(Pocket-lint) - Die Black Friday-Verkäufe sind da - für den Fall, dass Sie es nicht bemerkt haben - und es gibt einige erstaunliche Einsparungen, einschließlich bei ghd-Produkten.

Wenn Sie ein neues Set Haarglätter in Ihrem Leben benötigen oder nach dem ultimativen Geschenkset suchen, dann gibt es £ 119 Rabatt auf das ghd Ultimate Styling Geschenkset bei Amazon. Sie müssen jedoch schnell sein - es gibt es nur für heute.

ghd Ultimate Styling Geschenkset, jetzt £ 174.99, sparen Sie £ 119.46 (bisher £ 274.96) - sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an

Das ghd Ultimate Styling Geschenkset enthält den ghd Goldstyler, den ghd Luftfön, die ghd Paddelbürste und das ghd Hitzeschutzspray.

Der ghd gold styler erwärmt sich in schnellen 25 Sekunden und verfügt über eine Zweizonentechnologie für eine erstklassige Leistung, mit der Sie Ihre Haare glätten, locken oder streichen können. In der Zwischenzeit verfügt der Luftfön über variable Leistungs- und Temperaturregler sowie einen Cool-Shot-Knopf.

Wenn Sie nicht das vollständige Styling-Set benötigen, gibt es auch Angebote für ghd-Standalone-Produkte. Schauen Sie sich diese unten an.

• ghd gold styler für £ 109,99, sparen Sie £ 39,01 (bisher £ 149,99): Dieses Angebot gilt für den eigenständigen ghd gold styler aus dem oben genannten Geschenkset. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an .

• ghd Platinium + Styler für 142,99 £, sparen Sie 46,01 £ (bisher 189,99 £): Der Platinium + Styler verfügt über eine Ultra-Zone mit Vorhersage-Technologie, um die Bedürfnisse Ihres Haares vorherzusagen. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an .

• ghd Max Styler für 109,99 £, sparen Sie 40 £ (bisher 149,99 £): Der ghd Max Styler verfügt über 2-Zoll-Platten, fortschrittliche Wärmekeramik-Technologie und eine Styling-Temperatur von 185 Grad. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an .

• ghd Mini Styler für 95 £, sparen Sie 24 £ (bisher 119 £): Der ghd Mini Styler verfügt über einen automatischen Schlafmodus, der die Heizungen sicher vom Styler abschaltet, wenn er 30 Minuten lang unbeaufsichtigt bleibt. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an .

• ghd Original Styler für £ 80,99, sparen Sie £ 28,01 (war £ 109): Der ghd Original Styler hat einen runden Lauf zum Erstellen von Locken, Flicks, Wellen oder glattem Haar und einen automatischen Schlafmodus. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an .

• ghd Curve Soft Curl Tong für 101,99 £, sparen Sie 27,01 £ (bisher 129 £): Der ghd Curve Soft Curl Tong verfügt über einen großen Lauf und einen federaktivierten ergonomischen Hebel zur Erzeugung weicher, federnder Locken. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an .

Diese Deals laufen wahrscheinlich über den Zeitraum von Black Friday und Cyber Monday, aber nur solange der Vorrat reicht. Es lohnt sich also, eher früher als später zu kaufen.

Schreiben von Britta O'Boyle.