Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Welt des 3D-Drucks ist wirklich hier mit Druckern in Privathaushalten, Online-Shops und sogar Supermärkten, die 3D-Druckdienste anbieten. Das Ergebnis sind alle möglichen seltsamen und wunderbaren 3D-Druckobjekte.

Zu Hause können Menschen Dateien herunterladen oder entwerfen und Objekte in Plastik ausdrucken. Dies kann hilfreich sein für den billigen und einfachen Austausch von Teilen im Haus, schnellem Spielzeug und sogar Möbeln.

Dann gibt es Metall-3D-Drucker sowie organische Modelle. Diese werden in der Regel von Unternehmen oder Universitäten verwendet und haben Dinge wie Waffen und sogar menschliche Organe geschaffen. Auch Lebensmitteldrucker ermöglichen das Drucken von Süßigkeiten und richtigen Mahlzeiten.

Der 3D-Druck trägt dazu bei, dass Produkte schneller auf dem Markt erscheinen, da billigeres und einfacheres Prototyping erzielt werden kann. Autos wurden 3D-gedruckt sowie einfache Häuser. Während sie sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, ist es möglich, dass die Zukunft der Massenproduktion in 3D gedruckt wird.

Wir haben hier gerade eine breite Palette von 3D-Druckprodukten zusammengefasst.

Hodor Trstopper

Game of Thrones-Fans werden entweder leise kichern oder eine einzige traurige Träne über diese vergießen. Ein 3D-gedruckter Türstopper, der das Wort Hodor zeigt.

Das weltweit grte 3D-gedruckte Boot

Im Oktober 2019 gelang es der University of Maine, nicht einen, nicht zwei, sondern drei Guinness-Weltrekorde für die Verwendung des weltweit größten Polymer-3D-Druckers zum Drucken des größten jemals gedruckten Bootes aufzustellen .

Das 25-Fuß-, 5.000-Pfund-3D-gedruckte Boot, bekannt als 3Dirigo, ist vielleicht nicht der aufregendste oder interessanteste 3D-Druck auf unserer Liste, aber es ist sicherlich eine beeindruckende Leistung. Umso mehr, wenn Sie den Zeitraffer der Herstellung beobachten.

Auch der Prototypdrucker selbst ist etwas Besonderes. Eine Bestie einer Maschine, die in der Lage ist, riesige Objekte mit einer Länge von 100 Fuß, einer Breite von 22 Fuß und einer Höhe von 10 Fuß zu drucken. Es wird gesagt, dass der Drucker für das Rapid Prototyping von Zivil-, Verteidigungs- und Infrastrukturanwendungen verwendet wird.

Eine kleine Hilfe fr einen Furball

Instagrammer Kittenxlady hat dieses Bild im Jahr 2017 gepostet und zeigt ihr Lieblingskätzchen, das einige ziemlich fantastische benutzerdefinierte 3D-gedruckte Räder rockt. Das purrrrrrrrrfekte kleine Setup, das dem kleinen Furball hilft, sich trotz gesundheitlicher Probleme zurechtzufinden.

Eine Besetzung, die dir hilft zu heilen

Medizinische Anwendungen für den 3D-Druck könnten unsere Lieblingsanwendung dieser Technologie sein. 2014 entwarf Designer Deniz Karasahin dieses brillante Konzept eines neuen Gipsverbandes für gebrochene Gliedmaßen, der nicht nur fantastisch aussieht, sondern auch den Heilungsprozess unterstützt. Der 3D-gedruckte Gipsverband enthielt ein gepulstes Ultraschallsystem mit geringer Intensität, mit dem beschädigte Knochen schneller heilen konnten - sogar um 38 Prozent schneller.

Eine 3D gedruckte elektrische Geige

Mit bescheidenen Anfängen im Jahr 2013 wechselte die 3Dvarius bald zu Kickstarter mit dem Versprechen einer fantastisch aussehenden 3D-gedruckten Geige, die eine Symbiose zwischen sich und dem Musiker herstellen sollte. Durch präzise Bearbeitung, innovatives Design und Liebe zum Detail verwandelte sich die 3D-Variante von einem Konzept in ein voll funktionsfähiges Musikinstrument, das sich wirklich von der Masse abhebt.

