Samsungs Oura Ring-Konkurrent taucht in einer Patentanmeldung auf

(Pocket-lint) - Samsung scheint sich darauf vorzubereiten, einen eigenen intelligenten Ring zur Überwachung von Gesundheit und Fitness auf den Markt zu bringen, wie aus einem neuen US-Patentantrag hervorgeht.

Während Samsung bereits an Smartphones und Uhren arbeitet, die Daten wie Schritte, Herzfrequenz und mehr aufzeichnen können, könnte ein neuer Ring als Konkurrenz zum beliebten Oura Ring auf den Markt kommen. Das Unternehmen arbeitet bereits an einem eigenen Ring, der auf einem Antrag des USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) basiert.

Der vom koreanischen Blog Naver entdeckte Patentantrag scheint einen Ring zu zeigen, der über alle Arten von Sensoren verfügt, die man erwarten kann, einschließlich Blutflussmessung, EKG-Funktionen, Herzfrequenzmessung und mehr. Es wird auch angedeutet, dass der Ring in der Lage wäre, den Blutdruck seines Trägers zu überwachen.

Der Ring könnte auch über die typischen Funktionen zur Gesundheitsüberwachung hinausgehen. In typischer Samsung-Manier scheint das Unternehmen das Gerät mit Funktionen auszustatten, darunter auch die Möglichkeit, ein Smartphone oder einen Fernseher zu steuern. Das heißt, Sie könnten die Lautstärke mit einer Fingerbewegung aufdrehen, wenn dieses Patent zum Tragen kommt.

Und das ist natürlich der Haken an der Sache. Patentanmeldungen werden nicht immer zu fertigen Produkten, und das sollte man bei der Lektüre dieser Artikel nicht vergessen. Unternehmen wie Samsung lassen oft alles patentieren, was ihren Ingenieuren einfällt, obwohl der Einstieg des Unternehmens in den Markt für Fitnessringe zu diesem Zeitpunkt keine große Überraschung wäre.

Da sich das Gerät noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, könnten sich die Funktionen noch ändern, wenn es tatsächlich auf den Markt kommt - und wir haben leider auch keine Ahnung, wann das sein könnte.

Schreiben von Oliver Haslam.