(Pocket-lint) - Peloton hat angekündigt, dass sein Londoner Studio - das im September 2021 in Covent Garden eröffnet wurde - ab Spätsommer 2022 für Mitglieder geöffnet sein wird.

Die Peloton Studios London haben Ende letzten Jahres mit der Live-Übertragung von britischen und deutschen Inhalten begonnen, aber der 30.000 Quadratmeter große Raum wird den 7 Millionen Mitgliedern des Unternehmens in einigen Monaten zur Verfügung stehen.

Nach der Eröffnung können Mitglieder und Nichtmitglieder freitags, samstags und sonntags in den Londoner Studios Kurse belegen, während die Tage Montag bis Donnerstag dem Produktionsteam vorbehalten sind, um Kurse ohne Live-Publikum zu produzieren.

Die Peloton Studios London bieten insgesamt drei Räume für Kurse: ein Fahrradstudio, ein Laufbandstudio und ein Flex-Studio für Kraft- und Cardio-Kurse. Das Cycle-Studio bietet Platz für 24 Mitglieder und das Tread-Studio für 14 Mitglieder.

Außerdem gibt es eine Mitgliederlounge, in der sich Peloton-Mitglieder treffen und austauschen können, sowie eine Saftbar.

Zu den Umkleideeinrichtungen gehören geschlechtsneutrale Umkleideräume mit fünf Umkleidekabinen, 19 Duschräume, kostenlose Handtücher, Malin & Goetz-Hautpflegeprodukte, Dyson-Haartrockner und schlüssellose Kombinationsschließfächer. Es gibt auch Indoor-Radschuhe in verschiedenen Größen von EU 36 bis EU 48.

Peloton hat noch nicht verraten, wann genau die Studios London für Mitglieder geöffnet werden, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten. In der Zwischenzeit können Sie sich in der Galerie oben in diesem Beitrag ein Bild davon machen, wie das Peloton London Studio aussieht.

Schreiben von Britta O'Boyle.