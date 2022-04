Hammerhead Fahrradcomputer funktionieren jetzt auch mit Ihrer Suunto-Uhr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hammerhead und Suunto haben eine Partnerschaft angekündigt, die eine bessere Interoperabilität zwischen den beiden Marken ermöglichen wird.

Der Hammerhead Karoo 2 ist ein beliebter Fahrradcomputer, der für seine regelmäßigen Updates bekannt ist, mit denen die Plattform alle paar Wochen mit innovativen neuen Funktionen erweitert wird.

Der neueste Schritt ist die Kopplung mit Suunto, was bedeutet, dass Sie alle Ihre Aktivitäten von Ihrem Suunto-Gerät in Ihrem Hammerhead-Dashboard oder Ihre Fahrten in Ihrer Suunto-App sehen können. Das macht es viel einfacher für diejenigen, die sich für diese Plattformen entscheiden, anstatt einen Drittanbieterdienst wie Strava zu nutzen. Da beide Plattformen bei Rennradfahrern und Läufern sehr beliebt sind, wird die Verfolgung Ihrer Trainingseinheiten einfacher.

Das bedeutet auch, dass diejenigen, die sich für diese Geräte entscheiden, ein ähnliches Erlebnis haben wie Garmin mit seinem umfangreichen Angebot an Fahrradcomputern und Uhren, die alle mit Garmin Connect synchronisiert werden können.

Ein weiterer Vorteil dieser neuen Kopplung ist, dass Sie über die Karoo 2 Zugriff auf die Heatmaps von Suunto haben, so dass Sie ganz einfach zu beliebten Routen navigieren können - oder auch von ihnen weg, wenn Sie es wünschen.

In den letzten Monaten gab es eine Reihe von Änderungen an der Karoo 2, wie z.B. eine vorausschauende Aufstiegsfunktion, die den Aufstieg vor Ihnen kartiert, ohne dass Sie eine Route im Voraus planen müssen, sowie ein ausgeklügeltes Shortcuts-Menü für eine bessere Steuerung des Geräts während der Fahrt.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Suunto", sagt Pieter Morgan, CEO und Mitbegründer von Hammerhead.

"Die Möglichkeit, mit einer Traditionsmarke mit mehr als 80 Jahren Erfahrung zusammenzuarbeiten, ist eine große Chance für unser schnell wachsendes Unternehmen. Wir hoffen, dass wir mit dieser Partnerschaft unsere Mission, alle Menschen zu inspirieren und zu befähigen, ihr sportliches Potenzial zu entfalten, weiter ausbauen können."

Die Option, Ihr Suunto-Gerät mit Ihrer Hammerhead zu verbinden, ist live. Gehen Sie einfach in den Verbindungsbereich im Dashboard und Sie werden die Option finden.

Schreiben von Chris Hall.