Darth Vader Stifthalter

Während viele der 3D-Drucke auf dieser Liste auf die eine oder andere Weise nützlich, praktisch oder hilfreich sein können, sind einige einfach fantastisch. Diese kleine 3D-gedruckte Version von Darth Vader ist ein fantastisches Beispiel. Der dunkle Overlord wurde in einen bescheidenen Stifthalter verwandelt, der seinem Besitzer das Knie beugt.

Das weltweit erste 3D-gedruckte Haus

In den trüben Tagen des Jahres 2014 fertigte eine private chinesische Firma namens WinSun das erste 3D-gedruckte Haus . Vier große 3D-Drucker wurden eingesetzt, um Beton Schicht für Schicht zu sprühen und die Wände zu konstruieren.

Diese 3D-Druckmethode sei unglaublich billig, und aufgrund des Mangels an Arbeitskräften könnten die Kosten noch niedriger gehalten werden. Zu der Zeit wurde vorgeschlagen, ein Haus für weniger als 5.000 US-Dollar zu drucken.

Ein groes Kajak

Dieses erstaunliche Kajak wurde 42 Tage lang abschnittsweise von einem Heimdrucker aus in 3D gedruckt. Es wurde liebevoll von Jim Smith, einem 3D-Systemingenieur, hergestellt, der das Handwerk aus Materialien im Wert von rund 500 US-Dollar herstellte. Zu diesen Materialien gehörten ABS-Kunststoff, Maschinenschrauben, Messingeinsätze und eine gesunde Dosis Silikondichtmasse, um das Kanu wasserdicht zu halten. Das Drucken dauerte ungefähr 1.012 Stunden, aber es funktioniert!

Essbare Drucke

Im Jahr 2015 kündigte 3D Systems den ChefJet Pro 3D an. Ein 3D-Druckgerät, mit dem Süßigkeiten und Süßigkeiten in 3D gedruckt werden konnten. Das Ergebnis sind einige ziemlich großartige essbare Kreationen mit Aromen von Schokolade bis Vanille, Minze, saurem Apfel, Kirsche und Wassermelone.

Eine 3D-gedruckte Lochkamera

Pinhole ist eine Kamera, die in 3D gedruckt werden kann und 35-mm-Filme für Aufnahmen lädt. Dieses Gerät wurde ursprünglich bei Kickstarter eingeführt, bevor es Realität wurde. Es wurde entwickelt, um die Fotografie der alten Schule in die Moderne zu bringen. Das Endergebnis ist auch ziemlich cool, da die 3D-gedruckte Kamera stark, robust und langlebig ist - viel mehr als moderne Digitalkameras, die beim Herunterfallen leicht brechen können.

Wenn Sie diese Idee lieben, können Sie sogar Ihre eigene Kamera drucken, indem Sie diese Anweisungen befolgen .

3D gedruckte Pizza

Foodini ist ein 3D-Lebensmitteldrucker, mit dem eine ganze Pizza in einem gedruckt werden kann. Dieser von Natural Machines entwickelte Drucker stellt nicht nur Pizzen her, sondern kann auch andere Lebensmittel verarbeiten - Burger, Spaghetti und mehr. Natürlich ist ein Gerät wie dieses ziemlich hochwertig und 2016 würde einer dieser Drucker Ihnen rund 2.000 US-Dollar einbringen. Aber vielleicht ist so etwas ein Vorgeschmack auf die Zukunft?

Der schnelle Rennfahrer

Der Rapid Racer wurde in 3D mit 3.600 Schichten gedruckt und wird von einem Standard-18-V-Bohrer der Hawk University angetrieben.

Der Down Up Tap

Der Down Up Tap erleichtert das Trinken aus dem Wasserhahn, falls Sie dies benötigen. Dieser 3D-gedruckte Wasserhahn ist im Wesentlichen ein Wasserspender mit zwei Düsen für Ihre Spüle, der die Standardfunktion eines normalen Wasserhahns mit einem Trinkbrunnen kombiniert. Sie müssen Ihre Gläser nicht verschmutzen, sondern nur trinken und gehen.

