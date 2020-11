Die Technologie ist im Laufe der Jahre sicher geschrumpft: Damals und heute in Bildern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die moderne Technologie hat uns dazu gebracht, immer kleinere Geräte zu entwickeln, insbesondere seit der Mikrochip erschienen ist. Sicher, Telefone werden jetzt immer größer, aber Sie werden erstaunt sein, wie klein sie immer noch sind als ihre historischen Gegenstücke. Und wie viele andere Geräte sind auch geschrumpft.

Der letzte Fortschritt beim Technologie-Downsizing war die Erfindung des Mikrochips, der 1961 zunächst für Militärkunden erhältlich war. Jetzt stehen wir dank der Nanotechnologie am Abgrund eines weiteren solchen Sprunges, außer dass unsere Zukunft wahrscheinlich dazu führen wird, dass Geräte über das hinaus schrumpfen, was das menschliche Auge erkennen kann, da Nanomaschinen unweigerlich im Menschen eingesetzt werden.

Während der Größenunterschied mit nicht verbesserten menschlichen Augen betrachtet werden kann, haben wir vorerst einige der besten Geräte zusammengestellt, um sie zu verkleinern. Computer haben im Laufe der Jahre sprunghafte Fortschritte gemacht. Jetzt war ein Materialstück, das in einen Umschlag passt, einmal so groß wie ein ganzer Raum und hatte weniger Strom als eine einfache Digitaluhr.

Mobiltelefone haben einen enormen Größenverlust verzeichnet, da die Bildschirmtechnologie verbessert, die Batterien verbessert und die Chips kleiner und effizienter werden. Aber auch Audio mit Lautsprechern, die jetzt kleiner als je zuvor sind, aber einen noch besseren Klang als zuvor bieten, mit drahtloser Konnektivität und wiederaufladbarer, batteriebetriebener Portabilität.

Schauen Sie sich unsere Galerie an, um zu sehen, wie sich die Gadget-Welt verändert hat.

Festplatten (1979)

So gigantisch sah eine 250-MB-Festplatte im Jahr 1979 aus. Nach heutigen Maßstäben ist dies nicht nur eine dürftige Menge an Speicherplatz, sondern auch eine enorme Festplatte, die zu Hause nicht besonders praktisch wäre.

Kompakte NVMe-SSDs (2020)

Die Technologie ist im Laufe der Jahre nicht nur kleiner geworden, sondern auch erheblich verbessert worden. Die alten Riesenplatten-Festplatten vergangener Jahre sind jetzt erheblich kleiner und können auch viel mehr Daten speichern. Jetzt haben wir alle möglichen winzigen Speichergeräte, von raffinierten MicroSD-Karten in unseren Handys bis hin zu blitzschnellen NVMe-Laufwerken in unseren Gaming-PCs.

Tragbare Lautsprecher (1985)

Boomboxen waren sicherlich eine Technologie aus einer anderen Zeit. Wunderschöne Musikmaschinen, die die Leute in den städtischen Straßen mit sich herumtrugen, um ein paar Melodien zu hören. Natürlich brauchten sie eine Menge Batterien, um sie mit Strom zu versorgen, und waren nicht allgemein beliebt, aber sie waren etwas Besonderes.

Bluetooth-Lautsprecher (2020)

Tragbare Lautsprecher sind im Laufe der Jahre stark geschrumpft und jetzt noch leistungsfähiger. Bessere Batterien bedeuten eine längere Lebensdauer. Dank Bluetooth-Funktionen und Musik-Streaming-Diensten wie Spotify und Amazon Prime Music können Sie jetzt überall auf viele weitere Musikstücke zugreifen.

Videokameras (1980er Jahre)

Früher brauchten Sie ein komplettes Videoband zum Aufnehmen und eine eiserne Schulter, um die Kamera ruhig zu halten. Camcorder waren massiv, teuer und unhandlich. Die Qualität des Filmmaterials war damals auch nicht erstaunlich und erst im Jahr 2000 würde High Definition als Option erscheinen.

Action-Kameras (2020)

Videokameras sind jetzt in allen Formen und Größen erhältlich, von leistungsstarken videofähigen DSLRs bis hin zu Actionkameras im Taschenformat.

