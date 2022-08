Peloton-Ruderer soll noch vor Jahresende erscheinen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bei Peloton stehen einige große Veränderungen an, um das Unternehmen nach einem Aktienrückgang im letzten Jahr wieder auf Kurs zu bringen. Eine dieser Veränderungen ist die Einführung des Peloton-Ruders.

Das Unternehmen hat bereits bestätigt, dass es an einem Rudergerät arbeitet, das seine Bike-, Bike+- und Tread-Geräte ergänzen soll, hat sich aber bisher noch nicht dazu geäußert, wann es auf den Markt kommen könnte.

-

In einem Interview mit Mark Gurman von Bloomberg sagte Barry McCarthy, CEO von Peloton, dass er "hofft, das Gerät noch vor den Feiertagen auf den Markt zu bringen", was darauf hindeutet, dass es noch in diesem Jahr erscheinen wird.

McCarthy sagte Gurman auch, dass es möglich sein wird, ein Smartphone oder Tablet über Bluetooth mit einem Fahrrad oder Laufband eines Drittanbieters zu koppeln und die Inhalte von Peloton auf das Display des Geräts zu übertragen.

Derzeit ist es möglich, auf einige der Peloton-Inhalte über die Peloton-App zuzugreifen, obwohl McCarthy sagte, dass das Unternehmen ein Freemium"-Modell erforscht, bei dem einige App-Funktionen kostenlos zur Verfügung stehen würden, während andere hinter einer Bezahlschranke liegen würden, ähnlich wie Fitbit es mit Fitbit Premium anbietet.

Schließlich erklärte McCarthy gegenüber Gurman, dass Peloton daran arbeitet, seine Fahrräder so umzugestalten, dass die Kunden sie selbst zusammenbauen können. Bei dem derzeitigen Geschäftsmodell werden die Fahrräder in einem Peloton-Van mit einem Peloton-Techniker geliefert, der das Bike oder Bike+ für Sie zusammenbaut und Ihnen bei der Einrichtung hilft.

Die besten Fitness-Tracker für 2022: Die besten Wearables zur Überwachung von Training, Schlaf und Gesundheit von Conor Allison · 3 Juni 2022 Bringen Sie Ihre Fitness in Schwung, indem Sie Ihre Bewegungen mit einem Top-Aktivitätsband verfolgen. Hier sind einige Top-Produkte, die Sie in

In dem Interview mit Gurman sagte McCarthy jedoch: "Wir arbeiten schon eine Weile daran [an der Neugestaltung des Bikes], und es ist eine echte Sache.

Er fügte hinzu: "Wir werden die Kosten für die Hardware weiter senken und es so konstruieren, dass man es zusammenbauen kann, damit wir es per FedEx verschicken können.

Wir sind gespannt auf das Peloton-Rudergerät und darauf, wie es im Vergleich zu Hydrow abschneidet, und die Möglichkeit, Peloton-Inhalte auf Laufbändern und Fahrrädern von Drittanbietern zu nutzen, ist für den Endverbraucher großartig. Was die Selbstmontage betrifft, so hoffen wir, dass sie nicht zu schwierig ist.

Schreiben von Britta O'Boyle.