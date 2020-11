Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hier sind die besten Gadgets und Spiele der letzten 12 Monate, die von der Industrie und der Öffentlichkeit bei den EE Pocket-Lint Awards ausgewählt und während unseres virtuellen Events (das Sie oben sehen können) vorgestellt wurden.

Die letzten 18 Gewinner sind die Besten der Besten in ihren Kategorien. Die Jury hat auch ihr Lieblingsprodukt des Jahres ausgewählt.

Egal, ob Sie Ratschläge zum Kauf eines Smartphones oder zum Laptop Nummer eins suchen, dies ist die ultimative und endgültige Liste der besten Produkte, die im Jahr 2020 auf den Markt gebracht wurden.

Diese gut gefertigte und kompakte Vollbildkamera kostet nicht viel mehr als der Video-Champion Micro Four Thirds: die GH5. Und es ist billiger als sein größeres Vollbild-Geschwister: die Lumix S1. Unabhängig davon, wie Sie es sehen, bietet die Lumix S5 ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis für Videomacher.

Sehr zu empfehlen: Sony ZV-1

Mit seinen erweiterten Verarbeitungsfunktionen, dem schnellen Autofokus und der Echtzeitverfolgung ist der ZV-1 wirklich eine großartige Option für Vlogger.

Alles in allem hat dieser Premium-EV ein starkes Potenzial, um Teslas Dominanz im Premium-EV-Bereich zu rocken. Auffallendes Aussehen, ein super Google Infotainment-System und eine anständige Höchstgeschwindigkeit und Reichweite des Akkus machen den Polestar 2 schwer zu schlagen.

Sehr zu empfehlen: Honda e

Es gibt nichts anderes auf den Straßen mit der Persönlichkeit des Honda e. Es ist ein Hauch frischer Luft auf dem Elektroautomarkt.

Garmin bietet große Funktionen wie Musik, Zahlungen und Karten und bietet gleichzeitig eine lange Akkulaufzeit und ein reichhaltiges Sport-Tracking, um die 945 zu einer der besten Sportuhren zu machen, die es bisher gab.

Sehr zu empfehlen: Garmin Fenix 6 Pro Solar

Diese solarbetriebene Smartwatch für den Außenbereich erweitert die reguläre Fenix 6 Pro um eine zusätzliche Batteriefüllung, um eine bemerkenswerte Uhr zu schaffen.

Das iPhone 12 Pro tut alles, um dieses Pro-Label zu gewährleisten. Der Bildschirm ist atemberaubend, die Kamerafunktion professionell und wenn Sie eine 5G-Verbindung erhalten, sind die Download-Geschwindigkeiten superschnell.

Sehr zu empfehlen: Samsung Galaxy S20 FE

Das Samsung Galaxy S20 FE ist frei von Spielereien und scheint die richtigen Noten zu treffen.

Wie kannst du eines der besten Spiele aller Zeiten toppen? Indem wir es größer, schlimmer und fokussierter machen. Der letzte von uns Teil 2 ist manchmal beunruhigend, aber das verleiht seiner Geschichte und seinem Thema mehr Wirkung. Dies ist durch und durch eine Erfahrung für Erwachsene und ein gutes Beispiel für das Spielen als Kunst. PlayStation-Konsolenbesitzer haben in der Tat großes Glück.

Sehr zu empfehlen: Animal Crossing: New Horizons

New Horizons verwendet eine bereits beliebte Formel und fügt mehr Schnickschnack hinzu als eine Morris-Tänzerkonvention. Crafting, Terraforming und das ruhige, sanfte Gameplay sind eines der Highlights der Konsole.

Besser als je zuvor erreicht dieser Laptop dank eines brillanten Designs, moderner Spezifikationen und eines äußerst pfiffigen 300-Hz-Panels seine hohen Spielziele.

Sehr zu empfehlen: Razer Blade 15 Advanced

Mit der 4K-Version seines 15,6-Zoll-Laptops ist Razer nicht nur für Gamer gedacht. Dies ist auch eine ideale Plattform für Entwickler, die viel Power für unterwegs wünschen.

Eine revolutionäre Konsole, die immer noch stark ist und diese Kategorie zum dritten Mal in Folge gewinnt. Es verblasst nicht gegenüber PlayStation oder Xbox, Nintendo geht seinen eigenen Weg. Und für viele definiert es das Spielen für unterwegs neu, nicht nur zu Hause, dank der Top-Erstanbieter-Titel.