Pop eine GoPro auf sich selbst und Sie können alles aufnehmen, überall, ohne es zu merken. Die Videoqualität ist jetzt viel beeindruckender und Kameras sind auch günstiger. Wenn Sie sich keine leisten können, besteht immer die Möglichkeit, stattdessen mit Ihrem Smartphone aufzunehmen.

Mobiltelefone (1973)

Das erste Mobiltelefon hätte bei seiner Ankunft im Jahr 1973 cool ausgesehen, aber jetzt sieht es aus wie ein antiquiertes Stück Plastik mit sehr geringer Funktionalität im Vergleich zu modernen Geräten. Schau dir an, wie weit wir jetzt gekommen sind.

Mobiltelefone (2020)

Smartphones sind winzig groß, stark und voll im gesamten Internet sowie in Kamera und Musik-Player. Die mobile Technologie hat im Laufe der Jahre einen langen Weg zurückgelegt, dünner, kleiner, leichter und leistungsfähiger. Wir haben Touchscreens, Fingerabdruckleser und sogar faltbare Bildschirme. Wir haben wirklich das Glück, in der Moderne zu leben. Was hält die Zukunft bereit?

Computer-RAM (1946)

Dies war eine Williams-Röhre, wie sie frühe Versionen von Computern 1946 als RAM verwendeten. Wie die anderen Original-Computerteile war sie enorm. Glücklicherweise hat die Computertechnologie im Laufe der Jahre an Größe verloren und die Rechenleistung unglaublich zugenommen.

Computer-RAM (2020)

Speichermodule sind jetzt kleiner, leistungsstärker und sogar mit RGB-Beleuchtung ausgestattet. Moderne PCs können bis zu 128 GB RAM und mehr aufnehmen, und selbst moderne Smartphones verfügen jetzt über mehrere GB, um sie mit Strom zu versorgen. Moderne Rechenleistung ist verrückt und würde die Köpfe der ursprünglichen Schöpfer umhauen.

Fernseher (1946)

Fernsehen gibt es schon seit Jahrzehnten, aber die ursprünglichen Fernsehgeräte waren riesig. Sie waren auch mehr Technologie und Gehäuse als sie tatsächlich Bildschirm waren. Schwarz-Weiß-Bilder und nur eine Handvoll Kanäle zum Anschauen, es ist erstaunlich, dass es sich sogar durchgesetzt hat.

Fernseher (2020)

Fernseher haben jetzt nicht nur eine Auflösung von 4K (und mehr), sondern auch Apps, die über das Internet gestreamt werden können und wenig Strom verbrauchen. Sie sind auch dünn genug, um im Side-On-Modus fast zu verschwinden.

Moderne Fernseher sind ultradünn und verfügen über unglaubliche Bildschirmtechnologien wie Micro-LEDs , was bedeutet, dass sie gigantisch und atemberaubend sein können. Fernseher könnten hier also die einzige Technologie sein, die tatsächlich größer als kleiner wird, aber auf eine gute Weise.

Laptops (1990er Jahre)

Als Laptops in den 90er Jahren auf den Markt kamen, waren sie im Wesentlichen nicht viel mehr als ausgefallene Textverarbeitungsprogramme. Klobige, schwere Bestien, die nur eine minimale Verarbeitungsleistung hatten, aber zweifellos eine technische Meisterleistung für diese Zeit waren.

Laptops wie dieses Apple PowerBook wären der Vorläufer des modernen Notebooks und würden den Weg für bequemes, tragbares Computing der Zukunft ebnen.

Laptops (2020)

Es scheint, als würden moderne Marken ständig darum konkurrieren, wer die dünnsten, leichtesten und kompaktesten Laptops herstellen kann, und gleichzeitig High-End-Spezifikationen verwenden, um Ihnen viel Rechenleistung zu bieten.

Mit diesen Laptops können Sie auch unterwegs viel anfangen, von Spielen über Fotobearbeitung bis hin zu Videoverarbeitung und vielem mehr. Einige haben sogar eine stundenlange Akkulaufzeit. Weit entfernt von den alten Tagen.

Tragbare Musikplayer (1980er Jahre)

Mobile Musik war in den achtziger Jahren eine große Sache, wenn man Ersatzbatterien und -bänder hatte. Der Sony Walkman war das Audio-Gadget der damaligen Zeit, ein tragbares und tragbares Wunderwerk, mit dem Sie Ihre eigenen Musikstücke überall hin mitnehmen können. Wenn Ihr Band zerkaut wurde, war es ein Albtraum.