Erste 3D-gedruckte Fuballschuhe

2013 zeigte Nike sein neues Design von Vapor Laser Talon Fußballschuhen. Dies waren die ersten 3D-gedruckten Fußballschuhe, die dank eines leichten Designs und leistungsstarker Traktionsgriffe den Athleten helfen, ihre besten Leistungen zu erbringen.

Porsche Cayman S.

2013 veröffentlichte Porsche eine kostenlose 3D-Druckdatei für seinen Cayman S. Fans des Autoherstellers konnten dann ihr eigenes Fahrzeug drucken und es sogar nach Belieben ausmalen. Sicher, es ist nicht so cool wie das Original, aber es ist erheblich billiger und auch offiziell.

Die Papierflugzeugpistole

Möchten Sie Ihr Papierflugzeugspiel verbessern? Dann könnte dieses 3D-gedruckte Monster das Gerät sein, das Sie brauchen. Die 3D-gedruckte A6 V10 Paper Airplane-Waffe kann Flugzeuge automatisch und in großen Mengen abfeuern.

Es mag nicht viel zu sehen sein, aber eine Version dieser 3D-gedruckten Pistole, bekannt als PFM-A5 V2, war in der Lage, bis zu 200 Blatt A5-Papier aufzunehmen und 120 Papierflugzeuge pro Minute abzufeuern.

3D gedruckter modularer Laptop

Das Pi-Top ist ein 3D-gedruckter modularer Laptop, der Benutzern das Drucken von Schaltkreisen, das Codieren und das Erstellen großartiger Geräte für die Zukunft beibringt. Dieses skurrile (und überraschend billige) Gerät wurde entwickelt, um Benutzer zu ermutigen, neue Geräte, Spielereien und interessante Kreationen für die Zukunft zu erfinden.

Eine 3D gedruckte Schildpatt

Begrüßen Sie Cleopatra, eine Schildkröte mit einer 3D-gedruckten Prothese. Sie leidet unter Pyramidenbildung aufgrund schlechter Ernährung, was bedeutet, dass ihre echte Schale Löcher und gebrochene Teile hat, die infiziert werden könnten, aber Roger Henry, ein Student der Colorado Technical University, entwarf ihr eine neue 3D-gedruckte Schale aus biologisch abbaubarem Kunststoff auf Maisbasis. Sie wird auch vom Hauptquartier der Canyon Critters Reptile Rescue in Colorado richtig gefüttert, und ihre neue 3D-gedruckte Hülle soll sie schützen, bis ihre eigentliche Muschel in einigen Jahren verheilt ist.

3D auf den Felsen

Eine japanische Werbeagentur namens TBWA / Hakuhodo erstellte Eisstücke namens "3D on the Rocks", um für Suntory Whisky zu werben. Sie verwendete jedoch Autodesk 123D, 3D-Designs und einen CNC-Fräser, um die Designs aus einem Eisblock herauszuschneiden. Der gesamte Prozess ist dem 3D-Druck sehr ähnlich. Das Bild oben ist nur eines der vielen Eisstücke, die die Agentur hergestellt hat.

Bio-Druck Ersatzkrperteile

Der 3D-Druck ist ein ziemlich aufregendes Gebiet, nicht nur bei der Entwicklung neuer Geräte und Spielereien, sondern auch auf dem Gebiet der Medizin. In den letzten Jahren wurden im Bereich des Biodrucks verschiedene Fortschritte erzielt. Dazu gehörten Forschungen zum 3D-Druck für die Gewebereparatur und -rekonstruktion, den Ersatz von Gliedmaßen, Nierentransplantationen und sogar Herztransplantationen.

Organovo war in letzter Zeit Vorreiter bei dieser Technologie und war sogar am 3D-Druck von Leber- und Nierengewebe beteiligt, das zur Behandlung fehlerhafter menschlicher Organe verwendet werden könnte. Eine erstaunliche lebensrettende Technologie, deren zukünftige Entwicklungen wir kaum erwarten können.