Sehr zu empfehlen: Oculus Quest 2

Das kabellose, kabellose Virtual-Reality-Headset der zweiten Generation von Oculus ist nicht nur günstiger als das Original, es verfügt auch über zahlreiche verbesserte Funktionen, die es zu einem VR-Superstar machen.

Die kabellosen ANC-Over-Ear-Kopfhörer WH-1000XM4 erinnern an ein Wort: Hervorragend. Mit einem erweiterten Funktionsumfang, der viele Konkurrenten wie Steinzeit aussehen lässt, bieten diese Over-Ears eine hervorragende Audiowiedergabe, selbst wenn die Geräuschunterdrückung auf maximal eingestellt ist. Das Beste wurde 2020 wirklich noch besser.

Sehr zu empfehlen: Philips Fidelio X3

Diese On-Ear-Kopfhörer mit offenem Rücken sind eine triumphale Rückkehr für eine angesehene Audiomarke.

Wir sind unglaublich beeindruckt von der einfachen Einrichtung und Klangqualität der AirPods Pro. Die aktive Geräuschunterdrückung macht einen großen Unterschied zum Umgebungsgeräusch und macht diese In-Ears weitaus leistungsfähiger als die Originale.

Sehr zu empfehlen: Beats Powerbeats

Für die neuesten Powerbeats hat Beats eine gut funktionierende Design- und Klangformel verwendet und sie auf ein günstigeres Paar Workout-Kopfhörer übertragen.

Ein sinnvolles Upgrade der bereits herausragenden Serie, die Einführung eines USB-C-Anschlusses, eines größeren Trackpads und mehr Leistung verleihen dem beeindruckenden Ergebnisblatt Pluspunkte. Dies ist sicherlich ein eleganter und hoch entwickelter Windows-Laptop.

Sehr zu empfehlen: Dell XPS 13

Während andere Laptops sich eher für "normal" entscheiden, hat sich die XPS-Serie immer bemüht, einen Schritt voraus zu sein.

Dieses Telefon ist in der Reihe der 2020 Pixel-Serien von Google am sinnvollsten. Es ist billiger als das Pixel 5, hat ein größeres Display und die gleiche großartige Kamera, was es zu einem Gewinn in unseren Büchern macht.

Sehr zu empfehlen: OnePlus Nord

Was OnePlus sehr fachmännisch gemacht hat, ist ein Telefon herzustellen, bei dem Sie nicht nach einer teureren Alternative suchen.

Die batteriebetriebene Türklingel 2020 von Ring ist die funktionsreichste mit Klingel und Pre-Roll, um Ereignisse zu erfassen, bevor sie überhaupt eintreten. Es wird schnell zu einem zuverlässigen Bestandteil Ihres Smart Homes, das Sie täglich nutzen.

Sehr zu empfehlen: Amazon Echo Show 8

Zu einem deutlich günstigeren Preis als die größere Echo Show bietet die Show 8 die meisten attraktiven Funktionen und ist auch ein bedeutender Fortschritt gegenüber der Echo Show 5.

Durch das Zusammenführen vieler der besten Teile der Serien 4 und 5 ist die SE ein erschwinglicher Einstieg in das Apple Watch-Erlebnis, der für die Mehrheit der Benutzer geeignet ist. Es ist der perfekte Mittelweg für Benutzer, die sich nicht um mehrere High-End-Gesundheitssensoren und die zusätzlichen Kosten des S6-Modells kümmern müssen.

Sehr zu empfehlen: Samsung Galaxy Watch 3

Die Galaxy Watch der zweiten Generation verfeinert das Design des Originals, anstatt es neu zu erfinden, und bietet ein funktionsreicheres Handgelenk, das mit zusätzlicher Finesse getragen werden kann

Sonos hat sein bisheriges vollwertiges Soundbar-Angebot nicht nur weiterverfolgt, sondern in jeder Hinsicht verbessert. Der Arc ist eine hervorragende Dolby Atmos-Soundbar und bietet alle Vorteile des Sonos-Mehrraumsystems und mehr.

Sehr zu empfehlen: Harman Kardon Citation MultiBeam 700

Dieser Harman Kardon könnte die ideale Lösung für diejenigen sein, die eine angemessene Audio-Präsenz für ihren TV-Sound wünschen, ohne die große physische Präsenz, die oft damit einhergeht.

