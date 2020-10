Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Halloween steht vor der Tür und Sie können erwarten, dass den ganzen Tag über eine Vielzahl von Ghoulies, Ghosties und insgesamt gruseligen Spielereien stattfinden. Aber vergessen wir nicht den gruseligsten dunklen Raumbewohner, den schrecklichen Geek. Sie tauchen zu dieser Jahreszeit oft aus ihren grausigen Unterkünften auf und stöhnen und stöhnen - hauptsächlich wegen JJ Abrams übermäßigem Einsatz von Lens Flare-Effekten in den Star Trek / Star Wars-Franchises.

Sie beleuchten auch das Internet mit ihren feinen Beispielen von technisch geschmackvoll geschnitzten Kürbissen. Und wir haben eine großartige Sammlung ihrer Waren für Sie zusammengestellt, damit Sie sich auf einen Trick oder eine Leckerei einstimmen können.

Wunderfrau

Der neue Wonder Woman-Film eroberte die Abendkasse im Sturm und erzielte bei Rotten Tomatoes sogar eine beeindruckende Punktzahl von 92 Prozent. Wir sind ebenso beeindruckt von dem Porträt von Gal Gadot in der Hauptrolle durch Pumpkin Geek.

Khal Drogo von Game of Thrones

Khal Drogo ist ein bedrohlicher Kriegsherr der Dothraki - ein wilder Krieger mit einer prächtigen Mähne. Die durchdringenden Augen dieses legendären Kriegers starren von der Schale dieser Halloween-Laterne zurück.

Rocket and Groot (Wchter der Galaxis)

"Ich bin Groot!"

Rocket ist zu beschäftigt, um den Schrei seines Mitwächters der Galaxis zu hören, und wird sowieso oft von ihm frustriert. Wir lieben diese kleinen Tiere und die Liebe zum Detail von Alex Wers, wenn es darum geht, jeden kleinen Teil ihrer Charaktere festzuhalten.

Unterschwellige Krbisnachrichten

Welche Liste von unglaublich geekigen Kürbissen wäre komplett ohne eine, die das Pocket-Lint-Logo enthält? Wir konnten diesem sicherlich nicht widerstehen.

Tetris

Der Spielklassiker Tetris wurde auf der Seite eines Kürbises neu interpretiert. Dieser muss eine Weile gedauert haben und eine sehr ruhige Hand, ähnlich wie das Spiel selbst.

Gengar (Pokemon)

Der Pokemon- Wahn ist noch nicht vorbei. Pokemon könnte 1996 geboren worden sein, aber die Liebe zu den Charakteren und der Welt, die die Spiele geschaffen haben, ist gewachsen und gewachsen. Gengar ist eine der Geister- / Giftarten aus dem Pokemon-Universum und ein Fanfavorit. Wir sehen ihn normalerweise in lila Fell, müssen aber zugeben, dass er auch in einen Kürbis gehauen aussieht.

QR-Code Krbis

QR-Codes mögen der Fluch der Marketingwelt sein, aber Sie müssen sicherlich die komplizierte Arbeit bewundern, die bei der Herstellung eines Kürbisses auf einem Kürbis anfällt. Wir wissen jedoch nicht, ob dieser so einfach zu scannen ist wie ein Schwarzweißdruck.

Ein frecher Kerl

Diese Schönheit ist einer von mehreren kunstvoll geschnitzten Kürbissen der Villafane Studios . Einige brillant detaillierte Werke können in der Galerie des Unternehmens angesehen werden. Wir empfehlen, sie sich anzusehen.

Der Fail Whale

Wenn Sie jemals den Fail Whale gesehen haben, dann kennen Sie den Schmerz und das Elend von Twitter. Dies ist ein berühmtes Internetbild eines weißen Beluga-Wals, der von einem Vogelschwarm in die Höhe getragen wird und häufig zu sehen ist, wenn Twitter aus irgendeinem Grund überlastet oder heruntergefahren ist.