Ein rekonstruierter Tukanschnabel

Der 3D-Druck hat sicherlich viele großartige Einsatzmöglichkeiten. Dieser brillante Schnappschuss zeigt, wie viel Unterschied diese Drucktechnologie nicht nur für das menschliche Leben, sondern auch für die Tiere, die in unserer Welt leben, bewirken kann. Hier wurde der Schnabel eines Tukans mit der Kraft eines 3D-Druckers rekonstruiert.

3D gedruckte Grafik fr Blinde

3D-gedruckte Objekte verändern das Leben auf der ganzen Welt auf wunderbar unterschiedliche Weise.

Durch diese brillante Verwendung werden klassische Gemälde und Kunstwerke in 3D-gedruckte Skulpturen verwandelt. In dieser Form hoffen wir, dass Sehbehinderte die Kunst auf neue und beeindruckende Weise erleben und schätzen können, wie sie es vorher nicht konnten.

Mobilitt fr einen Welpen

Dieses Foto ist ein Beweis von Reddit, dass 3D-gedruckte Prothesen und Mobilitätshilfen nicht nur für Menschen sind. Dieser arme kleine Hund hat leider die Verwendung seiner Beine verloren, hat aber jetzt einige 3D-gedruckte Räder, die ihm helfen, sich durch den Ort zu bewegen.

Google Droid

Als ein radgebundener Bruder eines Redditors einen Job bei Google anfangen sollte, gingen sie zum 3D-Drucker, um sie zu etwas Großartigem zu machen, um als Schreibtischkumpel zu fungieren. Auch in diesem kleinen Druck wurde viel nachgedacht. Der Kopf des Droiden bewegt sich nicht nur (und löst sich), sondern es sind auch Magnete im hinteren Bereich eingebaut, um ihn im Rollstuhl zu halten.

Drachenlampe

Die letzte Serie von Game of Thrones hatte vielleicht Fans der Serie geteilt, ob es gut war oder nicht, aber es ist nicht zu leugnen, dass die Drachen großartig waren. Ein Etsy-Verkäufer hat das Beste aus der Liebe zu den geflügelten Fabelwesen gemacht und fantastische 3D-gedruckte Drachenlampen mit brennendem Höllenfeuer hergestellt.

3D-gedruckter Iron Man-Anzug in voller Gre

Ein Cosplayer namens Jayluvll nimmt sein Hobby wirklich ernst. Mit einer gesunden Portion Geduld, mehr als sechs Monaten Anstrengung und einer Vielzahl von 3D-gedruckten Teilen gelang es ihnen, diesen fantastisch aussehenden Iron Man-Anzug in voller Größe herzustellen. Beeindruckend!

Ein genaues Gehirn

Weder ein tatsächliches Gehirn noch ein Ersatz für ein menschliches Gehirn, das in 3D gedruckt wurde (obwohl das ziemlich beeindruckend wäre), sondern ein genauer Druck eines Gehirns, das aus einem MRT-Scan erstellt wurde. Der Reddit-Benutzer ST314 hat es erstellt, nachdem sein Sohn den Scanner durchlaufen hat. Sie erklärten, wie es passiert ist:

"Ich extrahierte die Daten aus seiner MRT mit einem Skript, das von Benutzer Miykael auf Github geschrieben wurde, bereitete die Form in Blender vor, halbierte das Gehirn in der horizontalen Ebene, sodass zwei stabile flache Oberflächen vorhanden waren, und führte sie dann durch die Qidi-Software, um sie zu erstellen Eine Gcode-Datei von der STL. Der Drucker ist ein Qidi X-Pro. Ich habe 3D Solutech PLA-Filament verwendet (weil sie anständiges iZombie-Gehirnfarbenmaterial hatten). Die Gesamtdruckzeit betrug für beide Hemisphären etwa 20 Stunden. Die Datenvorbereitung der Polygone war ungefähr die gleiche Zeit. "