Es mag klein sein, aber der Beosound A1 der zweiten Generation bietet einen großen Durchschlag in der Tonabteilung. Das, plus Alexa Sprachsteuerung und Wasserdichtigkeit, macht es jeden Cent wert.

Sehr zu empfehlen: Amazon Echo (3. Generation)

Möglicherweise wurde es kürzlich von einem runderen Modell abgelöst. Der Echo der 3. Generation ist immer noch ein hervorragender, kompakter Smart-Lautsprecher, den manche vielleicht sogar bevorzugen.

Sky ist zum zweiten Mal in Folge ein Gewinner und hat sich ständig zum Zentrum der Haushaltsunterhaltung entwickelt, nicht nur des Satellitenfernsehens. Mit einer Vielzahl von 4K Ultra HD-Inhalten sowie Netflix und DIsney + ist dies der Maßstab für Pay-TV.

Sehr zu empfehlen: Amazon Fire Stick 4K

Der Wert des 4K-Geräts von Amazon kann im Vergleich zu seinen Konkurrenten nicht in Frage gestellt werden. Dies macht es zu einem hervorragenden Zugangspunkt zu Streaming-Diensten, die über das eigene Prime-Portal von Amazon hinausgehen.

Das iPad Pro ist weiterhin die perfekte Plattform für einen echten Laptop-Ersatz und ein Tablet für unterwegs. Es ist wirklich konkurrenzlos.

Sehr zu empfehlen: Apple iPad

Für viele ist dies die perfekte iPad-Option - es gibt immer noch kein besseres Einstiegstablet.

Philips hat seine Bild-Engine mit KI-Verarbeitungsassistenten aktualisiert, und die Ergebnisse sind spektakulär. Mit diesem 4K OLED-Fernseher sieht alles gut aus.

Sehr zu empfehlen: LG OLED CX

Hervorragende Bildleistung - was, wie wir sehen, das Wichtigste ist - macht die neueste LG OLED-Produktreihe für Einsteiger genauso wertvoll wie die vorherigen.

Das Snapdragon 765 unterstützt leistungsstarke Funktionen wie 4K HDR-Aufnahme und die Qualcomm AI Engine der fünften Generation sowie erweiterte Spielefunktionen, jedoch alle für Mobiltelefone, die nicht die Bank sprengen. Das verdient den EE Superfast Award 2020 an sich.

Seien wir ehrlich, wer hat Zoom in den letzten sechs Monaten nicht verwendet? Es ist fast aus dem Nichts gekommen, der König der Videoanrufe und Konferenzen zu sein. Indem wir ständig neue Funktionen hinzufügen und so verbraucherfreundlich sind, wie es für Unternehmen unerlässlich ist, verdient es, unser Produkt des Jahres zu sein. So wie es läuft, wird es wahrscheinlich auch 2021 so wichtig sein.

Die Pocket-Lint Gadget Awards wurden erstmals im Jahr 2005 verliehen. In dieser Zeit haben wir jedes Jahr die besten Gadgets der Branche nach ähnlichen Kriterien wie heute ausgezeichnet.

Im Laufe der Jahre haben sich die Kategorien geändert und an die damalige Branche angepasst, aber das Kernziel war immer dasselbe. um die besten Geräte des Augenblicks zu präsentieren, die die Fähigkeit haben, unser Leben zu verändern, oder einfach nur Spaß machen.

Hier waren dann die Gewinner, die bis zu unseren ersten Awards 2005 zurückgingen ...

Produkt des Jahres 2019: Nissan Leaf e +

Beste Kamera 2019: Fujifilm X-T3

Fujifilm X-T3 Bestes Auto 2019: Nissan Leaf e +

Nissan Leaf e + Bester Fitness-Tracker 2019: Garmin Fenix 6 Pro

Garmin Fenix 6 Pro Bestes Flaggschiff-Handy 2019: Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Bestes Spiel 2019: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Bester Gaming-Laptop 2019: Alienware m15 R2

Alienware m15 R2 < Bestes Gaming- / VR-Gerät 2019: Nintendo Switch

Nintendo Switch Beste Kopfhörer 2019: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Beste In-Ear-Kopfhörer 2019: Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3 Bester Laptop 2019: Microsoft Surface Laptop 2

Microsoft Surface Laptop 2 Bestes Telefon (unter £ 500) 2019: Google Pixel 3a

Google Pixel 3a Beste Überwachungskamera 2019: Klingel Video Türklingel 2 <

Klingel Video Türklingel 2 < Bestes Smart-Home-Gerät 2019: Amazon Echo Show 5

Amazon Echo Show 5 Beste Smartwatch 2019: Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 Beste Soundbar 2019: Sennheiser Ambeo Soundbar

Sennheiser Ambeo Soundbar Bester Sprecher 2019: Ultimate Ears Wonderboom 2

Ultimate Ears Wonderboom 2 Bestes Streaming-Gerät 2019: Sky Q.

