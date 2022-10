Xiaomi Smart Band 7 Pro bietet Top-Fitness-Tracking zu einem günstigen Preis

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

MUNICH (Pocket-lint) - Xiaomi hat mit dem Smart Band 7 Pro die neueste Ergänzung zu seinen intelligenten Fitness-Trackern vorgestellt. Das Smart Band 7 Pro wird zusammen mit dem Xiaomi 12T und 12T Pro auf den Markt gebracht und soll alle wichtigen Fitness- und Gesundheits-Tracking-Funktionen zu einem sehr erschwinglichen Preis bieten.

Die Uhr ähnelt in ihrer Form vielen anderen modernen intelligenten Fitness-Trackern und verfügt über ein rechteckiges Gehäuse mit einem leuchtenden AMOLED-Display.

Der Bildschirm misst 1,64 Zoll in der Diagonale und hat eine Auflösung von 280 x 486 Pixeln, was eine Schärfe von 326 Pixeln pro Zoll ergibt.

Es verfügt über eine automatische Helligkeitsregelung und erreicht bis zu 500 nits, sodass es unter den meisten Bedingungen gut ablesbar sein sollte.

Wie die meisten Fitness-Tracker überwacht es Ihre ganztägige Aktivität und hält Sie über Ihre Schritte, Ihr Aktivitätsniveau und Ihre Schlafqualität auf dem Laufenden. Außerdem ist es in der Lage, bis zu 110 verschiedene Sportarten zu erfassen.

Die integrierte GNSS-Unterstützung ermöglicht die Routenverfolgung bei Outdoor-Aktivitäten, und für Läufer gibt es sogar eine Coaching-Funktion am Handgelenk. Diese Funktion bietet 10 Lauftrainingspläne mit unterschiedlichen Zielen und Vorteilen für verschiedene Läuferstufen.

Das Fitnessband ist bis zu 5ATM (50 Meter) wasserdicht, so dass es auch nasses Wetter übersteht, und der Akku hält angeblich bis zu 12 Tage mit einer vollen Ladung, so dass Sie es nur ein paar Mal im Monat aufladen müssen.

Xiaomis neuestes Smart Band wird in zwei Gehäusefarben erhältlich sein: schwarz und elfenbeinfarben, aber es wird acht verschiedene Armbandfarben zur Auswahl haben. Außerdem stehen mehr als 150 Zifferblätter zur Auswahl, so dass Sie den Look nach Lust und Laune anpassen können.

Das Xiaomi Smart Band 7 Pro wird in Großbritannien ab dem 4. Oktober zu einem sehr günstigen Preis von £84,99 erhältlich sein.