Game of Thrones-Logo

Game of Thrones erweist sich auf unserer Liste der Geek-Kürbisse als ziemlich beliebt, und es ist leicht zu verstehen, warum. Fans der Serie haben ein gewisses Gespür für wunderbare Kunstwerke. Hier sehen wir das Logo aus der TV-Serie in wundervoller Pracht.

Space Invaders

Space Invaders, eine weitere klassische Gaming-Legende, war eines der ersten Videospiele, die auf den Markt kamen und Gaming in den Mainstream brachten. Diese nervigen kleinen Außerirdischen mussten schnell behandelt werden, um das Spiel zu gewinnen. Wir sind nur traurig, dass dieser Kürbis wahrscheinlich nicht die dazu passende klassische Themenmusik enthält.

Pacman

Pacman und sein Erzfeind in einem einzigen Kürbis gefangen. Wir lieben es, dass der Geist derjenige ist, der hier verfolgt wird, als unsere Erinnerungen an Pacman hauptsächlich darin bestanden, vor den gruseligen Kerlen davonzulaufen.

Todesstern (Star Wars)

Der den Planeten vernichtende Todesstern mag aufgrund seiner mondähnlichen Form eine offensichtliche Wahl für das Schnitzen von Kürbissen sein, aber das soll nicht das Detail herabsetzen, das in diesen eingearbeitet ist.

RSS-Feed

Der bescheidene RSS-Feed hat vielleicht nicht mehr die gleiche Liebe wie früher, aber wir haben immer noch ein warmes und verschwommenes Gefühl, wenn wir dieses Logo sehen. Wissen ist schließlich Macht. Die jüngere Generation könnte dieses jedoch mit dem Wi-Fi-Symbol verwechseln.

Pixel Mario

Hier ist er wieder, die Legende, die Super Mario ist, aber in seiner ursprünglichen pixeligen Form. Dieser ist eine wunderbare Hommage an eine fantastische Spielelegende.

Ein Bissen aus dem Apfel

Dies ist wahrscheinlich die einfachste Schnitzerei auf unserer Liste, aber immer noch ein wunderbar geekiges Kunstwerk von einem Apple-Fan. Wir sind uns nicht sicher, ob wir diesem Apfel einen großen Bissen abnehmen wollen.

R2-D2 (Star Wars)

Obwohl er hier keine Beine hat, ist dieser Kürbis eine unverkennbare Ähnlichkeit mit R2-D2, dem kleinen, aber liebenswerten Astromech-Droiden aus den Star Wars-Filmen. Wir bezweifeln, dass er in der Lage ist, Hologramme zu projizieren.

Mario Portrt

Gerade als Sie dachten, es könnte unmöglich eine weitere Schnitzerei von Mario geben, kommt dieses Porträt seines Gesichts. Wir lieben das Detail dieses und beleuchteten es sieht noch besser aus.

Roter Ring des Todes und ein zwinkerndes Gesicht

Es ist ein wenig frecher Humor in diesem. Ein Kürbis wurde mit dem berüchtigten roten Todesring der XBOX 360 geschnitzt, der andere mit einem zwinkernden Emoji. Natürlich bezweifeln wir, dass jeder, der die Warnlichter wirklich gesehen hat, dies genießen würde, aber hoffentlich kann der Rest von uns den Humor genießen.

Wii-Controller

Nintendo-Fans da draußen könnten diesen genießen - eine Schnitzerei des berühmten Nintendo-Logos und eine Hand, die den Wii-Konsolen-Controller hält.

Kaiser Palpatine (Star Wars)

Der Kaiser aus dem Star Wars-Franchise ist ordentlich geschnitzt, entstellt verdorrtes Gesicht und alles in diesen bescheidenen Kürbis. Wir hoffen nur, dass der Kürbis nicht das gleiche Schicksal hatte wie er.