Sky Q. Bestes Tablet / 2-in-1 2019: Apple iPad Air

Apple iPad Air Bester Fernseher 2019: Philips OLED + 984

Philips OLED + 984 EE Superfast Tech Award 2019: Qualcomm X50 5G Modem

Produkt des Jahres 2018: Huawei P20 Pro

Bestes Spiel 2018: God of War

God of War < Beste Kamera 2018: Sony A7R III

Sony A7R III Beste Soundbar 2018: Sonos Beam

Sonos Beam Bestes Smartphone 2018: Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro Bestes Mittelklasse-Telefon 2018: Honor Play

Honor Play Bestes Tablet / 2-in-1 2018: Apple iPad

Apple iPad Bester Laptop 2018: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Beste On-Ear-Kopfhörer 2018: Sony WH-1000XM3

Sony WH-1000XM3 Beste In-Ear-Kopfhörer 2018: Libratone Track +

Libratone Track + < Bester Fernseher 2018: Philips OLED 803

Philips OLED 803 Bestes Home-Entertainment-Gerät 2018: Sky Q.

Sky Q. Bester Streaming-Service 2018: BBC iPlayer

BBC iPlayer Bestes Smart-Home-Gerät 2018: Google Home

Google Home Bester Redner 2018: Sonos One

Sonos One Bestes Gaming- / VR-Gerät 2018: Sony PS4 Pro

Sony PS4 Pro Bestes Fitnessgerät 2018: Fitbit Versa

Fitbit Versa Beste Smartwatch 2018: Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 4 Bestes Auto 2018: Jaguar i-Pace

Jaguar i-Pace EE Superfast Award 2018 (gemeinsame Gewinner): Apple A12 Bionic & Huawei Kirin 980

Produkt des Jahres 2017: Nintendo Switch

Bestes Spiel 2017: Die Legende von Zelda: Atem der Wildnis

Die Legende von Zelda: Atem der Wildnis Beste Wechselobjektivkamera 2017: Panasonic Lumix GH5

Panasonic Lumix GH5 Beste Kompaktkamera 2017: Sony Cyber-shot RX100 V.

Sony Cyber-shot RX100 V. Bestes Smartphone 2017: Samsung Galaxy S8 / S8 +

Samsung Galaxy S8 / S8 + Bestes Mittelklasse-Telefon 2017: Ehre 9

Ehre 9 Bestes Tablet / 2-in-1 2017: Apple iPad Pro 10.5

Apple iPad Pro 10.5 Bester Laptop 2017: Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop Beste Kopfhörer 2017: Bowers & Wilkins PX

Bowers & Wilkins PX Beste In-Ear-Kopfhörer 2017: Sony WF-1000X

Sony WF-1000X Bester Fernseher 2017: LG OLED B7

LG OLED B7 Bestes Home-Entertainment-Gerät 2017: Amazon Fire TV Stick mit Alexa Voice Remote

Amazon Fire TV Stick mit Alexa Voice Remote Bester Streaming-Service 2017: Netflix

Netflix Bestes Smart-Home-Gerät 2017: Amazon Echo

Amazon Echo Bester drahtloser Lautsprecher 2017: Sonos Playbase

Sonos Playbase Bestes Gaming- / VR-Gerät 2017: Nintendo Switch

Nintendo Switch Bestes Fitness-Gadget 2017: Garmin Fenix 5

Garmin Fenix 5 Beste Smartwatch 2017: Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3 Bestes Auto 2017: Range Rover Velar

Range Rover Velar EE Superfast Award 2017: Apple W1 Chip

Produkt des Jahres 2016: Amazon Echo

Bestes Spiel 2016: Uncharted 4: A Thiefs End

Uncharted 4: A Thiefs End Beste Kamera 2016: Canon EOS 5D Mark IV

Canon EOS 5D Mark IV Bestes Home-Entertainment-Gerät oder Service 2016: Sky Q.

