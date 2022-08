Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Peloton Studios in London und New York bieten Peloton-Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern nicht nur die Möglichkeit, live an Peloton-Kursen teilzunehmen, sondern dienen auch als Sendestudios, um die Inhalte zu filmen, die Sie zu Hause auf Ihrem Peloton-Fitnessgerät sehen.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Peloton-Studios in London und New York wissen müssen, wie Sie einen Kurs buchen können und welche Einrichtungen die beiden Räume bieten.

Peloton

Die Peloton Studios London werden offiziell am 19. August 2022 eröffnet und befinden sich in der Floral Street 11 in Covent Garden, London.

Die Peloton Studios London haben eine Fläche von 30.000 Quadratmetern und übertragen ab Ende 2021 Live-Kurse aus Großbritannien und Deutschland. Es gibt drei Räume für Kurse, darunter ein Fahrradstudio, ein Laufbandstudio und ein Flex-Studio für Kraft- und Cardio-Kurse. Das Cycle-Studio bietet Platz für 24 Mitglieder und das Tread-Studio für 14 Mitglieder.

Es gibt auch eine Mitgliederlounge, in der sich Peloton-Mitglieder treffen und austauschen können, sowie eine Saftbar. Pocket-lint hat die Londoner Studios besucht und festgestellt, dass es sich um einen schönen Raum mit viel natürlichem Licht handelt und die Einrichtungen atemberaubend sind.

Zu den Umkleideeinrichtungen gehören geschlechtsneutrale Umkleideräume mit fünf Umkleidekabinen, 19 Duschräume, kostenlose Handtücher, Malin & Goetz-Hautpflegeprodukte, Dyson-Haartrockner und schlüssellose Kombinationsschließfächer. Es gibt auch Indoor-Radschuhe in einer Reihe von Größen von EU 36 bis EU 48.

Mitglieder und Nicht-Mitglieder können freitags, samstags und sonntags im Londoner Studio Kurse belegen, während montags bis donnerstags das Produktionsteam Kurse ohne Live-Publikum produziert.

Die Kurse können bis zu 14 Tage im Voraus gebucht werden. Sie können den Zeitplan und die verfügbaren Kurse auf der Website der Peloton Studios einsehen. Um einen Kurs zu buchen, müssen Sie ein PSL Experience Ticket kaufen, das £25 kostet und 60 Tage lang gültig ist.

In den Londoner Studios gibt es 18 Trainer. Dazu gehören Ben Alldis, Benny Adami, Bradley Rose, Charlotte Weidenbach, Cliff Dwenger, Erik Jager, Hannah Frankson, Jeffrey McEachern, Jermaine Johnson, Jon Hosking, Joslyn Thompson Rule, Leanne Hainsby, Marcel Maurer, Mayla Wedekind, Mila Lazar, Sam Yo, Susie Chan und Tobias Heinze.

Um einen Kurs zu buchen, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.

Besuchen Sie https://studio.onepeloton.co.uk/london/schedule. Tippen Sie auf "Credits kaufen" und erwerben Sie ein PSL Experience Ticket Tippen Sie dann auf "Find a Class". Wählen Sie "London Studio". Blättern Sie durch die verfügbaren Kurse. Wenn der Kurs buchbar ist, sehen Sie auf der rechten Seite eine Schaltfläche "Buchen". Tippen Sie auf "Buchen". Folgen Sie den weiteren Anweisungen

Peloton

Die neuen Peloton Studios New York befinden sich in der 370 10th Avenue, New York, NY 10001. Es befindet sich zwischen der 32nd und 33rd Street. Vor dem Umzug befanden sich die Peloton Studios New York in der 23rd Street im Stadtteil Chelsea. Wie die Londoner Studios werden sie am 19. August 2022 wiedereröffnet.

In den Peloton Studios New York gibt es auf einer Fläche von 35.000 Quadratmetern vier Studios: ein Cycle-Studio, ein Tread-Studio, ein Yoga-Studio und ein Kraft-Studio. Das Cycle-Studio bietet Platz für 39 Mitglieder, das Tread-Studio für 16 Mitglieder, das Yoga-Studio für 7 Mitglieder und das Strength-Studio für 6 Mitglieder.

In den Peloton Studios New York gibt es keine Saftbar wie in London, sondern nur Essen zum Mitnehmen. Dafür gibt es einen großen Umkleideraum mit vielen Toiletten und Spinden mit eingebauten Schlössern. Es gibt auch einen Schuhverleih, der kostenlos ist.

Wie in den Peloton Studios London können Mitglieder und Nichtmitglieder Kurse von Freitag bis Sonntag buchen. Montags bis donnerstags werden die Kurse ohne Live-Publikum produziert.

Am Standort New York können die Kurse bis zu sechs Wochen im Voraus gebucht werden. Wie in London müssen Sie ein PSNY Experience Ticket kaufen, das 35 Dollar kostet und 60 Tage lang gültig ist, um einen Kurs zu buchen.

In den Peloton Studios in New York gibt es über 35 Trainer. Dazu gehören Alex Toussaint, Ally Love, Cody Rigsby, Hannah Corbin, Jess King, Jess Sims, Kendall Toole, Marcel Dinkins, Olivia Amato, Robin Arzon, Ross Rayburn, Selena Samuela und Tunde Oyeneyin.

Um einen Kurs zu buchen, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.

Besuchen Sie https://studio.onepeloton.co.uk/new-york/schedule. Tippen Sie auf "Credits kaufen" und erwerben Sie ein PSNY Experience Ticket Tippen Sie dann auf "Find a Class". Wählen Sie "New York Studio". Blättern Sie durch die verfügbaren Kurse. Wenn ein Kurs buchbar ist, sehen Sie auf der rechten Seite eine Schaltfläche "Buchen". Tippen Sie auf "Buchen". Folgen Sie den weiteren Anweisungen

Wenn Sie die Peloton Studios London oder die Peloton Studios New York besuchen, müssen Sie eine Verzichtserklärung unterschreiben.

Es wird empfohlen, dass Sie 1 Stunde und 45 Minuten vor Ihrem Kurs in den Peloton London Studios oder den Peloton New York Studios eintreffen.

Schreiben von Britta O'Boyle.