Zombie-Pirat LeChuck

Inspiriert von dem Spielklassiker, der ursprünglich 1997 veröffentlicht wurde, ist diese Kürbisschnitzerei eine großartige Darstellung des Zombie-Piraten LeChuck aus The Curse of Monkey Island .

Darth Vader (Star Wars)

Darth Vader, der vielleicht bekannteste Bösewicht aller Filmreihen, ist sofort erkennbar, selbst wenn er in einen Kürbis geschnitzt ist. Wir lieben die Einfachheit dieses einen, jetzt braucht es nur noch einen James Earl Jones Soundboard, um ihn zu vervollständigen.

Yoda

Angst vor Kürbissen ist der Weg zur dunklen Seite. Angst vor Schnitzereien führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zu Leiden. Dies sind die Erkenntnisse des Jedi-Meisters.

Transformer

Sie werden sich wahrscheinlich nicht in irgendetwas verwandeln, aber es ist nicht zu leugnen, dass diese Autobot- und Decepticon-Kürbisse ziemlich ordentlich sind.

Auerirdischer

Wir alle erinnern uns an diese Szene in Alien, in der ein kleines Tier aus der Brusthöhle hervorbrach. Wir haben schon einige clevere Kürbisse im Horror-Stil gesehen, aber dieser ist etwas Besonderes.

Lego Krbis

Wenn Sie nicht die Fähigkeiten haben, einen Kürbis zu schnitzen, oder kein Geld für etwas ausgeben möchten, das sowieso nur verrottet, warum nicht diesen Weg gehen und in ein orangefarbenes Lego investieren, um etwas zu bauen, das etwas länger hält .

Zylon (Battlestar Galactica)

Zylonen sind die kybernetischen Krieger im Konflikt mit den Menschen im Battlestar Galactica Universum. Wir lieben die Details in dieser Schnitzerei bis hin zu den LEDs, die das zylonische Visier darstellen.

Raubtier

"Du bist eine hässliche ..." Arnies berühmte Zeile aus dem Predator-Film fasst das schreckliche Gesicht des Predator gut zusammen. Trotzdem ist diese Schnitzerei etwas ganz Besonderes - kompliziert, detailliert, hässlich. Wir lieben es.

Spock

Es ist völlig logisch, einen Spock zweimal auf unserer Liste zu haben. In diesen Vulkaniern steckt Weisheit.

Winky Gesicht Emoticon

Wir wären nicht überrascht, dieses Jahr mehr Kürbisse im Emoticon-Stil zu sehen. Emojis sind sehr beliebt, aber wir sind nicht sicher, ob es irgendjemandem gelingen wird, Apples Animojis zu replizieren.

Master Chief (Halo)

Master Chief und die Halo-Serie haben viele Fans, die diesen lieben werden.

Greifvogel (Star Trek)

Star Trek-Fans sind vielleicht über die neueste Version der Klingonen in Netflix neuer Serie "Discovery" in Aufruhr, aber wir würden uns vorstellen, dass diese Bird of Prey-Schnitzerei sie glücklich machen würde. Wir lieben den sternenklaren Hintergrund in diesem, der ihn wirklich auszeichnet.

Minecraft

Eines davon war sicherlich einfacher herzustellen als das andere, aber wenn Sie ein Minecraft-Fan sind, werden Sie diese Schnitzereien sicher erkennen. Minecraft erfreut sich trotz der pixeligen Grundgrafiken immer größerer Beliebtheit und zeigt, dass ein Spiel nicht über modernste Technologie verfügen muss, um erfolgreich zu sein.

Spiderman schlgt erneut zu

Ein anderer radioaktiver Spiderman ziert einen anderen Kürbis. Es gibt ein bisschen mehr Details in diesem, das sogar das Spinnenlogo auf seinem Superheldenkostüm enthält.

