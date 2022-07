Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Als die Kämpfe um die Smartwatches immer hitziger wurden, reagierte Garmin mit einem Gerät, das auf ein AMOLED-Display umgestellt wurde. Das Ergebnis ist die Garmin Venu, die mit der Venu 2 auf den neuesten Stand gebracht wurde und jetzt dankenswerterweise mit einem Prime Day-Rabatt angeboten wird.

Das Venu 2 bietet alle Vorteile eines Garmin-Gerätes - also vollständiges Fitnesstracking - und dazu noch ein üppiges Display mit Touch-Unterstützung. Es ist eine beliebte Wahl, um der Apple Watch Konkurrenz zu machen. Sowohl in Großbritannien als auch in den USA gibt es Rabatte.

Garmin Venu 2 - 110 € sparen Die Garmin Venu 2 bietet zusätzlich zu den normalen Garmin-Funktionen ein tolles Display. Sie kommt einer Smartwatch von Garmin am nächsten. Der Rabatt von 31 % bedeutet, dass sie 239,99 € kostet. zum angebot

Durch die Einbindung in das Garmin-System bietet die Venu 2 im Wesentlichen dieselben Funktionen wie andere Geräte, aber alles sieht besser aus. Du hast immer noch all die Sensoren und das Sport-Tracking, während die Uhr weiterhin mit Garmin Connect synchronisiert wird.

Das heißt, Sie können den Kuchen essen und haben eine Uhr, die nicht nur gut aussieht, sondern auch eine hervorragende Leistung bietet.

Sie unterstützt Musik und Zahlungen, es gibt vorinstallierte Trainingseinheiten und einen Akku, der eine Woche lang durchhält - oder bis zu 8 Stunden GPS-Tracking unterstützt.

Garmin Venu 2 - sparen Sie $130 Ein Premium-Gerät mit einem großartigen AMOLED-Display, das einer Garmin-Smartwatch am nächsten kommt. Es gibt einen ordentlichen Rabatt von 33%, so dass es nur 269,99 $ kostet. zum angebot