Ein anderes Haus und Plne fr Platz

Seit das erste 3D-gedruckte Haus fertiggestellt wurde, haben andere Unternehmen daran gearbeitet, neue Konstruktionen mit ähnlichen Techniken zu erstellen. Dieses von Apis Cor erbaute Haus wurde in weniger als 24 Stunden gebaut und kostete etwas mehr als 10.000 US-Dollar für den Druck. Interessanterweise wird vorausgesagt, dass das 400 Quadratmeter große Domizil langlebig genug ist, um bis zu 175 Jahre zu halten. Weitere Bestrebungen des Unternehmens sind die Erforschung der Möglichkeiten der Verwendung der 3D-Drucktechnologie zur Konstruktion von Lebensräumen auf anderen Planeten .

Sparschwein

Der 3D-Druck ist immer noch ein ziemlich teures Unterfangen, daher ist dieses Design möglicherweise für jeden wichtig, der sich damit beschäftigen möchte. Ein 3D-gedrucktes Sparschwein zur Aufbewahrung Ihres Kleingelds für Ihr nächstes Druckprojekt.

Ein bedruckter Grtel

Wenn Sie immer Probleme mit herunterfallenden Hosen haben oder einfach keinen passenden Gürtel finden, ist 3D-Druck möglicherweise die Lösung. Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor, Ihren eigenen Modetrend mit 3D-gedruckter Kleidung zu setzen, die sicherlich einzigartig ist, wenn nichts anderes.

Ein winziger Tokoyo

iJet ging 2016 mit diesem brillanten Projekt zu Kickstarter , bei dem Tokio in winzigen dreidimensionalen 3D-gedruckten Karten nachgebildet wurde. Ein fantastisches, sehr detailliertes und sorgfältiges Projekt mit fantastischen Ergebnissen. Die riesige Stadt sieht in diesem winzigen Format sicherlich etwas ganz Besonderes aus.

3D gedruckte Raketenteile

Sogar die NASA war dabei. 2013 experimentierte die Weltraumorganisation mit 3D-Drucktechniken , um neue Teile für ihre Weltraumraketen herzustellen. Offensichtlich handelt es sich hierbei um einige robuste Teile des Kits, da sie Temperaturen von bis zu 6.000 Grad Fahrenheit standhalten mussten. Zeigt jedoch die möglichen zukünftigen Anwendungen dieser Technologie.

Vortex Keep

Haben Sie sich jemals ein eigenes Schloss mit einem ahnungsvollen Wassergraben und einer unüberwindlichen Felswand vorgestellt? Dank dieses 3D-druckbaren Modells von Jukka Seppänen können Sie jetzt zumindest in winziger Form. Dieses Modell wurde auch hervorragend entworfen, um eine kleine Kerze in der Mitte zu halten und ihr nachts ein strahlend leuchtendes Ambiente zu verleihen.

Cheshire Cats

3D-Drucker sind so vielseitig. Sie können verwendet werden, um alles zu drucken, von Ersatzgliedern bis zu einfachen kleinen Modellen, um Ihre Liebe zu Märchen zu zeigen. Mit diesen Anweisungen von Steve Solomon können Sie Ihre eigene grinsende Cheshire-Katze drucken. Diese Katzen sind nicht mehr auf das Wunderland beschränkt.

Godzilla

Diese brillante Vision von Godzilla wurde von Mark Rhodes kreiert, der sich vom Originalmodell von ChaosCoreTech inspirieren ließ und eine kühle Dosis wütenden Wassers unter seinen Füßen und ein brillantes System hinzufügte, das Vape-Technologie verwendete, um Rauch aus seinem Mund zu blasen.

Zeichentrickserie Batman

Wir wetten, dass ein moderner Bruce Wayne ein paar 3D-Drucker in seinem Haus haben würde. Er würde wahrscheinlich auch zustimmen, dass seine animierte Ähnlichkeit in dieser Form wiederhergestellt wird. Der 3D-Druck-Hobbyist Fotis Mint hat dieses fantastisch aussehende Modell des dunklen Ritters geschaffen, damit die Menschen sich selbst drucken können.