Sky Q. Bestes Smart-Home-Gerät 2016: Amazon Echo

Amazon Echo Beste Smartwatch 2016: Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 2 Bester drahtloser Lautsprecher 2016: BeoPlay A1 von B & O Play

BeoPlay A1 von B & O Play Beste Kopfhörer 2016: Sony MDR-1000X

Sony MDR-1000X Bestes Tablet 2016: Apple iPad Pro 9.7

Apple iPad Pro 9.7 Bester Fitness-Tracker 2016: Fitbit Charge 2

Fitbit Charge 2 Bestes TV 2016: Sony ZD9

Sony ZD9 Bester Laptop 2016: Apple MacBook (2016)

Apple MacBook (2016) Bestes VR-Gerät 2016: Sony PlayStation VR

Sony PlayStation VR Bestes Handy 2016: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge Bestes Auto 2016: Tesla Model S.

Produkt des Jahres 2015: Samsung Galaxy S6 Edge

Bestes Tablet / 2-in-1 2015: Apple iPad mini 4

Apple iPad mini 4 Bester Laptop 2015: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Bestes Handy 2015: Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge Beste Kamera 2015: Leica Q.

Leica Q. Bestes Spiel 2015: The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt Bestes Home-Entertainment-Gerät 2015: Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD

Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD Bestes tragbares 2015: Apple Watch

Apple Watch Bester Redner 2015: Naim mu-so

Naim mu-so Beste Kopfhörer 2015: Bang & Olufsen BeoPlay H8

Bang & Olufsen BeoPlay H8 Bester Fernseher 2015: LG 65EF950V 4K OLED

LG 65EF950V 4K OLED Bestes Smarthome-Gerät 2015: Philips Hue mit Siri

Philips Hue mit Siri Best Connected Toy 2015: Sphero BB-8

Produkt des Jahres 2014: iPhone 6

Bestes Spiel 2014: Alien: Isolation

Alien: Isolation Beste Systemkamera 2014: Panasonic Lumix GH4

Panasonic Lumix GH4 Bestes Handy 2014: Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Bestes Tablet 2014: Apple iPad Air 2

Apple iPad Air 2 Bestes Phablet 2014: Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 4 Bester Laptop / 2-in-1 2014: Apple MacBook Air 2014

Apple MacBook Air 2014 Bestes Home-Entertainment-Gerät 2014: Sony PlayStation 4

Sony PlayStation 4 Beste Kopfhörer 2014: Sony MDR-1A

Sony MDR-1A Bestes Fernsehgerät 2014: Sony KD-65X9005B 4K-Fernsehgerät

Sony KD-65X9005B 4K-Fernsehgerät Bestes Smarthome-Gerät 2014: Philips Hue

Philips Hue Bester Redner 2014: Cambridge Audio Go V2

Cambridge Audio Go V2 Beste Kompaktkamera 2014: Sony Cyber-shot RX100 III

Sony Cyber-shot RX100 III Best Wearable 2014: LG G Watch R.

LG G Watch R. Produkt des Jahres 2014: iPhone 6

Produkt des Jahres 2013: Apple iPad Air

Beste digitale Kompaktkamera 2013: Sony Cyber-shot RX100 II

Sony Cyber-shot RX100 II Beste digitale Systemkamera 2013: Sony Alpha A7

Sony Alpha A7 Bestes Spiel 2013: Grand Theft Auto V.

Grand Theft Auto V. Bestes Home-Entertainment-Gerät 2013: Jetzt TV

Jetzt TV Beste tragbare Technologie 2013: Pebble

Pebble Beste Kopfhörer 2013: Sennheiser Momentum On-Ear

Sennheiser Momentum On-Ear Beste tragbare Lautsprecher 2013: Cambridge Audio Minx Go

Cambridge Audio Minx Go Bestes Fernsehgerät 2013: Sony KD-65X9005A 65-Zoll-4K-Fernseher

Sony KD-65X9005A 65-Zoll-4K-Fernseher Bestes Tablet 2013: Apple iPad Air

Apple iPad Air Bestes Handy 2013: HTC One

HTC One Beste Phablets 2013: Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 3 Bester Laptop 2013: MacBook Air 13 Zoll

