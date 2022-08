Peloton beginnt endlich mit dem Verkauf von Peloton Bike auf Amazon

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Peloton kommt zu Amazon.

Das Fitnessunternehmen, das intelligente Heimtrainer und andere Trainingsgeräte vertreibt, hat die Möglichkeit, seine Produkte zu kaufen, lange auf seine Website und Ausstellungsräume beschränkt. Das hat für Peloton während der Pandemie gut funktioniert, als die Menschen zu Hause festsaßen und nach einer Möglichkeit suchten, sich fit zu halten, denn sie konnten einfach auf die Peloton-Website gehen, zur Kasse gehen und sich ein Fahrrad direkt nach Hause liefern lassen. Doch im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen, wahrscheinlich, weil seine potenziellen Kunden zum normalen Leben zurückkehren (sprich: wieder ins Fitnessstudio gehen). Jetzt berichtet CNBC, dass Peloton die Verkaufsstellen für seine Produkte erweitern wird.

-

Peloton plant, eine Auswahl an Fitnessgeräten, Bekleidung und Merchandise auf Amazon in den USA zu verkaufen. Alle Fitnessgeräte, die bei Amazon bestellt werden, werden auch kostenlos geliefert und montiert, was auch den Käufern angeboten wird, die auf der Peloton-Website einkaufen. "Wir wollen es so einfach wie möglich machen, ein Peloton zu bekommen", sagte Kevin Cornils, COO von Peloton, in einem Interview mit CNBC. Denken Sie daran, dass Peloton auch einen Fahrradverleihplan für diejenigen anbietet, die auf seiner Website kaufen.

Auf Amazon können Sie das Original-Bike kaufen, das im Einzelhandel 1.445 Dollar kostet. Peloton wird auch sein Stärkeprodukt verkaufen, den Peloton Guide für 295 $. Ausgeschlossen sind das Bike+ und das Laufbandgerät Tread.

Zu Beginn dieses Jahres berichtete das Wall Street Journal, dass Amazon Gespräche mit Peloton geführt hat, um Peloton möglicherweise zu übernehmen. Die Verkäufe von Fahrrädern und Abonnements des Unternehmens sind nicht mehr das, was sie einmal waren, und das Unternehmen musste kürzlich 780 Stellen abbauen. Außerdem hat es Einzelhandelsstandorte geschlossen, die Herstellung eigener Fahrräder eingestellt, die Preise einiger Produkte erhöht und die Logistik für die letzte Meile an ein Drittunternehmen übertragen, anstatt sie weiterhin selbst zu übernehmen.



Schreiben von Maggie Tillman.