Pilzlampe

Eines der Dinge, die wir am 3D-Druck lieben, ist die Art und Weise, wie damit nicht nur schöne, sondern auch nützliche Dinge erstellt werden können. Hier hat Joe Prints einen wirklich farbenfrohen Pilz hergestellt, der auch als hübsche kleine Lampe dient .

Judge Dredd

Dies ist ein unglaublich detailliertes 3D-gedrucktes Modell von Judge Dredd mit seinem ikonischen finsteren Blick und den massiven Schulterpolstern. Dieses Modell wurde von grafitomi basierend auf den Druckanweisungen von David Östman hergestellt . Wir finden es fantastisch und Sie können es sogar in voller Pracht in Videoform auf Instagram ansehen.

Guybrush Threepwood

Von der klassischen Affeninsel stammt unser Lieblingscharakter Guybrush Threepwood aus Piraten. Hier von Fotis Mint brillant nachgebaut. Wenn dies Ihr Boot schwimmt, werden Sie froh sein zu wissen, dass er auch die Spezifikationen für Skorbut-Seadog, Captain LeChuck, hat .

Stormtrooper Helm

Diese Büste eines Stormtrooper-Helms scheint überall das perfekte Modell für Geeks zu sein. Wir stellen uns vor, wenn Sie einen 3D-Drucker besitzen, sind Sie wahrscheinlich ein Star Wars-Fan. Die meisten Leute sind es trotzdem, nicht wahr? Auch wenn Sie es nicht sind, können Sie den Detaillierungsgrad und die Präsenz dieses einen schätzen. Eine weitere klassische Kreation von David Östman , die sicherlich beliebt ist.

Anonyme Maske

Ob diese Maske Sie an Guy Fawkes, den Film V for Vendetta von 2005 oder die Hacker-Gruppe Anonymous erinnert, es ist auf jeden Fall auffällig. Wenn Sie es schon immer für ziemlich cool gehalten haben, wie wir es getan haben, werden Sie froh sein zu wissen, dass Sie dank Fabio Bautista jetzt Ihre eigenen drucken können .

Portal Waffe

Dieser 3D-Druck basiert auf Valves fantastischen Science-Fiction-Puzzlespielen und verfügt über eine fantastisch aussehende Portalwaffe. Leider wird es nicht möglich sein, Teleportationsportale zu sprengen, durch die Sie reisen können, aber Sie können Ihre Freunde beeindrucken, es für Cosplay verwenden oder einfach Ihren geekigen Stil damit in einem Regal in Ihrem Zuhause zeigen. Kirby Downeys Kreation enthält auch ein Hohlraumgehäuse für LED-Leuchten, damit Sie es zum Leuchten bringen können.

Captain Amerikas Schild

Für alle MCU-Fans ist dieser Film ein Publikumsmagnet. Die Originalanweisungen beziehen sich auf eine kleine Version des Schildes, die auf etwa 10 Zoll skaliert ist. Da es jedoch in 3D gedruckt ist, können Sie auch groß werden. Dieses Bild zeigt einen Benutzer, der genau das getan und ein Schild in Originalgröße erstellt hat. Sehen Sie sich hier ein Video des Originals an , um einen Eindruck davon zu bekommen, wie großartig es ist.

Meduse

Scheint ziemlich passend, Medusa in diese Liste aufzunehmen - die mythische schlangenhaarige Frau, deren bloßer Blick Männer in Stein verwandeln könnte. Dieser 3D-Druck ist einer von vielen verschiedenen von Scan The World. Scan The World ist ein ehrgeiziges Projekt, um Objekte von kultureller Bedeutung wie diese zu scannen und neu zu erstellen. Unsere Vergangenheit für alle auf der ganzen Welt zugänglicher machen, auch für diejenigen, die nicht reisen können.

Das Brandenburger Tor

Es mag winzig sein, aber es ist auch ein großartiges Stück Geschichte, das Sie in Ihren Händen halten können. Dieser 3D-Druck wurde anlässlich des Jahrestages des Mauerfalls erstellt, ist aber auch eine brillante Hommage an die Geschichte.