Produkt des Jahres 2012: Windows 8

Beste Digitalkamera 2012: Nikon D800

Nikon D800 Bester Laptop 2012: Apple MacBook Air 13 Zoll

Apple MacBook Air 13 Zoll Beste App 2012: Google Chrome

Google Chrome Bestes Spiel 2012: Reise

Reise Bestes Home-Entertainment-Gerät 2012: Sky TV

Sky TV Bestes tragbares Audio 2012: iPod Touch 5. Generation

iPod Touch 5. Generation Bester Fernseher 2012: Panasonic Viera TX-P50VT50B und Sony Bravia KDL-46HX853

Panasonic Viera TX-P50VT50B und Sony Bravia KDL-46HX853 Bestes Tablet 2012: Nexus 7

Nexus 7 Bestes Handy 2012: Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S III Innovation des Jahres 2012: Nike + Fuelband

Produkt des Jahres 2011: Apple iPad 2

Beste Digitalkamera 2011: Sony NEX-5N

Sony NEX-5N Bester Laptop 2011: Apple MacBook Air 13 Zoll

Apple MacBook Air 13 Zoll Beste App 2011: Sky Go

Sky Go Bestes Spiel 2011: Batman: Arkham City

Batman: Arkham City Bestes Home-Entertainment-Gerät 2011: Sonos Play: 3

Sonos Play: 3 Bester Fernseher 2011: Samsung UE55D8000

Samsung UE55D8000 Bestes Tablet 2011: Apple iPad 2

Apple iPad 2 Bestes Handy 2011: Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy S II Innovation des Jahres 2011: OnLive

Produkt des Jahres 2010: Kindle Wi-Fi

Bestes Audio 2010: Apple iPod touch 4G

Apple iPod touch 4G Beste App 2010: Amazon Kindle App

Amazon Kindle App Bestes Spiel 2010: Angry Birds

Angry Birds Best TV 2010: Philips 21: 9 Cinema 3D

Philips 21: 9 Cinema 3D Bestes Heimkino-Kit 2010: Xbox 360 S.

Xbox 360 S. Bestes Handy 2010: HTC Desire HD

HTC Desire HD Beste Kamera 2010: Canon EOS 550D

Canon EOS 550D Bester Computer 2010: Apple iPad

Apple iPad Innovation des Jahres 2010: Microsoft Kinect

Produkt des Jahres 2009: Spotify

Bestes Musik-Gadget 2009: Apple iPod touch (3. Generation)

Apple iPod touch (3. Generation) Bestes Auto-Gadget 2009: TomTom XL Live

TomTom XL Live Beste Digitalkamera 2009: Panasonic Lumix DMC-GF1

Panasonic Lumix DMC-GF1 Bester Laptop 2009: Apple MacBook Pro 13 Zoll

Apple MacBook Pro 13 Zoll Beste Software 2009: Spotify

Spotify Bestes Spiel 2009: Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 Bestes Heimkino-Gerät 2009: PS3 Slim

PS3 Slim Bestes Handy 2009: HTC Hero

HTC Hero Bestes Gerät 2009: Eye-Fi

Produkt des Jahres 2008: MSI Wind

Bestes Musik-Gadget 2008: iPod-Lautsprecher von Bowers und Wilkins Zeppelin

iPod-Lautsprecher von Bowers und Wilkins Zeppelin Bestes Auto-Gadget 2008: TomTom One

TomTom One Beste Digitalkamera 2008: Fujifilm F60fd

Fujifilm F60fd Bester Laptop 2008: MSI Wind

MSI Wind Beste Software / Service 2008: Firefox 3

Firefox 3 Bestes Spiel 2008: LittleBigPlanet

LittleBigPlanet Bestes Heimkino-Gerät 2008: Pioneer KURO PDP-LX5090 Fernseher

Pioneer KURO PDP-LX5090 Fernseher Bestes Handy 2008: BlackBerry Storm

BlackBerry Storm Bestes E-Mail-Gerät 2008: Nokia E71

Nokia E71 Bestes Öko-Gerät 2008: Pure Evoke Flow

Pure Evoke Flow Innovation des Jahres 2008: Asus für den Eee PC

Produkt des Jahres 2007: Nintendo Wii

Bester MP3 / Portable Media Player 2007: Archos 605 Wi-Fi

Archos 605 Wi-Fi Beste Kopfhörer 2007: Sennheiser PXC450

Sennheiser PXC450 Bestes DAB-Radio 2007: Pure Evoke-1S

Pure Evoke-1S Bestes iPod-Lautsprechersystem 2007: Logic3 i-Station Traveller-Lautsprecher

