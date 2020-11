Polar GPS-Laufuhren erhalten beim Black Friday-Verkauf einen großen Rabatt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Black Friday-Verkauf hat begonnen und es gibt eine Reihe von Angeboten für Polar-Geräte - einschließlich des Polar Vantage M, eines unserer beliebtesten Polar-Geräte.

Der Polar Vantage M wird heute bei Amazon um £ 35 auf £ 159.99 reduziert .

Squirrel_widget_161514

Der Vantage M ist das Mittelklasse-Gerät von Polar, unterscheidet sich jedoch nur in den für den Körper verwendeten Materialien vom Flaggschiff. Es bietet weiterhin Herzfrequenz und GPS sowie eine vollständige Palette von Messwerten, die für ernsthafte Läufer, Radfahrer und Schwimmer entwickelt wurden, sowie eine vollständige Palette anderer Tracking-Funktionen.

Polar leistet hervorragende Arbeit bei der Anzeige zahlreicher Informationen auf dem Display, sodass Sie auf einen Blick genau sehen können, was gerade passiert.

Polar hat auch einen Rabatt auf das Brustgurt-Bundle Vantage V und H10. Dies ist das Spitzenprodukt von Polar. Es ist das fortschrittlichste Gerät mit einer etwas hochwertigeren Bauweise als das Vantage V - mit einem Brustgurt für genauere Herzfrequenzmessungen oder zur Verwendung mit anderen Geräten.

Der Polar Vantage V kostet jetzt 299,99 € und spart bei Amazon 105 € .

Squirrel_widget_3688609

Schließlich ist der Polar Ignite auch im Black Friday-Verkauf rabattiert. Dies ist ein Fitness-Tracker für diejenigen, die gerade erst anfangen oder nicht alle Funktionen der Vantage-Familie benötigen.

Das Polar Ignite hat einen Rabatt von £ 44, der es heute bei Amazon auf £ 129,99 reduziert .

Sie erhalten die meisten Funktionen, die Sie auf dem Vantage erhalten, mit Herzfrequenz und GPS, um alle Ihre Aktivitäten zu verfolgen.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere UK Black Friday- und Cyber Monday-Angebotsseite an

Schreiben von Chris Hall.