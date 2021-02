Der optische Herzfrequenzsensor Polar Verity Sense fügt Ihrem Schwimmen, Laufen, Radfahren oder Training Daten hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Polar hat einen neuen optischen Herzfrequenzsensor namens Verity Sense angekündigt. Es knüpft an das Polar OH1 an, bietet mehr Optionen und Steuerelemente und ermöglicht es Ihnen, Herzfrequenz und andere Daten zu einer Vielzahl von Aktivitäten hinzuzufügen.

Für viele ist die Herzfrequenzüberwachung der einfachste Weg, den Aufwand im Auge zu behalten. Es ist ein direktes Maß für die Auswirkung einer Aktivität auf Ihren Körper und eine sehr nützliche Methode, um zu wissen, wie hart Sie während einer Aktivität gearbeitet haben oder ob Sie mit der richtigen Intensität trainieren.

Viele moderne Sport- und Smartwatches verwenden einen optischen Herzfrequenzsensor, und das ist in vielen Situationen in Ordnung - aber was ist, wenn Sie keine Smartwatch oder nichts am Handgelenk möchten?

Dies ist die Situation, die für viele Sportarten gilt, bei denen Sie entweder einen anderen Computer verwenden - beispielsweise Radfahrer - oder wenn Sie einfach nichts am Handgelenk haben möchten. Die Antwort war traditionell ein Brustgurt, aber es ist sehr sinnvoll, die optische Technologie von Smartwatches zu nutzen und sie nur in einem Sensor anzubieten.

Der Polar Verity Sense kann am Ober- oder Vorderarm befestigt oder am Gurt Ihrer Schwimmbrille an der Schläfe befestigt werden, um Ihre Herzfrequenz zu messen. Sie können einen Sensor ohne den Rest der Uhr mit drei Messmodi tragen.

Der erste Modus ist der Sensormodus. Auf diese Weise können Sie den Sensor über Bluetooth oder ANT + mit einem anderen Gerät koppeln, um Herzfrequenzdaten einzugeben. Dies ist perfekt für Radfahrer, da Sie eine Verbindung zu einer Vielzahl von Fahrradcomputern herstellen können , sodass Sie keinen Brustgurt tragen müssen, aber Zugriff auf diese nützlichen Herzfrequenzdaten haben. Es wird auch diejenigen ansprechen, die ein Laufband verwenden.

Der zweite Modus ist Schwimmen. Dies misst erneut Ihre Herzfrequenz, verwendet aber auch den integrierten Beschleunigungsmesser, um Ihre Kurven zu erfassen, sodass Sie Daten über die Anzahl der geschwommenen Längen sowie die Entfernung und das Tempo erhalten können.

Schließlich gibt es nur einen Aufnahmemodus, in dem die Daten gespeichert werden, sodass Sie sie mit Polar Flow synchronisieren können. Dies bedeutet, dass Sie Daten für jede Aktivität haben können, die Sie ausführen - Boxen, Crossfit, Tanzen - was immer Sie wollen.

Mit einem Preis von £ 79,50 ist es erschwinglich genug, um ein Zubehör für diejenigen zu kaufen, die nur einen Sensor hinzufügen möchten, um ein wenig mehr Informationen darüber zu erhalten, was ihr Körper tut. Es kann jetzt bestellt werden.

Schreiben von Chris Hall.