikator ist einer für klassische Trekkies und wird mit Ihrem Handy gekoppelt, sodass Sie Anrufe wie Captain Kirk selbst tätigen und empfangen können.

Diese Replik ist offiziell lizenziert und wird von der letzten offiziellen Kommunikations-Requisite, die es gibt, in 3D gescannt. Sie ist so nah wie möglich an der Realität.

Mit anderen fantastischen Funktionen wie kabellosem Laden, authentischen Star Trek SFX-Sounds, einem hochwertigen Lautsprecher und einem MEMS-Mikrofon können Sie mit diesem Retro-Gerät mutig Ihre Anrufe entgegennehmen, wo noch kein Mensch zuvor war.

Lofree Retro Schreibmaschinentastatur

Diese kompakte und super tragbare mechanische Tastatur ist inspiriert von traditionellen Schreibmaschinen mit abgerundeten Tasten, einem zeitgemäßen Design und einem zufriedenstellenden "Klick-Klack" während der Eingabe.

Diese Tastatur ist mit einer Reihe verschiedener Geräte (mit Ausnahme einer tatsächlichen Schreibmaschine) kompatibel und kann sowohl kabelgebunden als auch kabellos arbeiten. Sie verfügt über mehrere Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung und ist eine äußerst eigenartige Ergänzung für Ihr Heimbüro.

LIEBE Plattenspieler

Für Audiophile, die schwören, dass man keinen besseren Sound als Vinyl bekommen kann, aber auch darüber meckern kann, dass man keine Tracks überspringen kann, kommt der LOVE-Plattenspieler.

Als "der erste intelligente Plattenspieler der Welt" bezeichnet LOVE versucht, eine uralte Tradition der Musikwiedergabe zu revolutionieren - mit einem System, das die Aufzeichnung ruhig hält, aber stattdessen die Nadel bewegt.

Nicht überzeugt? Erwägen Sie die Möglichkeit, über Ihr Telefon über WLAN oder Bluetooth eine Verbindung zum Vinyl-Player herzustellen und diesen zu steuern und ohne Probleme zu spielen, anzuhalten, zu überspringen und zu wiederholen. Klingt toll für uns!

Retro-Drehtelefon

Haben Sie jemals das Gefühl, dass moderne Smartphones viel zu sehr ablenken? Sehnst du dich nach einfacheren Zeiten, als ein Telefon an die Wand angeschlossen war und du ein Rad drehen musstest, um die Nummern zu wählen? Dann könnte der Stil dieses einen Ihre Nostalgie befriedigen.

Es ist eher ein Druckknopf-Telefon als ein Drehknopf, hat aber immer noch die klassische Retro-Atmosphäre mit einigen hellen, modernen Farben.

GPO Retro DAB Radio

Etwas, das Ihre Eltern oder Großeltern zu ihrem Geburtstag vielleicht gerne auspacken möchten. Dieses radikale Retro-Radio bringt digitale Audiosendungen in ein Set im Stil der 1950er Jahre.

Batterie oder Netz mit 20 voreingestellten Stationen und Weckerfunktion, diese kleine Box bietet alles. Es sei denn, Sie sind natürlich hinter Spotify her. Trotzdem - ein tolles Geschenk für jemanden, der den Rest von uns noch nicht ganz eingeholt hat.

USB-Schreibmaschine

Wenn die Tastatur im Schreibmaschinenstil für Sie nicht kurios genug ist, wie wäre es dann mit der Realität?

Diese klassische Schreibmaschine aus den 1930er Jahren wurde restauriert und als USB / Bluetooth-Tastatur verwendet, die Sie entweder an Ihren PC oder Mac anschließen oder einfach an Ihr iPad andocken können.

Voll funktionsfähig, mit allen modernen Schlüsseln, die Sie in einer Umgebung des 21. Jahrhunderts benötigen könnten, hat diese kleine Schönheit alles. Keine Farbbänder erforderlich.

ION iCade Arcade Bluetooth-Schrank

Moderne Tablets sind großartig - Sie können all die klassischen Arcade-Spiele, die Sie in Ihrer Jugend genossen haben, einfach herunterladen und spielen, ohne ein Vermögen auszugeben - aber es ist nie ganz dasselbe, wenn Sie einen Touchscreen verwenden. Hier kommt dieser klassisch gestaltete Arcade-Schrank ins Spiel.

Fügen Sie Ihrem Retro-Spiel einen taktischen Joystick und Arcade-Tasten in voller Größe hinzu. Schließen Sie einfach Ihr iPad an, laden Sie klassische Spiele wie Asteroids und Battlezone herunter und mischen Sie diese Schlüssel!

Macintosh Apple Watch Stand

Fan aller Dinge Apple? Dann ist dieser Uhrenständer wahrscheinlich für Sie. Der Apple Watch-Ständer Elago W3 ist eine einfache Ladestation für Ihre Apple Watch, die wie die Macintosh-Computer aussieht, die wir in den 1980er Jahren kannten und liebten, mit ausgeschnittenem Diskettenlaufwerk und versenktem Bildschirm.

Ihre Nebenuhr wird noch nie so retro und modern zugleich ausgesehen haben.

NES Mini Classic

Wenn Sie noch nicht alt genug sind, um sich an klassische Arcade-Spiele zu erinnern, aber verschwommene Erinnerungen an Nintendo-Spiele von gestern haben, ist der NES Classic Mini möglicherweise die moderne Konsole mit einem Retro-Touch für Sie. Dieses kleine Paket bringt klassisches 8-Bit-Gaming auf den großen Bildschirm mit Upscaling für moderne HD-Fernseher und der Möglichkeit, Ihren Spielfortschritt zu speichern.

