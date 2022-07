Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Fitbit Inspire 2 ist im Rahmen des Amazon Prime Day zu einem hervorragenden Preis erhältlich.

Der Fitness-Tracker, der derzeit das Einstiegsmodell im Fitbit-Ökosystem darstellt, ist für 66,49 US-Dollar bei Amazon erhältlich.

Das sind 33 Prozent weniger als der übliche Preis von 99,95 US-Dollar. Damit ist das Gerät so günstig wie noch nie, seit es am Black Friday und in der Weihnachtszeit kurzzeitig unter die 60-Dollar-Marke gefallen ist.

Fitbit Inspire 2 - $33 sparen Der Inspire 2 ist hier in einer schwarzen, weißen oder roten Variante erhältlich und wird zum Amazon Prime Day zu einem seiner niedrigsten Preise angeboten. zum angebot

Die Ersparnis gilt für drei verschiedene Versionen des Inspire 2, so dass es keine Rolle spielt, ob Sie ein schwarzes, weißes oder rotes Band bevorzugen.

Im Paket enthalten ist auch eine 12-monatige Testversion von Fitbit Premium, mit der Sie Zugriff auf erweiterte Gesundheitsdaten und geführte Trainings- und Ernährungspläne erhalten.

Typischerweise hat sich das Inspire 2 bei Verkaufsaktionen wie dem Prime Day als sehr beliebt erwiesen, obwohl es auch Rabatte (verfügbar in unserem speziellen Fitbit Amazon Prime Day Deals Hub) auf hochwertigere Tracker, wie das Charge 5 und Luxe, sowie die Smartwatches des Unternehmens gibt.

Wir sind jedoch der Meinung, dass die Inspire 2 für die meisten Menschen eine gute Option darstellt. Sie bietet einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der täglichen Aktivitäts- und Gesundheitsüberwachung - einschließlich Einblicke in die Herzfrequenzmessung und Schlafüberwachung - ohne einige der komplexeren und nischenorientierten Messdaten.

Da es unwahrscheinlich ist, dass der Preis bis November oder Dezember auf einen ähnlichen Wert sinkt, ist es ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen, wenn Sie Prime-Mitglied sind.

Diejenigen, die auf der Suche nach Angeboten bei Amazon UK sind, sollten sich die Aktion ebenfalls nicht entgehen lassen.

Die Ersparnisse sind zugegebenermaßen nicht so schmackhaft wie auf der anderen Seite des großen Teichs, aber der Inspire 2 ist immer noch für 83,69 £ erhältlich, was eine Reduzierung von 89,99 £ bedeutet.

Fitbit Inspire 2 - 5 € sparen Das Inspire 2 ist auch mit einem Rabatt auf Amazon UK erhältlich und wird in den gleichen Varianten mit schwarzem, rotem oder weißem Band angeboten. zum angebot

Wie immer bei den Prime Day-Aktionen ist nicht absehbar, wann die Ersparnisse von den Amazon-Herrschern gestrichen werden. Wir raten daher allen, die sich diesen schicken Fitness-Tracker zulegen wollen, lieber früher als später zu handeln, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Lesen Sie auch unseren ausführlichen Testbericht zum Fitbit Inspire 2, wenn Sie einen genaueren Blick auf das Gerät werfen möchten, bevor Sie es sich zulegen.

Schreiben von Conor Allison.