Tragbare Musik (2020)

Die Technologie ist so weit fortgeschritten, dass dedizierte tragbare Musikplayer im Wesentlichen veraltet sind, es sei denn, Sie sind natürlich ein Audiophiler. Jetzt können Sie Ihre Musik problemlos auf Ihrem Telefon übertragen und über das Internet streamen. Es war noch nie einfacher, überall auf der Welt auf Musik zuzugreifen. Außerdem gibt es keine Aufregung mehr durch zerkaute Bänder oder den Versuch, klobige Musikplayer in Ihre Jeans einzubauen.

Die ersten Computer (1946)

Dies war der erste Computer, EDSAC, der 1946 in England hergestellt wurde, als eine Grundberechnung durchgeführt wurde, die bis 1949 dauerte. Die ursprünglichen Computer halfen beim Kampf gegen die Nazi-Kriegsmaschine und brachten auch die neue Ära. Die Computertechnologie entwickelte sich schnell und schrumpfte im Laufe der Zeit.

Moderne Computer (2020)

Computer sind heute in fast jedem Haushalt vorhanden, sie sind leistungsfähiger als die gesamte NASA vor einigen Jahrzehnten und können auch alle Arten von Computermagie ausführen. Wenn Sie RGB-Beleuchtung und schicke Designs hinzufügen, haben Sie etwas unglaublich Nützliches, das auch auf Ihrem Schreibtisch sitzen kann.

Taschenrechner (1965)

Dies ist der ELKA 22 Rechner von 1965 mit Digitalanzeige. Es scheint jetzt nicht viel zu sein, aber die ursprünglichen Taschenrechner waren ein modernes Wunder der Zeit. Sicherlich hat es den Menschen auf der ganzen Welt das Leben leichter gemacht.

Taschenrechner (jetzt)

Wenn Sie einen Taschenrechner wünschen, der von dem kostenlosen Taschenrechner in Ihrem Telefon getrennt ist, können Sie sich für ein superschlankes durchsichtiges Modell wie dieses entscheiden. Sie sind wesentlich kompakter und auch tragbar.

Computermonitore (1970er Jahre)

Alte CRT-Monitore waren schwer und anfällig für Probleme. Wie die Originalfernseher waren die ersten Computermonitore mehr Blende und Technologie als Bildschirm. Die Pixelanzahl war niedrig und es war unwahrscheinlich, dass sie Ihre Socken abblasen.

Monitore (2020)

Monitore haben einen langen Weg zurückgelegt. Monitore sind wie Fernseher dünner, leichter und optisch leistungsfähiger geworden. Moderne Monitore gibt es auch in allen Formen, Größen und Konfigurationen. Sie können atemberaubende 8K-Panels, ultraweite Traumbildschirme oder Monitore mit hoher Aktualisierung für ernsthafte Spielfähigkeiten erhalten. Es gibt viele Möglichkeiten und keine davon sind die klobigen Monster der Vergangenheit.

Unbemannte Luftfahrzeuge (1900er Jahre)

Das Konzept der unbemannten Luftfahrzeuge stammt ursprünglich aus dem Jahr 1849. Mit der Idee, in UAVs in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts stark zu investieren. Jetzt ist es ziemlich normal, dass gigantische ferngesteuerte Fahrzeuge aller Formen und Größen den Himmel füllen, um den Streitkräften bei Operationen in einem bestimmten Land Informationen und Feuerkraft aus der Luft zu liefern.

Miniaturdrohnen (jetzt)

Die Fortschritte in der militärischen UAV- und Drohnen-Technologie führen schließlich zu immer kleiner werdenden steuerbaren Luftfahrzeugen. Dadurch wurden Drohnen nicht nur leichter verfügbar, sondern auch auf den Handels- und Verbrauchermärkten.

Schließlich tauchten winzige Drohnen wie der DJI Mavic Mini auf, und an anderen Stellen arbeiteten Forscher an winzigen Chips , mit denen winzige Drohnen autonom fliegen konnten . Wir können uns nur fragen, mit welcher Art von Technologie das Militär in dieser Größenordnung arbeitet.

Schreiben von Luke Edwards und Adrian Willings.