Die Nintendo Classic Mini-Konsole enthält 30 Spieletitel aus der Vergangenheit des japanischen Spielgiganten, darunter Original-Mario-Spiele, Donkey Kong, Pac-Man und mehr. Der ursprüngliche Controller-Stil bleibt erhalten und die klassischen Spiele sind eine Freude zu überdenken.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine zu finden, können Sie jederzeit Ihre eigene Retro-Konsole bauen .

Sega Megadrive Arcade-Konsole

Wenn Sie immer mehr ein Sonic-Fan als ein Mario-Liebhaber waren, dann fürchten Sie sich nicht! Die Sega Arcade Classic bietet 80 16-Bit-Sega-Favoriten der alten Schule von Golden Axe bis Sonic the Hedgehog.

Dieses kleine Kit enthält nicht nur drahtlose Controller, sondern ist auch mit den originalen Sega Megadrive-Patronen kompatibel. Stöbern Sie also in Ihrem Loft, finden Sie Ihre alten Spiele, geben Sie ihnen einen kleinen Schlag und stecken Sie dann in einer altmodischen Spielesitzung fest!

Mattel Viewmaster VR-Headset

Der ursprüngliche View-Master wurde 1939 eingeführt und bietet Menschen die Möglichkeit, stereoskopische 3D-Farbbilder über dünne Pappscheiben im Headset anzuzeigen.

Dieses View-Master-Headset wurde für die Ära der erweiterten und virtuellen Realität aktualisiert und nutzt die Leistung Ihres Smartphones, um Sie in eine virtuelle Welt zu entführen. Alles im klassischen View-Master-Design.

Die traditionellen Rollen sind ebenfalls noch verfügbar, werden jedoch jetzt gescannt, um auf Augmented-Reality-Inhalte und -Spiele zuzugreifen.

Bluetooth-Kassette

Wenn Sie ein älteres Auto mit einem Kassettendeck fahren, das nichts anderes tut, als dort zu sitzen und Staub zu sammeln oder FM / AM-Radio zu spielen, werden Sie diese Ergänzung zu Ihrem Gadget-Arsenal begrüßen.

Stecken Sie dieses Band in Ihr Kassettendeck, koppeln Sie es über Bluetooth mit Ihrem Telefon und streamen Sie dann jede Musik, die Sie mögen, ohne den Aufwand und die Kosten eines Upgrades Ihrer Headunit auf etwas Moderneres.

Es gibt einen eingebauten Akku, der für eine Wiedergabe von sechs bis acht Stunden ausreicht, und als ob das nicht genug wäre, verfügt das Band sogar über ein Mikrofon - perfekt für Freisprechanrufe. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie das nicht gespulte Band mit einem Bleistift wieder einwickeln müssen!

Saugen Sie UK USB Mixtape

Erinnern Sie sich an die trüben Tage, an denen Sie Stunden damit verbracht haben, Songs auf eine Kassette aufzunehmen, um sie dem Objekt Ihrer Zuneigung zu schenken? Nun können Sie Ihre romantische Seite wiederbeleben und die Flamme mit diesem USB-Mix-Tape-Geschenkpaket wieder entfachen.

Legen Sie einfach einige romantische Titel auf den Stick, stecken Sie sie in die Kassettenhülle, kritzeln Sie einige Notizen auf die Karteikarte und geben Sie sie jemandem, den Sie lieben.

Viel edler, als ihnen nur einen USB-Stick zu geben. Alternativ können Sie auch einfach eine Spotify-Wiedergabeliste erstellen, aber wo ist der Spaß dabei?

Star Trek Original Phaser Universalfernbedienung

Stellen Sie die Phaser auf Standby ein und bewaffnen Sie sich mit dem Höhepunkt der Fernbedienung - einer universellen Fernbedienung , die wie ein Phaser aus der ursprünglichen Star Trek-Serie aussieht.

Steuern Sie Ihren Fernseher und andere Geräte mit einer Reihe von Bewegungen, Tasten und Wählscheiben. Versuche nur nicht, irgendwelche Tribbles zu sprengen.

STG Europischer Phonograph

Wenn Sie Vinyl wirklich lieben, aber der LOVE-Plattenspieler etwas zu modern für Sie ist, warum nicht mit diesem Phonographen im antiken Stil auf die alte Schule gehen?

Dieser Plattenspieler mit Plattenspieler, CD-Player, AM / FM-Radio und einem antiken Stil aus den frühen 1900er Jahren ist ein wahres modernes Wunder.

Remax Floppy Disk Power Bank

Tragbare Akkus sind heutzutage sehr beliebt, fast so beliebt wie 3,5-Zoll-Disketten in den 90er Jahren. In der Tat würden wir vorschlagen, dass das Speicherformat noch wichtiger ist, wenn man bedenkt, dass dies eine Notwendigkeit ist. Und wenn man bedenkt, dass die häufigsten satte 400 KB hatten, denken Sie an den Spaß, den wir alle hatten.

Sie sahen jedoch cool aus, und es ist großartig, dass Remax den Stil für seine Powerbank-Palette ausgewählt hat. Und diese haben einen 5.000-mAh-Akku, der sich perfekt zum Aufladen Ihres Telefons für unterwegs eignet.

Schreiben von Adrian Willings.