Der Komiker (Der Wchter)

Der Komiker ist ein zigarrenfressender, bewaffneter Bürgerwehrmann von The Watchman. Diese Ähnlichkeit ist beeindruckend, da sie genau ist. Cracking Film auch!

Geisterjger

Das klassische Ghostbusters-Logo aus den Originalfilmen. Wir lieben diesen und haben ein kleines Lächeln auf den Lippen bekommen, als wir Zahnstocher geschickt eingesetzt haben, um Augen und Mund auf dem Geist zu halten.

Linux-Pinguin

Es besteht eine große Chance, dass dies der geekeste Kürbis auf unserer Liste ist. Das Schnitzen eines Linux-Pinguins würde den Leuten sicherlich zeigen, wie nerdig Sie sind, wenn Sie dies in Ihrem Fenster hätten.

Windows 7

Wenn Sie nach einem gruseligeren Kürbis suchen, ist das Windows Vista-Logo möglicherweise die bessere Option. Vielleicht wurde dieser Kürbis nur entwickelt, um die Fehlerbehebungen und Verbesserungen zu feiern, die mit dem neuen Betriebssystem einhergingen.

Wordpress

Leute sind solche Nerds. Wir wissen, dass Wordpress beliebt ist, aber wir haben nie erwartet, dass das Logo auf einem Kürbis zu sehen ist.

Link (Legende von Zelda)

Oft mit Zelda verwechselt, aber eigentlich als Link bekannt, ist dies der Hauptheld aus den Legend of Zelda-Spielen. Link ist ein ewiger Held mit vielen Inkarnationen, sogar dieser auf der Seite eines Kürbises.

Bill Gates

Wir wetten, als Bill Gates ein junger Mann war, hätte er nie gedacht, dass er eines Tages einer der berühmtesten und reichsten Männer der Welt sein könnte. Wir stellen uns vor, er hätte auch nie gedacht, dass sich jemand die Zeit nehmen würde, seine Figur in einen Kürbis zu schnitzen.

Die Tardis (Dr. Who)

Die Tardis soll innen größer sein als außen. Wir würden uns vorstellen, dass dies bei diesem Kürbis genauso wahr ist, aber es gibt nicht so viele interessante Dinge in diesem Kürbis wie in der Echtzeit-Polizeikiste.

Kassetten

Die jüngste Generation weiß vielleicht nicht einmal, was dies ist, aber es erfüllt uns mit nostalgischer Freude. Obwohl wir froh sind, dass wir keinen Bleistift brauchen, um diesen zurückzuspulen.

Big Daddy (Bioshock)

Big Daddies, auch Protectors genannt, sind Charaktere aus den Bioshock-Spielen. Diese riesigen Kerle sind tatsächlich genetisch verbesserte Menschen mit Tauchanzügen, die auf ihren Körper gepfropft sind. Ihr Hauptzweck war es, Little Sisters durch Rapture zu begleiten, aber dieser Zweck ist nur, diesen Kürbis fantastisch aussehen zu lassen.

Pi

Pi ist das Symbol für das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser. Wir bezweifeln, dass ein Kürbis als perfekter Kreis gelten würde, aber es ist sicherlich eine geekige Verwendung, wenn wir jemals einen gesehen haben.

Apple Logo und Steve Jobs

Dies ist das zweite Apple-Logo, das in einen Kürbis geschnitzt ist und auf unserer Liste erscheint, aber dieses ist etwas Besonderes. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass anstelle des Bisses aus der Seite des Apfels ein Kopf wie Steve Jobs aussieht.

Tetris

Wir lieben diese Tetris-Schnitzerei. Eine klassische Gaming-Legende, die in voller Kürbis-Pracht zum Leben erweckt wurde.

Pacman, Frau Pacman und einige Freunde

Wir haben eine besondere Vorliebe für Pacman, deshalb hat er sich zweimal auf diese Liste geschlichen. Wir lieben die Sammlung von Pacman-Charakteren hier. Frau Pacman und die Geister tauchen ebenfalls auf, ebenso wie das Essen, das Pacman auf seinem Weg zu sich nimmt. Brillant.