Moai Head auf der Osterinsel

Eine weitere Kreation aus dem Scan the World-Projekt ist ein 3D-Druck des Moai Head von der Osterinsel. Dies ist eine moderne Nachbildung einer der mysteriösen Statuen der Insel und ein fantastisches Kunstwerk.

OpenRC Traktor

Viele dieser 3D-gedruckten Gegenstände sind fantastisch anzusehen und zu bestaunen, aber sie tun nicht unbedingt etwas anderes als das Auge zu erfreuen. Mit ein wenig mehr Aufwand können Sie jedoch einen funktionierenden Traktor herstellen, der Ihre Räder zum Drehen bringt .

SNES Mini Raspberry Pi

Die SNES Mini ist eine fantastische klassische Konsole. Aber wenn Sie eine kreative Person sind, möchten Sie vielleicht Ihre eigene bauen, anstatt eine zu kaufen. Duke Doks hat diesen Leitfaden zum Drucken Ihres eigenen SNES Mini- Gehäuses für Ihren Raspberry Pi erstellt, damit er authentischer aussieht.

Groot

Der zweitniedlichste Charakter aus Guardians of the Galaxy (unser Favorit ist Rocket) ist sicherlich unverkennbar. Wenn Sie Groot auch lieben, müssen Sie diesen 3D-Druck gutheißen. Sie können Groot sogar im Sitzen, Stehen und Winken drucken. So viel zur Auswahl. Wir finden es einfach gut, dass die Linien des 3D-Druckprozesses dazu beitragen, die Holzfalten von Groots Haut hervorzuheben.

Wallace und Gromit

Die berühmteste animierte Kombination aus Mann und Hund? Sicherlich eine der unterhaltsamsten, um unsere Fernseher zu schmücken. Wallace und Gromit haben uns über die Jahre mit Freude erfüllt. Wir lieben dieses 3D-gedruckte Modell des Paares. Es ist amüsant und eine große Ähnlichkeit mit dem Original.

Flugsimulator-Joystick

Nach der Veröffentlichung von Microsoft Flight Simulator waren die Leute so verrückt nach Joysticks , dass sie alle ausverkauft waren oder die Preise in die Höhe getrieben wurden.

Um sich nicht abschrecken zu lassen, fertigte Akaki Kuumeri einen eigenen 3D-gedruckten Joystick mit funktionierenden Komponenten und USB-Konnektivität. Eine großartige Lösung für ein Problem der Ersten Welt.

Stratocaster Gitarre

Eine echte Stratocaster würde Ihnen einige ernsthafte Geldbeträge zurückgeben, aber was ist mit einer, die Sie selbst gedruckt haben? Sicher, es ist nicht ganz dasselbe, aber es ist auf seine eigene Weise fantastisch.

Es ist erwähnenswert, dass Sie diese Gitarre zwar selbst drucken können , es jedoch schwierig ist, richtig zu arbeiten.

Anti-Keim-Trffner

Im Jahr 2020 ist es am besten, nicht in die Nähe von Menschen zu kommen, Dinge zu berühren oder in die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn dies jedoch erforderlich ist, ist dies möglicherweise eine gute Lösung.

Ein 3D-gedruckter Türöffner, der wie ein Staubwedel aussieht, aber so konzipiert ist, dass Sie Türgriffe greifen und Türen öffnen können, ohne die Griffe zu berühren und so Keime zu vermeiden.

Mechanische Tastaturen

Gaming-Tastaturen sind großartig. Ausgefallene benutzerdefinierte Tastaturen sind noch besser, aber auch sehr teuer. Was ist mit einem 3D-gedruckten?

Dies ist ein weiterer dieser 3D-Drucke , die kompliziert zu erstellen sind, aber ach so befriedigend, wenn sie fertig sind.

Batman Miniatur

Dieses raffinierte kleine Ding ist eine 3D-gedruckte Miniaturnachbildung des Helms von Batman vs Superman. Es war vielleicht nicht der beste Batman-Film, aber es ist nicht zu leugnen, dass dieser Helm fantastisch ist.

Schreiben von Adrian Willings und Luke Edwards.