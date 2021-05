Wahoo aktualisiert Elemnt Bolt mit Farbdisplay, Navigation auf dem Gerät und vielem mehr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Wahoo Elemnt Bolt hat in Radsportkreisen einen guten Ruf, ist weit verbreitet und eine beliebte Wahl für Fahrradcomputer.

Es wurde jetzt aktualisiert und behebt einige der Einschränkungen der vorherigen Version , um das Angebot gegenüber dem Modell 2017 zu erweitern.

Das schlanke Design bleibt erhalten. Der Bolt wurde ursprünglich so konzipiert, dass er aerodynamisch und leicht ist, und das bleibt auch so, wie die bekannten Tasten am unteren Rand des Displays und die glanzbaren LEDs am oberen Rand.

Es gibt ein 2,2-Zoll-Farbdisplay mit Gorilla-Glas, um Kratzer zu vermeiden, während ein Umgebungslichtsensor die Helligkeit an die Bedingungen anpasst, unter denen Sie fahren. Es ist IPX7-geschützt, sodass es keine Rolle spielt, wann es ist wird geregnet.

Abgesehen von der neuen Farbanzeige und den Verbesserungen der Benutzeroberfläche, um die Vorteile der Farbe zu nutzen, gibt es jetzt ein viel besseres Routing, das bisher nur beim Elemnt Roam angeboten wurde.

Smart Routing passt die Route an, wenn Sie falsch abbiegen (oder herausfinden, dass sie durch ein privates Anwesen führt…). Sie können auch Ihr Ziel ändern, Ihre Route zurückverfolgen oder zum Start zurückkehren - alles auf dem Bolt.

Es gibt einen Sprung auf 16 GB Speicherplatz auf dem Gerät, während der Akku für eine Betriebsdauer von 15 Stunden ausgelegt ist, was für die meisten Menschen ein guter Tag zum Fahren ist.

Alles ist mit der Wahoo-App auf Ihrem Telefon verbunden, mit der Sie auch Ihren Bolt anpassen und mit anderen Diensten wie Strava synchronisieren können.

Der neue Wahoo Elemnt Bolt ist ab sofort erhältlich und kostet £ 249,99.

Schreiben von Chris Hall.