Zahnrder des Krieges

Bei diesem muss man die Liebe zum Detail bewundern. Es muss sorgfältig geschnitzt worden sein, um das Logo in der Mitte zu erhalten, ohne dass der Kürbis bricht. Das Gears of War-Logo hat noch nie so gut ausgesehen.

PlayStation-Symbole

Diese einfache Gaming-Schnitzerei ist genauso erkennbar wie alle anderen auf dieser Liste. Die Spielesymbole von Sony PlayStation.

Kleiner groer Planet

Der Sackboy von Little Big Planet hat noch nie so cool ausgesehen. Wir lieben diesen kleinen gestrickten Charakter, deshalb ist es großartig, sein freches Gesicht auf der Seite eines Kürbises in voller Pracht zu sehen.

Xbox-Logo

Dieses einfache Xbox-Logo ist wahrscheinlich das einfachste Kürbis-Design auf unserer Liste, zeigt aber sicherlich etwas Liebe zur Spielemarke von Microsoft.

Wtende Vgel

Angry Birds sind vielleicht nicht mehr so beliebt wie früher, aber wir lieben diese Charaktere aus dem Gaming-Franchise. Obwohl wir das Gefühl haben, dass es ein wenig Betrug ist, nur einen Kürbis zu malen, anstatt ihn herauszuschneiden.

Angry Birds Schwein

Wenn Sie Angry Birds lieben, aber lieber richtige Kürbis-Designs als Gemälde sehen möchten, dann ist dies vielleicht das Richtige für Sie.

Borderlands Psycho

Diese Kürbisschnitzerei zeigt den Psycho aus dem Cover für das Borderlands-Spiel. Diese verrückten Maniacs waren ein Problem, aber sie sind sofort als aus dem Borderlands-Franchise stammend erkennbar.

Spider Man

Ein anderer Spiderman-Kürbis zeigt uns, dass die Web-Slinging-Legende sehr beliebt ist. Diese einfache Schnitzerei funktioniert sehr gut und sieht auch gut beleuchtet aus.

Zoomen

Alex Barnards Mutter hat es geschafft, das wahrscheinlich beste Kürbis-Design für 2020 zu schaffen. Der vertraute Anblick einer Zoom-Telefonkonferenz, jedoch in Kürbisform.

Die Rivalitt zwischen Android und Apple

Die klassische Rivalität zwischen Android- und Apple-Fans führte zu diesem Bild, das sich schnell im Internet durchsetzte und sogar auf verschiedenen T-Shirt-Designs zu sehen ist. Diese Schnitzerei, obwohl leicht vulgär, ist zumindest beeindruckend und leicht amüsant.

Cthulu

Diese helle und brillante Darstellung von Cthulhu zeigt die kosmische Einheit, die zuerst von HP Lovecraft geschaffen wurde. Beeindruckende Liebe zum Detail zeigt hier eine ruhige Hand und viel Geduld.

Star Wars gegen Star Trek

Um die Liste der geekesten Kürbisse auf der Liste zu vervollständigen, erscheint es nur angebracht, sich gründlich mit einem Zusammenprall von Sci-Fi-Franchise-Unternehmen auseinanderzusetzen. Hier sehen wir die Starship Enterprise, die mit dem Millenium Falcon kämpft. Wir sind uns nicht sicher, ob wir sagen wollen, wer in einem solchen Kampf gewinnen würde. Wir lassen Sie diesen für sich selbst entscheiden.

Krbis Trump

Auch wenn Sie mit dem Gefühl nicht einverstanden sind, müssen Sie dieses bewundern. Ein Kürbis in einem Kürbis, geschnitzt, um wie Donald Trump hinter Gittern auszusehen.

