Peloton Row in offiziellem Teaser enthüllt, noch kein Starttermin

(Pocket-lint) - Peloton hat uns einen ersten Blick auf sein kommendes Rudergerät gewährt.

Es heißt Peloton Row und wurde auf einer Anmeldeseite auf der US-amerikanischen Peloton-Website angepriesen. Sie können Ihre E-Mail-Adresse eingeben, um weitere Informationen zu erhalten, sobald diese erscheinen.

Wie die anderen Peloton-Geräte hat auch das Row ein schlichtes Design - schlank und unauffällig. An einem Ende befindet sich ein Touchscreen, über den die Kurse übertragen werden.

Im Gegensatz zum Bike scheint man für das Rudergerät keine speziellen Schuhe mit Stollen zu benötigen. Es sieht so aus, als würden Sie Ihre Füße in die eingebauten Riemen einhaken, ähnlich wie bei anderen Rudergeräten, die für zu Hause oder in Fitnessstudios erhältlich sind.

Alles, was Peloton bisher über das Rudergerät sagt, ist, dass es Ihnen helfen wird, "86 Prozent Ihrer Muskeln in nur 15 Minuten zu aktivieren", was Ihnen im Vergleich zum Fahrrad ein umfassenderes Training ermöglicht.

Es ist noch nicht bekannt, ob das Display schwenkbar ist, wie beim Bike+, so dass man neben dem Gerät an anderen Peloton-Kursen teilnehmen kann.

Peloton ist derzeit dabei, sein Geschäftsmodell anzupassen, wobei die Möglichkeit besteht, dass Drittanbieter von Fitnessgeräten ihre Geräte mit der Peloton-Smartphone-App verbinden können. Es gibt weitere Verbesserungen und Updates für bestehende Geräte. Pete Flamman, der Leiter der Abteilung für Inhalte des Unternehmens, hat uns in einem aktuellen Pocket-lint-Podcast mehr darüber erzählt.

Schreiben von Rik Henderson.