Logic3 i-Station Traveller-Lautsprecher Bestes Handy 2007: Nokia N95 8GB

Nokia N95 8GB Bestes Smartphone 2007: Apple iPhone

Apple iPhone Bestes Handy-Zubehör 2007: Jawbone Bluetooth-Headset

Jawbone Bluetooth-Headset Bestes Navi 2007: Navman S90i

Navman S90i Bestes Auto-Gadget 2007: Griffin itrip auto

Griffin itrip auto Beste kompakte Digitalkamera 2007: Fuji FinePix Z5fd Digitalkamera

Fuji FinePix Z5fd Digitalkamera Beste DLSR-Digitalkamera 2007: Canon EOS 40D DSLR-Digitalkamera

Canon EOS 40D DSLR-Digitalkamera Bester Drucker 2007: Kodak EasyShare 5300 All-In-One-Drucker

Kodak EasyShare 5300 All-In-One-Drucker Bester Laptop 2007: Sony VAIO VGN-TZ11XN

Sony VAIO VGN-TZ11XN Bestes PC-Peripheriegerät 2007: Sandisk USB SD-Karte

Sandisk USB SD-Karte Bestes VoIP-Zubehör 2007: Philips VOIP841

Philips VOIP841 Beste Software 2007: iLife 08

iLife 08 Beste Website 2007: Facebook

Facebook Bestes Fernsehen 2007: Pionier Kuro

Pionier Kuro Bestes Heimkino-Zubehör 2007: Apple TV

Apple TV Bestes Konsolenspiel 2007: Gears of War

Gears of War Bestes PC-Spiel 2007: Bioshock

Bioshock Beste Spielekonsole 2007: Nintendo Wii

Nintendo Wii Bestes Sport- und Fitness-Gadget 2007: Timex iControl

Timex iControl Bestes grünes Gerät 2007: USBcell

Produkt des Jahres 2006: BlackBerry Pearl

Bester MP3 / tragbarer Media Player 2006: Creative Zen Vision: M.

Creative Zen Vision: M. Bestes Handy 2006: Sony Ericsson k800i

Sony Ericsson k800i Bestes Handy- oder MP3-Zubehör 2006: Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung von Bose QuietComfort 3

Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung von Bose QuietComfort 3 Bestes GPS-Gerät 2006: TomTom One

TomTom One Beste kompakte Digitalkamera 2006: Fujifim Finepix F30

Fujifim Finepix F30 Beste Prosumer Digitalkamera 2006: Nikon D80

Nikon D80 Bestes Bildzubehör 2006: HP Photosmart A618 Drucker

Bildzubehör HP Photosmart A618 Drucker Bester Laptop 2006: Apple MacBook Pro

Apple MacBook Pro Bestes PC-Peripheriegerät 2006: Logitech MX Revolution Maus

Logitech MX Revolution Maus Bestes Home-Entertainment-Gerät 2006: Sky HD

Sky HD Bestes PC- oder Konsolenspiel 2006: Neue Super Mario Brothers (Nintendo DS)

Neue Super Mario Brothers (Nintendo DS) Beste Software 2006: Apple iLife 06

Apple iLife 06 Beste Website 2006: YouTube

YouTube Bestes Gerät 2006: Nintendo DS Lite

Bester MP3-Player 2005: Apple iPod nano

Apple iPod nano Bester tragbarer Media Player 2005: Sony PSP-Konsole

Sony PSP-Konsole Bestes Handy 2005: Samsung SGH-D600

Samsung SGH-D600 Beste Prosumer Digitalkamera 2005: Nikon D50

Nikon D50 Beste kompakte Digitalkamera 2005: Pentax Optio 50

Pentax Optio 50 Bestes PC- oder Konsolenspiel 2005: Lumines (PSP)

Lumines (PSP) Bester Laptop 2005: Apple 15-Zoll-PowerBook

Apple 15-Zoll-PowerBook Bestes Home-Entertainment-Gerät 2005: Sonos Digital Music System

Sonos Digital Music System Bester PDA / Smartphone 2005: Palm Treo 650

Palm Treo 650 Bestes GPS-Gerät 2005: TomTom Go 700

TomTom Go 700 Bestes Lifestyle-Gadget 2005: Sony PSP-Konsole

Sony PSP-Konsole Innovation des Jahres 2005: Dyson Ball

Schreiben von Rik Henderson.