Ein Spock-Krbis, der vllig logisch ist

Der Pumpkin Geek , auch bekannt als Alex Wer, kreiert einige großartige Kunstwerke auf "künstlichen" Kürbissen, die viel länger halten als ein normaler Kürbis, der mit der Zeit verrottet.

Diese Kürbisse sind eine logische Wahl, wenn Sie etwas wollen, das lange lebt und gedeiht. Wir lieben dieses Spock-Porträt, die Liebe zum Detail ist hervorragend.

U2

Die Leute haben das kostenlose U2-Album in ihrem iTunes-Konto vielleicht nicht geschätzt, aber es ist nicht zu leugnen, dass dieses Porträt von Bono und Co beeindruckend ist.

Negan und seine Fledermaus Lucille (The Walking Dead)

Negan mag eine Bedrohung für das Walking Dead-Universum sein, aber er bedroht einen Kürbis weit weniger. Lucille ist jedoch nicht weniger einschüchternd.

BB-8 (Star Wars)

Wir hoffen, dass dieser Kürbis nicht so viel herumrollt wie der kleine BB-8-Droide. Auch ohne die dazugehörigen Geräusche ist dieser geschnitzte Droide ziemlich großartig.

Elsa (gefroren)

Eltern auf der ganzen Welt haben es wahrscheinlich satt, ihr Gesicht zu sehen und ihre Stimme zu hören, aber diese Darstellung von Frozens Elsa ist vielleicht die beste, die wir je gesehen haben, und sie ist auch nicht musikalisch, was eine Erleichterung ist.

Frodo Beutlin und Gollum (Der Herr der Ringe)

Mein Schatz! Vergiss den Ring, dieser Kürbis ist eine Sache von Kraft und Schönheit. Wir würden es aber sicher nicht in die Feuer des Mount Doom werfen wollen.

Groot in voller Gre (Guardians of the Galaxy)

Obwohl der Mini-Groot vielleicht niedlicher ist, haben wir immer noch eine Schwäche für den originalen Groot in voller Größe aus dem ersten Guardians of the Galaxy-Film. Diese Schnitzerei zeigt, wie kompliziert die Designs sein können.

Winifred Sanderson (Hokuspokus)

Winifred "Winnie" Sanderson ist der Anführer der Sanderson-Schwestern im Film Hocus Pocus von 1993, aber diese Kürbisschnitzerei ist keine Magie, sondern eine wunderbare Fähigkeit.

Hogwarts Wappen (Harry Potter)

Harry-Potter-Designs sind sowohl für Halloween-Kostüme als auch für Kürbisschnitzereien immer ein fester Favorit. Hier hat The Pumpkin Geek das Wappen der Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry nachgebaut. Die Schule mag fiktiv sein, aber diese Schnitzerei ist ein echtes Kunstwerk.

Super Mario

Super Mario ist weit über 30 Jahre alt, aber er ist nie gealtert. Dieses Bild des Super-Klempners ist auf der ganzen Welt sofort erkennbar und wir sind sicher, dass dieser Kürbis auch in den kommenden Jahren beliebt sein wird.

Pennywise der tanzende Clown (IT)

Pennywise erreichte ursprünglich 1986 die Leinwand und kehrte 2017 wieder zurück. Wenn Sie Angst vor Clowns haben, ist er beängstigend genug, aber diese Kürbisschnitzerei ist besonders gruselig.

Smaug der Goldene (Herr der Ringe)

Smaug der Goldene ist der letzte große Drache, der in Mittelerde existiert. Smaug ist auch ein massiver Hamsterer. Er ist seit über 200 Jahren dafür bekannt, Gold und Schätze für sich zu horten. Es ist also ziemlich passend, ihn in diesem goldenen Licht zu sehen.

Spider Man

Spiderman, Spiderman, tut, was eine Spinne kann. Kann er auf einen Kürbis geschnitzt werden? Schau mal, ja er kann. Oh, er ist ein Spiderman.

Schreiben von Rik Henderson und Adrian Willings.