Withings stellt Body Scan vor, seine bisher schickste intelligente Waage

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Withings hat die nächste Generation seiner intelligenten Waagenlinie, den Body Scan, vorgestellt und scheint die umfassendste Möglichkeit zu sein, die Gesundheit Ihres Körpers auf dieser Seite einer Smartwatch zu verfolgen.

Body Scan sieht in vielerlei Hinsicht wie ein Upgrade der älteren Waagen von Withings aus, fügt jedoch ein wichtiges Merkmal in Form eines angebrachten Griffs hinzu, der angehoben werden kann, während Sie auf dem Gerät stehen, um zusätzliche Messwerte zu erhalten.

Das bedeutet, dass Body Scan nicht nur Ihr Gewicht, sondern auch die segmentale Körperzusammensetzung, Herzfrequenz und das Gefäßalter erfassen kann, sodass Sie sich ein wirklich umfassendes Bild von Ihrem Gesundheitszustand machen können.

Dank vier Gewichtssensoren, 14 ITO-Elektroden in der Plattform und 4 Edelstahlelektroden im Griff ist all dies möglich, einschließlich der 6-Kanal-EKG-Überwachung für zusätzliche Sicherheit.

Die Körperzusammensetzung ist ein großer Schritt gegenüber dem, was die meisten Waagen bieten, und ermöglicht es Ihnen, Ihren gesamten Körperfett- und Wasseranteil, viszerales Fett, Muskel- und Knochenmasse sowie extrazelluläres und intrazelluläres Wasser zu überprüfen dies variiert über Ihren Körper.

Es gibt hier mehr Metriken, als die meisten Leute überhaupt wissen, so dass sie in vielen Fällen in Verbindung mit medizinischen Fachkräften und Programmen am besten verwendet werden können.

Der Body Scan zielt auf eine Veröffentlichung Ende 2022 ab, steht in den USA aus und wird voraussichtlich 299,95 US-Dollar kosten, wenn er in den Farben Schwarz oder Weiß erscheint.